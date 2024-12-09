مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 في المحافظات.. لا تفوت صلاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة في اللغة العربية تعني الدعاء بالخير، كما قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} سورة التوبة الآية 103، أي ادع الله لهم بالمغفرة، أما في الاصطلاح الفقهي، فإن الصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، وسميت بذلك لأنها تتضمن الدعاء، وهو الجزء الغالب فيها، وتعد من أعظم العبادات، ولها حكمة كبيرة في حياة المسلم، فهي تذكّره بهويته الحقيقية كعبد لله تعالى، فالصلاة تذكره دائمًا أن الله هو المالك والمتصرف في شؤون الكون، وتبين له أنه لا معين إلا الله، وهي فرصة للتوبة والتطهير من الذنوب، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الصلوات الخمس كمثل نهرٍ جارٍ يغتسل منه كل يوم خمس مرات"، تجعل الصلاة غذاءً للإيمان، فمع استمرار الصلاة تظل العقيدة في قلب المسلم ثابتة، رغم ما قد يواجهه من مغريات الدنيا.

متى فرضت الصلاة؟

الصلاة مفروضة على كل مسلم بالغ عاقل، وقد فرضت على المسلمين ليلة الإسراء والمعراج، ففي البداية كانت خمسين صلاة، ثم خفّفها الله عزَّ وجل إلى خمس صلوات في اليوم والليلة، أما دليل مشروعية الصلاة، فقد ورد في آيات عدة من القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} سورة الروم الآية 17، وقوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ} سورة النساء الآية 103، أما مكانة الصلاة في الدين، فهي أفضل العبادات البدنية، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "الصلاة" ثلاث مرات حين سئل عن أفضل الأعمال، وهي أيضًا كفارة لما بين الصلوات، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.

مواقيت الصلاة

ويرصد موقع الموجز مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.



مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

وقت صلاة الظهر 11:48 ص

وقت صلاة العصر 37: 2 م

وقت صلاة المغرب 4:57 م

وقت صلاة العشاء 6:18 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:14 ص

وقت صلاة الظهر 11:53 ص

وقت صلاة العصر 2:39 م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء 6:22 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:04 ص

وقت صلاة الظهر 11:44 ص

وقت صلاة العصر 2:32 م

وقت صلاة المغرب 4:51 م

وقت صلاة العشاء 6:14 م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:53 ص

وقت صلاة الظهر 11:36 ص

وقت صلاة العصر 2:29 م

وقت صلاة المغرب 4:50 م

وقت صلاة العشاء 6:09 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:55 ص

وقت صلاة الظهر 11:42 ص

وقت صلاة العصر 41: 2 م

وقت صلاة المغرب 5:02م

وقت صلاة العشاء 6:19 م

مواقيت الصلاة اليوم

وتعد الصلاة من أساسيات الإيمان، فتركها إما أن يكون كفرًا إذا كان جحودًا أو استهزاء، أو معصية إذا كان كسلاً، فيجب على الحاكم أن يأمر بتوبته أو قضاء صلاته، وإذا استمر في تركها فقد يعاقب حدًّا، إن الصلاة ليست مجرد عبادة، بل هي علاقة مستمرة مع الله، تذكّر المؤمن بتوحيد الله، وتطهره من الذنوب، وتعزز إيمانه، وتبقيه على صلة دائمة مع خالقه.

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