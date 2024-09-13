الأدعية المستجابة في المولد النبوي .. كلمات ثمينة في الليل لا تغفلها

الأدعية المستجابة في المولد النبوي 2024.. يعتبر المولد النبوي الشريف مناسبة عظيمة للاحتفال بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين.

وفي هذه الليلة المباركة، يتوافد المسلمون من كل حدب وصوب إلى المساجد والمسارح للاحتفال بهذه الذكرى العطرة، ورفع صلواتهم ودعائهم إلى الله تعالى.

الادعية المستجابة في المولد النبوي 2024

يقدم لكم الموجز، الادعية المستجابة في المولد النبوي 2024، حيث أن الدعاء في ليلة المولد هو تعبير عن الحب والإجلال للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا التقرب إلى الله تعالى يزيد من قبول الدعاء.

الادعية المستجابة في المولد النبوي

دعاء المولد النبوي لقضاء الحاجة

اللَّهمَّ إنِّي أسألُك بمعاقدِ العزِّ من عرشِك ومنتهَى الرَّحمةِ من كتابِك، واسمِك الأعظمِ، وجَدِّك الأعلَى، وكلماتِك التَّامَّةِ، ثمَّ سلْ حاجتَك، ثمَّ ارفعْ رأسَك، ثمَّ سلِّم يمينًا وشمالًا، ولا تُعلِّموها السُّفهاءَ فإنَّهم يدعون بها فيستجابُ)

اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ وحدَك لا شريكَ لك، المنّانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنة، وأعوذُ بك من النارِ.

لا يفوتك الادعية المستجابة في يوم الجمعة مكتوبة.. اغتنم ساعة القبول

اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

يا الله، يا الله، يا الله، أسألك بحقّ مَن حقّه عليك عظيم أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علّمتني مِن معرفة حقك وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك.

يا الله، يا الله، يا الله، أسألك بحقّ مَن حقّه عليك عظيم أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علّمتني مِن معرفة حقك وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك. اللّهم صن وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالإقتار فأسترزق رزقك من غيرك، وأستعطف شرار خلقك، وأبُتلَى بحمد مَن أعطاني، وأُفتن بذمّ من منعني، وأنت مِن وراء ذلك كله ولىُّ الإجابة والمنع.

اللّهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء بيدك الخير إنّك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحيّ من الميّت وتخرج الميّت من الحيّ وترزق من تشاء بغير حساب، رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك.

الادعية المستجابة في المولد النبوي

أدعية المولد النبوي الشريف

اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث.

اللهم إنا نسألك بجاه نبيك المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار وأن تنجينا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والجهر وأغفر لنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الغفار.

اللهم أعطنا خير هذا اليوم نوره وبركته وهداه.

اللهم صل على حبيبك الصادق الأمين وارزقنا مرافقته في الجنة وارزقنا أن نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اجعله لنا قدوة في كل عمل وقدرنا يا الله على اتباع.

اقرأ المزيد

هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي 2024؟.. اعرف الإجابة

نصائح عند تناول حلوى المولد النبوي الشريف لمرضى السكري

