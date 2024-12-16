هل تعاني من شلل النوم؟ .. عرف على أهم النصائح لتحسين نومك

شلل النوم، المعروف أيضًا بالجاثوم، هو حالة تحدث عندما يجد الشخص نفسه غير قادر على الحركة أو الكلام أثناء الاستيقاظ أو النوم، ويعتبر هذا الاضطراب شائعًا نسبيًا، حيث يعاني منه العديد من الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم.

كما يحدث شلل النوم عادةً خلال الانتقال بين مراحل النوم المختلفة، وغالبًا ما يترافق مع أحاسيس غريبة أو شعور بالاختناق، مما قد يكون مخيفًا للغاية.

لذلك يستعرض الموجز، أسباب حدوث شلل النوم، و أعراضه كيف يمكن علاجه، على النحو التالي:

كيف يحدث شلل النوم؟

خلال النوم، يمر الإنسان بمراحل متعددة، من النوم الخفيف إلى النوم العميق ثم النوم الحالم (REM)، وفي مرحلة النوم الحالم، يتم تعطيل عضلات الجسم بشكل مؤقت لمنع الشخص من تنفيذ أحلامه.

وفي حالة شلل النوم، يستيقظ الشخص قبل أن تنتهي هذه المرحلة، مما يجعله واعيًا ولكنه غير قادر على الحركة.

أعراض شلل النوم:

عدم القدرة على الحركة أو الكلام

الشعور بالاختناق أو وجود وزن ثقيل على الصدر.

هلوسات بصرية أو سمعية، مثل رؤية ظلال أو سماع أصوات غير موجودة.

شعور بالخوف الشديد.

شلل النوم

هل شلل النوم حالة خطيرة؟

بالرغم من أن شلل النوم قد يكون تجربة مرعبة، إلا أنه لا يُعتبر خطرًا على الصحة الجسدية.

ومع ذلك، قد يؤثر تكرار حدوثه على الصحة النفسية للشخص، مثل زيادة مستويات التوتر أو القلق، وإذا كان شلل النوم يحدث بشكل متكرر أو يؤثر على جودة حياة الشخص، فقد يكون من المفيد البحث عن استشارة طبية.

شلل النوم

كيف يمكن علاج شلل النوم؟

على الرغم من عدم وجود علاج محدد لشلل النوم، إلا أن هناك خطوات يمكن اتخاذها للتخفيف من حدوثه وتحسين جودة النوم:

تحسين عادات النوم:

الالتزام بجدول نوم منتظم.

تجنب الكافيين والنيكوتين قبل النوم.

إنشاء بيئة نوم مريحة وهادئة.

تقليل التوتر

ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو التنفس العميق.

ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين الحالة النفسية.

شلل النوم

علاج الحالات المرتبطة:

معالجة اضطرابات النوم الأخرى مثل انقطاع النفس النومي.

السيطرة على التوتر أو القلق من خلال العلاج النفسي أو الأدوية إذا لزم الأمر.

الحرص على النوم الجيد:

تجنب النوم على الظهر، حيث يرتبط ذلك بزيادة احتمالية حدوث شلل النوم.

تجربة النوم على الجانب بدلاً من الظهر.

شلل النوم

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من شلل النوم بشكل متكرر أو كان يؤثر على حياتك اليومية، فمن الأفضل زيارة طبيب مختص.

و يمكن للطبيب إجراء تقييم شامل لتحديد إذا ما كان شلل النوم جزءًا من اضطراب آخر يحتاج إلى علاج متخصص.

شلل النوم

شلل النوم هو تجربة شائعة يمكن أن تكون مخيفة لكنها ليست خطيرة، ومن خلال تحسين عادات النوم وتقليل التوتر، يمكن تقليل احتمالية حدوث هذه الحالة بشكل كبير.

إذا استمرت المشكلة أو أصبحت مزعجة، فلا تتردد في طلب المساعدة من متخصصين لضمان جودة نوم أفضل وحياة يومية أكثر استقرارًا.

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