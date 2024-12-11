الغازات لا تفسد صلاتك .. تعرف على الحكم الشرعي الصحيح

"الصلاة هي عماد الدين، وكل مسلم يسعى إلى أدائها على أكمل وجه. إلا أن بعض الظروف الصحية قد تؤثر على تركيز المصلي وخشوعه، ومن بين هذه الظروف حبس الغازات. فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ وما هي النصائح التي يمكن اتباعها؟"

تطرح جريدة الموجزسؤالاً هاماً: هل تؤثر الغازات على صحة الصلاة؟

سؤال يطرحه الكثير من المصلين، خاصة مع التوتر أو الإحراج الذي قد يسببه حبسها أثناء الصلاة.

أجاب العديد من العلماء والمفتين على هذا السؤال، وتباينت آراؤهم حول حكم حبس الغازات أثناء الصلاة.

إذا كانت الغازات تكثر عليك بشكل مستمر:

فقد يكون لديك ما يسمى بالسلس في الريح، وحكمك يشبه حكم من يعاني من سلس البول. في هذه الحالة، تتوضأ عند دخول وقت الصلاة وتصلي، حتى لو خرجت منك الغازات أثناء الصلاة، لأنك لا تستطيع التحكم فيها.

إذا كانت الغازات عارضة وليست مستمرة فحبسها جائز ولا يبطل الصلاة، حتى لو أدى ذلك إلى ذهاب الخشوع. وذلك لأن الغازات العارضة لا تنقض الوضوء ولا تبطل الصلاة.

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لذا، بشكل عام، حبس الغازات العارضة أثناء الصلاة لا يبطلها، ولكن إذا تسببت في إزعاج كبير أو منعك من التركيز في الصلاة، فمن الأفضل أن تتوضأ وتعيد الصلاة.

أبرز الآراء حول هذا الموضوع:

* الجائزية : يرى جمهور العلماء جواز حبس الغازات أثناء الصلاة، ولا يؤثر ذلك على صحة الصلاة ولا ينقض الوضوء، ما دام ذلك لا يؤدي إلى إيذاء المصلي أو إبطال خشوعه.

* الكراهية : بعض العلماء يرون كراهية حبس الغازات، ويفضلون الخروج للوضوء والصلاة من جديد إذا كان ذلك يؤثر على خشوع الصلاة.

* الحكم على حسب الحالة : يرى بعض الفقهاء أن الحكم يختلف باختلاف الحالة، فإذا كان حبس الغازات يؤدي إلى ألم شديد أو إحراج كبير، فمن الأفضل قطع الصلاة والوضوء. أما إذا كان الأمر عادياً، فلا مانع من استمرار الصلاة.

نصائح هامة للمصلين :

* التروي والهدوء : قبل الصلاة، ينصح بتفريغ المعدة والأمعاء لتجنب هذه المشكلة.

* التركيز على العبادة : يجب أن يكون التركيز منصبًا على العبادة والخشوع، وليس على الأمور الجسدية.

* عدم الإحراج : لا يجب أن يشعر المصلي بالإحراج من هذه المسألة، فالأمر طبيعي ويحدث للكثير من الناس.

* الاستشارة : في حالة الشك أو الحيرة، ينصح باستشارة عالم دين أو مفتٍ.

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