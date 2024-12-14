هل صلاة السنة تسقط الصلوات الفائتة؟.. الإفتاء تجيب

إذا كان علي الإنسان فريضة فعليه أن يؤديها ولا ينبغى له أن يأتى بسُنة فى هذه الحالة، لأن عليه دينًا سيُسأل عنه يوم القيامة وهو الفريضة، وهى فضيلة وبركة واتباع هدى رسول الله فيه من الخير ما فيه، هذا ما ورد عن الشيخ عويضة عثمان ،أمين الفتوي بدار الأفتاء المصرية ، عند سؤاله عن سؤال لبرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة الناس، " هل يجوز صلاة السُنن بنية صلاة السُنة وقضاء الفائت من الفرائض؟".

وقال عويضة عثمان، خلال استضافته بالقناة :" إذا كان على الإنسان فريضة فعليه أن يؤديها ولا ينبغى له أن يأتى بسُنة فى هذه الحالة، لأن عليه دين سيُسأل عنه يوم القيامة وهو الفريضة، وهى فضيلة وبركة واتباع هدى رسول الله فيه من الخير ما فيه".

وأضاف أنه لا يصح صلاة النوافل بنية القضاء فإما أن نصلى نافلة أو نصلى قضاء، فالسنن لا تقوم مقام الفرائض، وعليه فبدلًا من صلاة سنة الظهر، فعليه أن يؤدي قضاء صلاة الظهر الفائتة مع الظهر الحاضر، وكذلك قضاء الصلوات الفائتة مع كل صلاة حاضرة، بمثل المدة التي ترك فيها الصلاة، فالأحوط أن كل فرض نصلي مع كل فرض فرض آخر بنية قضاء الصلوات الفائتة حتى نسد الخلل.

وأضاف عويضة عثمان، انه كلما اقتربنا من سُنة النبى صلى الله عليه وسلم جائتنا البركة فى حياتنا وأولادنا ومجتمعاتنا، ولكن إذا كان عليا فريضة فالأولى أن أصلى الفريضة، وليس السُنة.

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة هي ان تصلي بعد كل فرض حاضر فرضا من الفوائت، فإذا صليت الظهر اليوم صل بعده ظهر من القديم .

كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة

الإنسان بالخيار، بأيهما بدأ فلا بأس به، والأولى أن يصلي الفرض الذي فاته ثم يصلي الحاضرة ما دام وقت الحاضرة يتسع لها وللفائتة، وإن صلى الحاضرة ثم الفائتة فلا حرج عليه وصلاته صحيحة.

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