دعاء يوم الجمعة.. لحظات من الخشوع والتواصل الروحي مع الله

دعاء يوم الجمعة.. يوم الجمعة من الأيام المباركة التي حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثرة الدعاء فيها، حيث يتمتع بأجواء روحانية تجلب السعادة والاطمئنان، ويُعتبر هذا اليوم فرصة مميزة للتواصل مع الله، إذ لا يرد فيه الدعاء، مما يمنح أدعية المؤمنين خصوصية خاصة، لذلك، يُعتبر دعاء يوم الجمعة له خصوصية كبيرة.

دعاء يوم الجمعة المستجاب

يجوز للمسلم أن يدعو بما يشاء في يوم الجمعة، وبأي صيغة يتقنها، بشرط أن يكون الدعاء خاليًا من الشرك أو الإثم. يستعرض "الموجز" في السطور التالية بعض من أدعية يوم الجمعة التي يهتم المسلمون بالبحث عنها لقراءتها في هذا اليوم المبارك.

أدعية مستجابة في يوم الجمعة

- اللهم في يوم الجمعة نسألك أن تغفر ذنوبنا جميعها، وأن تتقبّل منّا توبتنا، وأن تعفو عنّا وترحمنا.

- اللهم اغفر ذنوبي، واستر عيوبي، واعفُ عن خطاياي، وتجاوز عن تقصيري وإسرافي في أمري.

- اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضّل علينا بعفوك يا عفوّ يا غفور يا ذا الفضل والإحسان.

- اللهم إنّي أسألك في يوم الجمعة أن تُنزل على كلّ قلبٍ مهموم رضًا ورحمة، وأن ترزقه السكينة والطمأنينة وتصرف عنه ما أهمه وتبدله مكانه فرحًا وفرجًا وسرورًا.

- اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا سامع النداء ويا مجيب الدعاء، يا واسع الفضل ويا عظيم المنّة.

- اللهم ارزق إخواننا المهمومين فرجًا قريبًا وأمنًا دائمًا، وأن تُزيل وحشتهم وتخرجهم من الضيق إلى سعة رحمتك وعفوك. اللهم إنّي قد مسّني الضرّ وأنت أرحم الراحمين.

أدعية يوم الجمعة المستجابة

- اللهم اغفر ذنوبي، واستر عيوبي، واعفُ عن خطاياي، وتجاوز عن تقصيري وإسرافي في أمري.

- اللهم إنّي أسألك أن تجمعني وأصدقائي على الإيمان، وأن توفقّنا للطاعة، وأن تُلزمنا كلمة التقوى، وأن تجمعنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

- اللهم ارزق أحبّتنا الرزق الوفير، والمال الطيب، والعمر الطويل، والأبناء البارّين، وارزقهم حسن العمل وحسن الختام

- اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريّاتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبّنا من النار.

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