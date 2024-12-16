نصائح لمرضي السكر للتعايش مع المرض الخطير

يبحث مرضى السكر على العديد من الاكلات التي تحافظ على صحتهم وتنظم هذا المرض والذي نجح العديد منهم في التعايش معه بشكل كبير، ويعتبر السكر متعدد الفصائل فيوجد منه الفركتوز الذي تحتويه الفواكه والخضراوات واللاكتوز ويتوفر بكثرة في منتجات الالبان وهذه الأنواع تعتبر آمنة على مرضى السكري، حيث تتضمن العناصر الغذائية لهذه الاطعمة علي مجموعة من الألياف والكالسيوم المفيدة لصحة الجسم، أما النوعيات الخطر من السكر، هي الصناعي التي توجد بكثرة في الوجبات المصنعة والمعززة لأنتشارالسعرات الحرارية في الجسم وتلك الأنواع التى يستعرضها الموجز في الأسطر التالية.

نصائح هامة من جمعية القلب الامريكية

نصحت جمعية القلب الامريكية AHA بالتقليل من كمية ونسبة السكريات المصنعة بشكل يومي الى 100 سعر حراري اي مايعادل 6 ملاعق صغيرة للنساء و 150 سعر حراري اي مايعادل 9 ملاعق صغيرة للرجال وتضيف الى هذا اوضحت جمعية القلب الامريكية بتجنب اطعام الاطفال الذي يزيد عمرهم عن السنتان نسبة تفوق ال100 سعر حراري من السكريات المصنعة يوميا وتشابهت الانواع في منع اعطاء اي مواد سكرية للاطفال الرضع او مايقل عمرهم عن السنتان

اذ ان المبالغة في تناول السكريات قد يؤدي الى اضرار صحية ونفسية واوضحت الدراسات 11 دلالة على ارتفاع زائد غي نسبة السكر وهي كالاتي

دلالات على ارتفاع نسبة السكر في الدم

الشهية الحادة :التناول المبالغ فيه للسعرات الحرارية قد يعد اشارة اساسية على ارتفاع نسبة السكر الضار في الدم اذا لم يصحبها تناول البروتينات والالياف والدهون الهامة لصحة الجسم والتي تفتقر اليها اليها الطعام المصنع والوجبات السريعة فترتفع نسبة احتراق السكر ويعزز من شعور الجوع داخل الفرد مما يؤدي ال النهم في تناول الاطعمة السريعة والحلوى الصناعيىة

الانفعال الزائد : اذا راودنك اي مشاعر تدل على التوتر او الانفعال المبالغ فيه فقد لا تكون الحالة النفسية فحسب فقد تكون اشارة الى ارتفاع نسبة السكريات في جسمك

الارهاق والشعور بالخمول باستمرار :عند امتصاص السكر وهضمه بسرعة عامة فاذا شعرت بارهاق زائد او الكسل فقد تكون نسبة السكر في روتينك الغذائي عامل رئيسي وراء هذا اذ ان السكر من المصادر التي تحفز الطاقة بسرعة في الجسم وكلما بالغت في تناول السكريات الضارة دام شعورك بالجوع والذي قد يتكرر كل نصف ساعة

الحاجة الدائمة الى اضافة السكر الى الطعام :اذا شعرت دائما بنقص السكر في الطعام او حاجته الى مذاق حلو اكثر فهذعه دلالة على ارتفاع نسبة السككر في الدم

الشعور بشكل متواصل الى حاجة لشيئ حلو :اذا كنت تعاني من الحاجة الدائمة لتناول الحلوي والاكعمة السكرية فهذه قد تعد دلال على ارتفاع نسبة السكر في دمك فالسكر منشط لهرمونات السعادة في الجسم او المتعة والذي يطلق عليه المسار القشري المحيطي المتوسط والذي ينتج عنه زيادة هرمون السعادة في الجسم او مايطلق عليه علميا الدوبامين مما ينتج عنه تلك الرغبة الحادة في تناول الحلوى



ارتفاع ضغط الدم : لا تؤثر الحالة العصبية فقط على ضغط الدم بل ايضا مستوى السكر قد يساهم في ذللك وخاصة اذا كان مرتفعا

انتشار البثور والتجاعيد في البشرة : ان انتشار البثور في البشرة والتجاعيد قد يقابلها طردية انتشار نسبة مبالغ بها من السكر في الدم مع الاشارة عن انضباط السكر في الدم يعزز من صحة البشرة والجلد



الام المفاصل :اذا شعرت بالم في مفاصلك فربما ليس وراء هذا مشاكل في العظام او اثار كبر السن فقط اذ ان استهلاك نسب مبالغ فيها من السكر قد يؤثر على صحة تلمفاصل



الارق :اذا كنت تعاني من الاصابة بالارق وعدم انتظام النوم فالقي نظرة على روتينك الغذائي وخاصة قبل النوم اذ ان تناول نسب مبالغ فيها من السكريات تؤثر على جودة النوم طبقا لما نشرته بعض الدراسات العلمية



امراض الجهاز الهضمي :اذا داهمتك الام في معدتك او المغص او الاسهال فلهذا من العديد من الاسباب قد يكون احداها ارتفاع نسبة السكر لكن يفضل استشارة الطبيب اولا لتأكيد سبب الالم

تشوش الدماغ :اذا لاحظت اعراض التشوش وفقدان التركيز وضعف الذاكرة عليك فربما يرجع الى تناول نسب مبالغ بها من السكريات المصنعة وبرغم ان الجلوكوز مصدر مهم لتنشيط الدماغ الا ان الافراط في تناوله قد ينتج عنه ارتفاع نسب السكر في الدم وانتشار الالتهابات المخية واثار سلبية اخرى على العمليات الادراكية للمخ والحالة النفسية

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