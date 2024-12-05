الدعاء مخ العبادة.. أفضل الأدعية ليوم الجمعة.. اللهم تقبل

دعاء يوم الجمعة.. يعتبر يوم الجمعة من الأيام المباركة التي يوليها المسلمون أهمية كبيرة، حيث يجتمعون في المساجد لتعزيز روح الأخوة والتعاون بينهم، ويتميز يوم الجمعة بطقوس خاصة مثل التحضير لأداء الصلاة والاهتمام بالدعاء، حيث يُعتبر الدعاء وسيلة للتقرب إلى الله، في هذه السطورن

ويتناول الموجز أبرز الأدعية التي يمكن الدعاء بها يوم الجمعة، بالإضافة إلى دعاء خاص للأهل.

دعاء يوم الجمعة مكتوب

ويهتم المسلمون بالدعاء في يوم الجمعة لما له من فضل كبير وأثر في تهدئة النفوس واستجابة الدعوات، ومن أبرز الأدعية التي يمكن ترديدها في هذا اليوم:

اللهم ارزقنا رزقًا حلالًا طيبًا وبارك لنا فيه.

اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا، وعملاً مباركًا، وبارك لي فيما رزقتني.

اللهم ارزقني من حيث لا أحتسب، واجعل لي في كل خطوة توفيقًا وسعة في الرزق.

اللهم اجعل رزقي من حلال، وبارك لي فيه، واغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب والخطايا، فارحمني برحمتك.

اللهم إني أستغفرك من ذنوبي، وأسألك الرزق الحلال، فاستجب لي يا رب.

دعاء ليلة الجمعة

دعاء للوالدين المتوفين يوم الجمعة

الدعاء للوالدين، خصوصًا في يوم الجمعة، يعد من أجمل الأعمال التي يمكن تقديمها لروحهم، ومن الأدعية المستحبة للوالدين المتوفين:

اللهم ارحم أبي رحمةً واسعة، واغفر له وارفع درجته في عليين.

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ونسألك أن تُلحقه بالصالحين.

اللهم اجعل يوم الجمعة يوم مغفرة ورحمات عليه، واجعلنا ممن يستغفر له.

دعاء للأهل يوم الجمعة

العائلة هي السند في الحياة، والدعاء لهم في يوم الجمعة من الأمور التي تعكس الحب والتقدير، وإليكم بعض الأدعية التي يمكن ترديدها للأهل:

اللهم اغفر لأهلي وبارك في أعمارهم وأعمالهم.

اللهم ارحم من توفي منهم واجعل مثواهم الجنة.

اللهم احفظهم من كل سوء ووفّقهم لما تحب وترضى.

اللهم اجعل يوم الجمعة يوم بركة وسعادة لهم، واغمرهم برحمتك ومغفرتك.

اللهم اجعل تجمعنا في الدنيا سببًا لجمعنا في الجنة

فضل الدعاء يوم الجمعة

يوم الجمعة له فضل عظيم، إذ يُقال إن فيه ساعة لا يُرد فيها الدعاء، لذا يُستحب الإكثار من الدعاء وذكر الله، سواء للأحياء أو الأموات، طلبًا للمغفرة والرحمة.

إقرأ أيضاً

دخلت المسجد بين الأذان والإقامة فهل أصلي السنة أم تحية المسجد

موضوع خطبة الجمعة اليوم يدعو للتحلي بأسمى الأخلاق في الإسلام

