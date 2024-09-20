أفضل دعاء للأم المتوفية في يوم الجمعة.. يصلها في قبرها

دعاء للأم المتوفية في يوم الجمعة.. يعتبر وفاة الأم حدثًا مؤلمًا يترك فراغًا كبيرًا في حياة أبنائها, من أفضل الطرق للتعبير عن البر بها بعد رحيلها هي الدعاء الصادق والتصدق على روحها, يُستحب الدعاء لها في أوقات الاستجابة، خاصة في يوم الجمعة الذي يحمل أجرًا عظيمًا وفي السجود أو بين الأذان والإقامة، أو قبل غروب شمس يوم الجمعة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم.

وتستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أفضل الأدعية في يوم الجمعة للأم المتوفية ، عسى الله أن يغفر لها ويرحمنا جميعًا.

دعاء يوم الجمعة للأم المتوفية

دعاء للأم المتوفية في يوم الجمعة:

اللهم ارحم أمي واغفر لها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. أبدلها دارًا خيرًا من دارها، وأهلًا خيرًا من أهلها، واجعل عطر الجنة يعبق في قبرها.

أسألك، يا الله، أن تنظر إليها نظرة رضا، فإن من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدًا. أسكنها فسيح جنانك واغفر لها يا رحمن. اجعل شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لها، وامنحها شربة من يده الشريفة لا تظمأ بعدها.

اللهم، إن كانت في ذمتك، فاحفظها من فتنة القبر وعذاب النار، واغفر لها وارحمها، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم، ارحم أمي، فهي أغلى ما فقدت، وأنزل الضياء على قبرها، وسعة تُؤنس وحشتها. آمن روعتها، وأنر ظلمتها، واجعل الجنة مسكنها.

اللهم، قِها عذابك يوم تبعث عبادك، وأنزل عليها نورًا من نورك. احفظ دمها ولحمها من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. انقلها من ضيق اللحود إلى جناتك، واجعلها بين الأنبياء والصديقين والشهداء.

دعاء للأم المتوفيه

أفضل أدعية يوم الجمعة للأم المتوفية

دعاء للأم المتوفية في يوم الجمعة:

اللهم، عامِلها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله. أجزها عن إحسانها إحسانًا، وعن إساءتها عفواً وغفرانًا.

اللهم، أبدلها دارًا خيرًا من دارها، وأدخلها الجنة، ونجها من عذاب القبر والنار.

اللهم، إني أسألك أن ترحمها، وأن تثبتها عند السؤال، فإنها شهدت أنك لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك.

اللهم، آتها برحمتك، وقِها فتنة القبر وعذابه. اجعلها آمنة مطمئنة في الآخرة.

اللهم، اجعلها مطمئنة في بطن القبر، وآمنها عند قيام الأشهاد، واغفر لها وارفع درجتها في المهديين.

دعاء خاص للأم المتوفية

اللهم، ارحم أمي فهي أغلى ما فقدت، واغفر لها، وأسكنها فسيح جناتك. اجعل آخر كلامها في الدنيا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله.

في هذا اليوم المبارك، نسألك، يا الله، أن تحشرها مع الأنبياء والصديقين، وأن تجعل قبرها نورًا ومكانًا للراحة، فنحن لا نزال نتوسل إليك بالدعاء من أجلها.

اقرأ أيضًا:

دعاء يوم الجمعة قصير.. يزيل الهم ويجلب الرزق

أفضل دعاء للمتوفي في يوم الجمعة.. ردده الآن