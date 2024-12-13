بذور الشيا بالليمون والماء .. تعرف علي أضرارها

تتميز بذور الشيا بمحتواها العالي من الألياف، وأحماض الأوميغا، والعديد من المكونات الغذائية الهامة، ولكن هذا قد يكون سلاحًا ذو حدين، فطبيعة هذه البذور وغناها بنسب عالية جدًا من الألياف قد يتسبب ببعض الأضرار التي عليك معرفتها

في المقابل، حذر خبراء التغذية من تناول مشروب بذور الشيا بالليمون، مشيرين إلى أنه يسبب بعض الأضرار، يستعرضها الموجز حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أضرار بذور الشيا :

لبذور الشيا العديد من التأثيرات الجانبية السلبية الناتجة عن سوء استخدامها والتي قد تكون عواقبها خطيرة بالنسبة للبعض، إليك أهم أضرار بذور الشيا:

1. مشكلات في الهضم

تعد المشكلات الهضمية من أكثر المضاعفات الجانبية شيوعًا لبذور الشيا، مثل: الإمساك، والنفخة والغازات، وعسر الهضم، والاضطرابات الهضمية بشكل عام.

2. خفض ضغط الدم

قد تؤثر بذور الشيا بشكل ملحوظ على ضغط الدم مسببة انخفاضه، وهو أمر قد يكون خطيرًا بعض الشيء لدى من يعانون من ضغط دم منخفض بطبيعته.

كما قد تتفاعل بذور الشيا بشكل سلبي مع الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، مسببة تقوية مفعولها وبالتالي خفض ضغط الدم بشكل كبير بدلًا عن الحفاظ عليه في مستوياته الطبيعية والصحية.

زيادة ميوعة الدم

لبذور الشيا تأثير واضح على الدم لا يقتصر فقط على مستويات ضغط الدم، بل يمتد ليشمل ميوعة الدم. الأمر الذي قد يجعل البعض أكثر عرضة للنزيف.

4. عامل مسبب لسرطان البروستاتا

ظهرت في السنوات الأخيرة دراسات متضاربة حول علاقة بذور الشيا بالإصابة بسرطان البروستاتا.

5. ضرر محتمل لمرضى السكري

قد تتسبب بذور الشيا في فرط تحفيز التأثير الدوائي لبعض الأدوية التي يأخذها مرضى السكري لتنظيم سكر الدم، لذا يفضل استشارة الطبيب أولًا إذا قرر المريض تناول بذور الشيا مع هذا النوع من الأدوية.

6. الاختناق

بسبب قابلية بذور الشيا لامتصاص كميات كبيرة جدًا من الماء تفوق وزنها بأضعاف، فإن تناولها بجرعة كبيرة جافة قد يتسبب في الاختناق.

7. ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم

يعاني بعض الأشخاص من مستويات مرتفعة جدًا من الدهون الثلاثية، كما يمكن أن يؤدي تناول بعض أنواع الشيا إلى ارتفاعها أيضًا.

لذا يُنصح بالالتزم باستخدام نوع معين من بذور الشيا لا يزيد من مستويات الدهون الثلاثية بشكل ملحوظ.

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