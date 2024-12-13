فضل الصلاة على النبي في يوم الجمعة.. تُضاعف الحسنات وتفرج الكربات

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. يعد يوم الجمعة من أفضل الأيام في الأسبوع، وله فضائل كبيرة في الإسلام، ومن أعظم الأعمال المستحبة في هذا اليوم الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

فضل الصلاة على النبي ليست فقط وسيلة للتقرب إلى الله، بل أيضًا طريق لقضاء الحاجات وتفريج الكربات، ولذلك ينبغي على المسلمين اغتنام هذا اليوم بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

فضل الصلاة على النبي

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية سابقًا ، أن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعد من أهم الأعمال التي أوصى بها الشرع, مشددًا على ضرورة الإكثار منها يوم الجمعة وليلتها، وأن هذا اليوم هو أفضل الأيام، وليلته من أفضل الليالي، إذ تتضاعف الحسنات فيه إلى سبعين مرة مقارنة ببقية الأيام.

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

وأضاف أن الإكثار من الصلاة على النبي في هذا الوقت هو إغتنام لفرصة عمل الخير في أفضل الأوقات.

الصلاة على النبي في ليلة الجمعة

استشهد علام بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن أقربكم مني في الجنة أكثركم صلاة عليّ، ألا فكثروا من الصلاة عليّ في الليلة الغراء واليوم الأزهر"، وفسر الإمام الشافعي أن "الليلة الغراء" هي ليلة الجمعة و"اليوم الأزهر" هو يوم الجمعة نفسه.

صيغ الصلاة على النبي

وتستعرض جريدة “الموجز” صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي ورد عن العلماء والصالحين, ومنها:

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد نور النور، الذي يفتح به الصدور ويعمر به القلوب.

اللهم صلّ صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على النبي الذي تنحل به العقد وتقضى به الحوائج.

اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات أتقرب إليك بكل صلاة صُلِّيت عليه من يوم النشأة إلى ما لا نهاية للكمالات.

اللهمَّ صلِّ على نبيِّ الرحمة وشفيع الأمة، وكاشف الغمة، ومجلي الظلمة، ومولي النعمة، ومؤتي الرحمة.

كرامات الصلاة على النبي

أوصى العلماء ببدء الأعمال الهامة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ ثبت فضلها في قضاء الحاجات وتفريج الكربات.

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