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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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فتاوى وأحكام

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة في القاهرة ومختلف المحافظات المصرية

موعد اذان المغرب
موعد اذان المغرب

تُعد صلاة المغرب واحدة من الصلوات الخمس التي تحظى بأهمية كبيرة لدى المسلمين، فهي تُمثِّل ختام النهار وبداية الليل، وتُذكِّر المؤمنين بضرورة التفرغ لعبادة الله عز وجل ومع حلول يوم الجمعة، الذي يُعتبر عيدًا أسبوعيًا للمسلمين، يزداد الاهتمام بمواقيت الصلاة خاصةً موعد أذان المغرب.

في هذا التقرير، يستعرض الموجز مواقيت صلاة المغرب اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات المصرية وفقًا للتوقيت المحلي.

الصلاة

موعد أذان المغرب في القاهرة وعدد من المحافظات بجمهورية مصر العربية.

مواقيت الصلاة في القاهرة

• موعد أذان المغرب: 4:56 مساءً

• موعد أذان العشاء: 6:19 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

• موعد أذان المغرب: 4:59 مساءً

• موعد أذان العشاء: 6:23 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

• موعد أذان المغرب: 5:03 مساءً

• موعد أذان العشاء: 6:21 مساءً

كما نستعرض مواقيت صلاة المغرب في مدن ومحافظات أخرى خلال السطور التالية.

الصلاة 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

• موعد أذان المغرب: 4:51 مساءً

• موعد أذان العشاء: 6:14 مساءً

مواقيت الصلاة في قنا

• موعد أذان المغرب: 4:59 مساءً

• موعد أذان العشاء: 6:19 مساءً

مواقيت الصلاة في مطروح

• موعد أذان المغرب: 5:09 مساءً

• موعد أذان العشاء: 6:33 مساءً

مواقيت الصلاة في طنطا

• موعد أذان المغرب: 4:56 مساءً

• موعد أذان العشاء: 6:19 مساءً

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الأذان إعلان لشعائر الإسلام ودعوة للتقوى

الأذان فرض كفاية على الرجال، وفيه إعلان لشعائر الإسلام ودعوة للمسلمين لعمارة المساجد وحضور الصلاة.

  • يُسمع الأذان خمس مرات يوميًا، ليذكرنا بأهمية الوقت والطاعة.
  • يساهم في تقوية الروابط بين المصلين ويحثهم على الالتزام.

فضل الوضوء في تمييز المصلين يوم القيامة

من أعظم ما يميز المصلين يوم القيامة هو الغرّة والتحجيل، وهي أثر الوضوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجّلين من أثر الوضوء" (رواه البخاري ومسلم).
فالوضوء ليس فقط تطهيرًا للجسد، بل هو أيضًا علامة تُضيء وجوه المؤمنين يوم القيامة، وتدل على التزامهم بالصلاة.

فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة

يُذكر أن انتظار الصلاة بعد الصلاة يُعد من الأعمال العظيمة التي تُرفع بها الدرجات وتُمحى بها الخطايا.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط" لذا، فإن التهيؤ لصلاة العشاء بعد أداء صلاة المغرب يُعتبر من العبادات التي تنال بها الأجر والثواب.

ختامًا، احرصوا على الالتزام بمواقيت الصلاة، خاصةً في يوم الجمعة، واغتنموا فضل هذا اليوم المبارك بالدعاء والذكر.

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