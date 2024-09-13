تفاصيل ورشة معهد بحوث البترول لتثمين الكتلة المهدرة من الأعشاب البحرية (صور)

نظم معهد بحوث البترول بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار (STDF)، ورشة عمل “تثمين الكتلة الحيوية المهدرة من الأعشاب البحرية لمنتجات مستدامة ذات قيمة مضافة” برئاسة الدكتورة نور شفيق الجندي، أستاذ علوم البيئة بمعهد بحوث البترول ،تحت شعار "التحول الأخضر لـ الاقتصاد الأزرق"، برعاية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.

ورشة معهد بحوث البترول لتثمين الكتلة المهدرة من الأعشاب البحرية

وذكر بيان صادر عن معهد بحوث البترول وحصل “الموجز” على نسخة منه ، أن مشكلات التغيرات المناخية والصيد الجائر وتلوث المياه أدت إلى النمو المتزايد والإنتشار الهائل للأعشاب البحرية على طول الشواطئ المصرية مما يؤثر بالسلب على شواطئنا السياحية والأحياء المائية والثروة السمكية والأعشاب المرجانية ويضعف من حركة النمو الإقتصادي للدولة المصرية.

مشروع توظيف الطحالب البحرية من أجل بيئة نظيفة ومستدامة

وخلال الورشة تحدثت الدكتورة نور الجندي رئيس الفريق البحثي لمشروع "توظيف الطحالب البحرية الكبيرة والذكاء الإصطناعي للتوليف الأخضر لمنتجات ذات قيمة مضافة ومواد نانوية من أجل بيئة نظيفة ومستدامة" الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار (STDF) عن انجازات المشروع في ضوء معالجة قضية الإصلاح البيولوجي للنظام البيئي.

وأكدت أن الفريق البحثي للمشروع بقيادتها نجح في وضع إستراتيجية لعملية متكاملة وفعالة خالية من النفايات وتحقق فكر الإقتصاد الدوار بالإستعانة بتطبيقات التحليل الإحصائي والنمذجة الرياضية وتقنيات التعلم الآلي والذكاء الإصطناعي لإستخدام هذه الكتلة الحيوية المهدرة لإنتاج وقود حيوي (صلب وسائل) وإستخلاص مواد طبيعية ذات قيمة مضافة تدخل في عديد من الصناعات – منها المواد الغذائية والأدوية والصبغات الطبيعية ومضادات للميكروبات الضارة - والتوليف الأخضر لمواد نانوية ذات تطبيقات متعددة - منها معالجة المياه الملوثة وإنتاج الوقود الحيوي ومضادات للميكروبات الضارة والمسببة للتآكل الميكروبي في قطاع صناعة البترول والغاز- وإنتاج سماد عضوي.

ورشة معهد بحوث البترول لتثمين الكتلة المهدرة من الأعشاب البحرية

انتاج سماد عضوي يحسن من خواص التربة ويزيد الإنتاجية

وأوضحت الدكتورة نور الجندي ، أنه تمت تجربة هذا السماد العضوي، بنجاح وأثبت تحسين خواص التربة وزيادة الإنتاجية لبعض أشجار الفواكه وبعض المحاصيل الإستراتيجية والمجموع الخضري لبعض الأعشاب الطبية والعطرية ونباتات الزينة وإنتاج إضافات أعلاف تم تجربتها بنجاح على الدواجن والأرانب مما أثبت زيادة في المناعة الطبيعية والوزن وأيضاً تم إنتاج مواد بلاستيكية قابلة للتحلل ذات تطبيقات متعددة بالإضافة إلى أغشية نانونية وفلتر لمعالجة المياة الملوثة لإعادة استخدامها في القطاع الصناعي وتم عمل دراسة إقتصادية مبدئية لإثبات فاعلية التطبيق والجدوى الإقتصادية لتوفير مؤشر مفيد لصانعي القرار لتنفيذ أهداف المشروع قيد الدراسة في التطبيق الميداني الحقيقي.

ورشة معهد بحوث البترول لتثمين الكتلة المهدرة من الأعشاب البحرية

شارك في الجلسة الإفتتاحية للورشة، الدكتورة نادية إسكندر زخاري ووزير البحث العلمي الأسبق وعضو المجلس القومي للمرأة، والدكتورعمرو عزت سلامة أمين عام إتحاد الجامعات العربية بجامعة الدول العربية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتورأشرف عبد العزيز منصور أمين عام الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بجامعة الدول العربية، الدكتور أحمد الفحل أمين عام مساعد إتحاد مجالس البحث العلمي العربية بجامعة الدول العربية وذلك نيابة عن الدكتور عبد المجيد بن عمارة أمين عام الإتحاد، والدكتور محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية ورئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجامعة الدول العربية، والدكتورة أمنة فزاع رئيس قطاع البيئة والتنمية المستدامة بالجمعية الإفريقية واللجنة القومية للإتحاد الإفريقي، والدكتور محمود رمزي القائم بأعمال مدير معهد بحوث البترول المصري.

ورشة معهد بحوث البترول لتثمين الكتلة المهدرة من الأعشاب البحرية

ومن المعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة شرين محرم رئيسة معهد الإلكترونيات والدكتورة عبير السحرتي قائم بإعمال رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والدكتور هاني عبد العزيز الشيمي، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة والعميد السابق لها والمستشار الثقافي ورئيس البعثة التعليمية بطوكيو اليابان سابقأً ونخبة كبيرة من الأساتذة والباحثين في مجال التنمية المستدامة والبيئة .

ورشة معهد بحوث البترول لتثمين الكتلة المهدرة من الأعشاب البحرية

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