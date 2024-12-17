تناول كوب من الماء الدافيء يساعدك على حياة أكثر صحة

يعتقد الكثير من الأشخاص أن شرب الماء قبل تناول الطعام، يؤثر بطريقة سلبية على هضم الطعام، الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى الامتناع عن شرب الماء قبل وأثناء تناول لطعام، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن كوبا من الماء الدافيء يفيد الجهاز الهضمي بشكل كبير جدا، فضلا عن أنه يزيد من فوائد عملية الهضم، الموجز يستعرض التفاصيل.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، أن تناول المءا الدافيء، يعزز عملية الهضم والتي تبدأ منذ مضع الطعام، فإفراز اللعاب يكون عن سببا في تعزيز الهضم، فضلا عن أن الماء يعمل على ترطيب الفم ويساعد في إنتاج ما يكفي من اللعاب لتحسين الهضم، لذا من الضروري مضغ كل قطعة من الطعام جيدًا حتى تصبح شبه سائلة، مما يسهل عملية هضمها.

تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة

يعد الالتزام بشرب كوب من الماء الدافيء قبل تناول الطعام، يحفز من إنتاج العصارات الهاضمة، التي تعزز عملية الهضم بصورة طبيعية، كما أن الماء الدافيء يساعد على إفراز عصارات المعدة والمرارة والبنكرياس،والتي تعد إنزيمات هاضمة مساهمة بشكل كبير في تكسير الطعام بشكل أفضل، فضلا عن أن الأمر يشبه تناول الحساء الدافئ، الذي يعمل على تخفيف تركيز الحمض في المعدة في البداية، مما يساعد في تحفيز إفراز عصارات الجهاز الهضمي المهمة لعملية الهضم السليمة.

الماء الدافيء

فوائد شرب الماء بشكل عام

ترطيب الجسم

الماء من أهم عناصر الأرض الأربعة، فهو يمثل 70 % من الكرة الأرضية، و60% من وزن الإنسان، لذا فهو ضروري جدا لترطيب البشرة، وتعزيز عمل وظائف الجسم الحيوية.

تحسين وظيفة الكلى

الكلى مخزن السموم في الجسد، لذا شرب الماء بكميات وفيرة ينقيها دائما بشكل أسرع وءأمن، كما أنه يقلل منخطر الإصابة بحصوات الكلى.

مساعدة في التحكم في الوزن

يستخدم الماء في الأنظمة الغذائية المختلفة، فهو من أهم الأسباب للتحكم في الوزن، حيث يؤكد أن شرب كوب كبير من الماء يساعد على عمليةالشبع، فيشعرك بالإمتلاء سريعا، مما يقلل من تناول الطعام الزائد.

دعم النظام الهضمي

إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من ؟إمساك متكرر، فعليك لشرب الماء بوفرة، وذلك كي يساهم في تسهيل عملية الهضم والحد من مشاكل الإمساك.

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