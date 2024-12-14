هل يجوز تأخير صلاة العشاء بدون عذر؟.. الافتاء تجيب

تعتبر صلاة العشاء، من الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين، وهي تؤدى في وقت محدد بعد مغرب الشمس وحتى منتصف الليل.

هناك تساؤلات تتكرر حول جواز تأخير صلاة العشاء دون عذر شرعي، و يتناول هذا الموضوع أهمية الالتزام بمواقيت الصلاة وكيفية التعامل مع تأخير الصلاة في ظل الظروف المختلفة، مثل الانشغال أو السهو.

حكم تأخير صلاة العشاء

في هذا السياق، ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، حكم تأخير صلاة العشاء من منظور الشريعة الإسلامية، مع الإشارة إلى الحالات التي قد يُسمح فيها بالتأخير وفقًا للأدلة الشرعية.

صلاة العشاء

حكم تأخير صلاة العشاء بدون عذر

ويبدأ وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر عند جمهور العلماء، ويستمر حتى منتصف الليل. وقد أجمعت الأمة على أن وقت العشاء يمتد حتى منتصف الليل، وقد ورد في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: «وقتُ صلاةِ الفجرِ ما لم يَطلُعْ قرنُ الشمسِ الأوَّلُ، ووقتُ صلاةِ الظهر إذا زالتِ الشمسُ عن بَطنِ السَّماءِ، ما لم يَحضُرِ العصرُ، ووقتُ صلاةِ العصرِ ما لم تَصفَرَّ الشمسُ، ويَسقُط قرنُها الأوَّلُ، ووقتُ صلاةِ المغربِ إذا غابتِ الشمسُ، ما لم يَسقُطِ الشفقُ، ووقتُ صلاةِ العشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ».

أفضلية تأخير العشاء أو أداؤها مع الجماعة

ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول أفضلية تأخير صلاة العشاء، فأجابت أن تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه لم تثبت فيه أفضلية للنساء أو لمن لا يحضرون الجماعة بعذر، أما الرجال الذين يجتمعون في مكان غير المسجد، فإن تأخير العشاء قد يكون أفضل، شريطة ألا يكون حولهم مسجد جامع. أما إذا كان هناك مسجد جامع وتركوا الجماعة لأداء الصلاة في وقت متأخر، فلا أفضلية لذلك.

تأخير صلاة العشاء بسبب ظروف العمل

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في رده على سؤال بشأن تأخير الصلاة بسبب ظروف العمل، أن الإسلام أجاز الجمع بين الصلوات لأصحاب الأعذار، مثل الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن لا يجب على الشخص تأخير الصلاة عن وقتها المحدد دون عذر شرعي، فقد ورد في الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات لتيسير الأمر على الأمة، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي تأخير العشاء بدون ضرورة.

وأشار الشيخ عويضة عثمان إلى أنه لا يجوز تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل دون عذر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء في الثلث الأول من الليل، ومن صلَّى العشاء في وقتها مع الجماعة كأنما قام نصف الليل، وهو أمر يعكس أهمية أداء الصلاة في وقتها المحدد.

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