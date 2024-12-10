مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم الفروض بعد الشهادتين، وهي الوسيلة التي بها يتواصل العبد مع ربه، ويُظهر فيها خضوعه وعبوديته لله سبحانه وتعالى، وقد ورد في القرآن الكريم ما يؤكد على عظمة الصلاة وأهميتها، فقال تعالى: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" سورة البقرة الآية 238، هذه الآية تدعونا للمحافظة على الصلوات في وقتها، وتخص الصلاة الوسطى بالذكر لأنها تمثل جوهر العبادة والتقوى، كما ذكر القرآن الكريم في سورة النورالآية 56: "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"، حيث يتكرر الأمر بإقامة الصلاة مع الزكاة والطاعة كعلامات على صلاح المؤمنين، الذين يحرصون على أداء هذه الشعائر باستمرار، وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم أن المؤمنين هم الذين في صلاتهم خاشعون، فقال:"قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ" سورة المؤمنون 1-2، وهذا يشير إلى أن الصلاة ليست مجرد أداء شكلي، بل هي عبادة قلبية تعكس خشوع المؤمنين وخضوعهم لله.

ما جزاء المحافظة على الصلاة ؟

وأما من يحافظ على الصلاة ويؤديها بصدق وإخلاص، فقد وعدهم الله بالجنة والخلود فيها، كما قال تعالى:"وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" سورة المؤمنون 9-11، هذا وعد عظيم لأولئك الذين يلتزمون في صلواتهم ويحرصون على أدائها في مواعيدها، وقد وصفهم القرآن بأنهم أهل الجنة، ورثوا الفردوس وخلدوا فيها، وقد بين القرآن الكريم أن الإنسان بطبيعته كثير القلق والتردد، لكنه إذا حافظ على الصلاة كان في معية الله، وقال تعالى:"إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ"سورة المعارج 19-23، وهذا يُظهر أن الصلاة هي الحصن المنيع الذي يحفظ العبد من التعلق بالمكاسب الدنيوية، ويوفر له السكينة والاطمئنان.

مواقيت الصلاة



ويرصد موقع الموجز مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

وقت صلاة الظهر 11:48ص

وقت صلاة العصر 37: 2 م

وقت صلاة المغرب 4:57 م

وقت صلاة العشاء 6:19 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:15ص

وقت صلاة الظهر 11:53ص

وقت صلاة العصر 2:40م

وقت صلاة المغرب 4:58م

وقت صلاة العشاء 6:22م



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:05ص

وقت صلاة الظهر 11:44ص

وقت صلاة العصر 2:32م

موعد صلاة المغرب 4:52م

وقت صلاة العشاء 6:14م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:53 ص

وقت صلاة الظهر 11:36 ص

وقت صلاة العصر 2:30 م

وقت صلاة المغرب 4:50 م

وقت صلاة العشاء 6:10 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:56 ص

وقت صلاة الظهر 11:42 ص

وقت صلاة العصر 41: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:02 م

وقت صلاة العشاء 6:20 م

مواقيت الصلاة

أهمية الصلاة

إن الصلاة هي أساس الدين وعموده، وهي أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر"، مما يُظهر عظم خطورة التهاون في أداء الصلاة، وأن تركها يُعدّ كفراً، وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة"، هذه الأحاديث تبين أن الصلاة ليست مجرد عبادة عابرة، بل هي أساس من أسس الإيمان التي لا يجوز التفريط فيها، ولقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة، حيث قال:"وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" سورة الذاريات الآية 56، وهذه العبادة تكون في الإخلاص لله وامتثال أوامره، وتنفيذ ما يرضيه سبحانه، مثلما نراه في الصلاة التي هي عبادة عظيمة.

وعليه، يجب على المسلمين جميعاً، رجالاً ونساءً، أن يعطوا الصلاة حقها من العناية والاهتمام، وأن يلتزموا بها في أوقاتها المحددة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر" وبذلك يكون أداء الصلاة في الجماعة واجبًا على الرجال في المساجد، بينما تظل صلاة النساء في بيوتهن أفضل وأقرب إلى الستر.

وأخيراً، الصلاة هي فريضة عظيمة يجب على المسلم أن يوليها الاهتمام الكبير، فقد تكفر الخطايا وتغفر الذنوب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حافظ على الصلوات كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة"، فيجب أن نحرص على أداء هذه الفريضة على الوجه الأكمل، امتثالًا لرضا الله وطمعًا في الأجر العظيم.

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