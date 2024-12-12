مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات.. اعرف التوقيت

مواعيد الصلاة اليوم.. نشر مكتب هيئة المساحة المصرية المواقيت الرسمية لمواعيد الصلاة اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وتشمل المواقيت مواعيد أذان الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، وتتوفر لجميع المناطق وفقاً للبيانات الرسمية المعتمدة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

مواعيد الصلاة اليوم حسب القاهرة والمحافظات

وفيما يتعلق بمواعيد أذان الفجر، في مدينة الإسكندرية يبدأ الساعة 5:15 صباحاً، بينما في القاهرة الساعة 5:09 صباحاً،م أما في 6 أكتوبر (الجيزة)، فتكون الساعة 5:10 صباحاً، وفي أسيوط 5:05 صباحاً، بينما في سوهاج يكون موعد الأذان في الساعة 5:02 صباحاً، وتختلف الأوقات في بعض المدن الأخرى مثل أسوان والغردقة، حيث تبدأ الصلاة في الساعة 4:54 صباحاً.

أما عن وقت الشروق، فيكون في الإسكندرية الساعة 6:49 صباحاً، وفي القاهرة 6:41 صباحاً، و تختلف مواعيد الشروق أيضاً في المحافظات، حيث يبدأ في أسوان الساعة 6:21 صباحاً، وفي السلوم الساعة 7:09 صباحاً، فيما يبدأ في مرسى علم الساعة 6:16 صباحاً.

مواعيد الصلاة اليوم

وتستمر المواقيت حسب المناطق خلال اليوم، حيث يتم تحديد مواعيد أذان الظهر، العصر، المغرب، والعشاء وفقاً للإمساكية المعتمدة من الهيئة. وتعد هذه البيانات مرجعية للمواطنين والمسلمين في جميع أنحاء مصر لأداء الصلوات في أوقاتها المحددة.

موعد صلاة الظهر اليوم في القاهرة والمحافظات

موعد أذان الظهر في الإسكندرية: 11:54 ص

موعد صلاة الظهر في القاهرة: 11:49 ص

موعد صلاة الظهر في 6 أكتوبر (الجيزة): 11:50 ص

موعد أذان الظهر في أسيوط: 11:49 ص

موعد صلاة الظهر في سوهاج: 11:47 ص

موعد أذان الظهر في المنيا: 11:51 ص

موعد صلاة العصر في القاهرة والمحافظات

موعد صلاة العصر في الإسكندرية: 2:40 م

موعد أذان العصر في القاهرة: 2:37 م

موعد أذان العصر في 6 أكتوبر (الجيزة): 2:39 م

موعد صلاة العصر في أسيوط: 2:43 م

موعد أذان العصر في سوهاج: 2:43 م

موعد صلاة العصر في المنيا: 2:43 م



مواعيد صلاة المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب في الإسكندرية: 4:58 م

موعد صلاة المغرب في القاهرة: 4:56 م

موعد صلاة المغرب في 6 أكتوبر (الجيزة): 4:57 م

موعد أذان المغرب في أسيوط: 5:3 م

موعد صلاة المغرب في سوهاج: 5:2 م

موعد أذان المغرب في المنيا: 5:2 م

موعد صلاة العشاء في القاهرة والمحافظات

موعد صلاة العشاء في الإسكندرية: 6:22 م

موعد أذان العشاء في القاهرة: 6:19 م

موعد أذان العشاء في 6 أكتوبر (الجيزة): 6:20 م

موعد صلاة العشاء في أسيوط: 6:23 م

موعد أذان العشاء في سوهاج: 6:22 م

موعد صلاة العشاء في المنيا: 6:24 م

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