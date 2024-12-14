شرب الماء أثناء الأكل مفيد للأطفال.. فوائده واضراره

لتناول جرعات كافية من الماء على مدار اليوم أهمية قصوى لجسم الإنسان، ويعتبر نقص الماء في الجسم نذير خطر على الصحة بشكل عام، وهذا الأمر معروف للجميع ولكن ما لا يعرفه الكثير هو هل شرب الماء أثناء الأكل مفيد وخاصة للأطفال أم لا، وهذا ما سيوضحه الموجز في السطور التالية.

فوائد شرب الماء للصحة العامة

الماء كما هو معلوم عنصر أساسي لجسم الإنسان، لكونه يساعد على تحسين عملية الهضم، الحفاظ على صحة البشرة، وتسهيل حركة الأمعاء.

شرب الماء أثناء الأكل مفيد للأطفال

كمية المياه المناسبة للأطفال؟

وبحسب خبراء التغذية يحتاج الأطفال لشرب الماء بكميات كبيرة يوميًا وتختلف النسبة حسب المرحلة العمرية فمثلًا الأطفال من 4 إلى 8 سنوات يحتاج الطفل منهم حوالي 1.2 لتر (ما يعادل حوالي 5 أكواب)، أما الأطفال من 9 إلى 13 سنة: حوالي 1.6 إلى 2 لتر (ما يعادل حوالي 7 إلى 8 أكواب).

ويؤكد المختصيين بأن المراهقون من عمر (14 سنة فما فوق يحتاج الفرد منهم حوالي 2 إلى 2.5 لتر (ما يعادل حوالي 8 إلى 11 كوب).

ما حقيقة خطورة شرب الماء أثناء الأكل على الأطفال؟

تنتشر بين الناس فكرة أن شرب الماء أثناء الأكل للأطفال له عدد من المخاطر، مما يثير قلق الآباء والأمهات وقد يمنعوا صغارهم من تناول الماء أثناء الطعام، فما حقيقة ذلك؟.

أثبتت دراسات أجريت عدم صحة ما يعتقده البعض بأن تناول الماء أثناء الطعام يعيق عملية الهضم لدى الأطفال، وبينت عدم ثبوت أي تأثير سلبي لشرب الماء أثناء الأكل على عملية الهضم، سواء عند الأطفال أو البالغين، بل إن تناول الماء بكميات معتدلة أثناء الوجبات قد يُساعد على تسهيل بلع الطعام.

وأشارت الدراسات أن لتناول الماء أثناء الطعام أهمية كبيرة حيث يساعد على دفع الطعام بسلاسة عبر الجهاز الهضمي.

رغم ما أكدته الدراسات عن أن الماء لا يشكل خطورة عند تناوله مع الطعام، ولكن هناك حالات يوصى فيها بتجنب ذلك ومنها: عدم شرب الماء مع الوجبات للأطفال الذين يعانون من الارتجاع المعدي المريئي لكون الماء قد يسبب لهؤلاء الفئة تفاقم أعراض ارتجاع الحمض وحرقة المعدة.

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