موعد أذان الفجر اليوم الإثنين.. مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات الأخرى

موعد أذان الفجر.. يبحث العديد من المسلمين عن مواقيت الصلاة يومياً ومنها موعد صلاة وأذان الفجر أيضاً لأنه الصلاة القادمة، لذا، سيقدم لكم الموجز في السطور التالية موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 9 ديسمبر في مدن ومحافظات مصر ومواقيت الصلاة أيضاً، وذلك لأداء الصلاة في أوقتها دون تأخير.

موعد أذان الفجر اليوم

موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة

الفجر 5:07 ص

موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية

الفجر 5:13 ص

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان

الفجر 4:54 ص

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان صلاة الفجر في تمام الساعة 5:07 صباحًا.

- صلاة الظهر الساعة 11:47 صباحًا.

- صلاة العصر الساعة 37: 2 مساءً.

- صلاة المغرب الساعة 4:56 مساءً.

- صلاة العشاء الساعة 6:18 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

-صلاة الفجر الساعة 5:13 صباحًا.

- صلاة الظهر الساعة 11:52 صباحًا.

- صلاة العصر الساعة 2:39 مساءً.

- صلاة المغرب الساعة 4:58 مساءً.

- صلاة العشاء الساعة 6:21 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:04 صباحًا.

- صلاة الظهر الساعة 11:43 صباحًا.

- صلاة العصر الساعة 2:32 مساءً.

- صلاة المغرب الساعة 4:51 مساءً.

- صلاة العشاء الساعة 6:13 مساءً.

مواقيت الصلاة في الغردقه اليوم

-صلاة الفجر الساعة 4:52 صباحًا.

- صلاة الظهر الساعة 11:36 صباحًا.

- صلاة العصر الساعة 2:32 مساءً.

- صلاة المغرب الساعة 4:51 مساءً.

- صلاة العشاء الساعة 6:11 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم

- صلاة الفجر اليوم الإثنين الساعة 4:54 صباحًا.

- صلاة الظهر اليوم الإثنين الساعة 11:41 صباحًا.

- صلاة العصر اليوم الإثنين الساعة 40: 2 مساءً.

- صلاة المغرب اليوم الإثنين الساعة 5:02 مساءً.

- صلاة العشاء اليوم الإثنين الساعة 6:19 مساءً.

فضل صلاة الضحى

صلاة الضحى هي سنة مؤكدة عن النبي محمد صل الله عليه وسلم وأرشد وأوصي إليها أصحابه.

و‎وردت أحاديث نبوية شريفة عن فضل صلاة الضحى، ومنها:

- حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "يُصبحُ على كلِّ سلامى من أحدِكم صدقةٌ: فكلُّ تَسبِيحةٍ صدَقةٌ، وَكُلُّ تَحمِيدةٍ صَدَقَةٌ، وكُل تَهليلَةٍ صدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكبيرَةٍ صدَقَةٌ، وأَمر بالمعْروفِ صدقَةٌ، ونهيٌ عنِ المُنْكَرِ صدقَةٌ، ويُجْزِئ مِن ذلكَ ركْعتَانِ يركَعُهُما مِنَ الضُّحَى" (رواه مسلم).

- كيفية أداء صلاة الضحى: تُصلى صلاة الضحى كأي صلاة أخرى، مع قراءة الفاتحة وسورة قصيرة في كل ركعة.‎

الوقت المثالي لصلاة الضحى

أفضل وقت لصلاة الضحى هو من ربع ساعة بعد طلوع الشمس إلى قبل صلاة الظهر.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

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