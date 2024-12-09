موعد صلاة الشروق اليوم الإثنين.. ومواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات الأخرى

أختلف موعد الشروق اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 في مصر، وكافة المحافظات عن الأيام الماضية وذلك بدقائق بين كل الأماكن الجغرافية، لذا، سيقدم لكم الموجز في السطور التالية موعد الشروق اليوم ومواقيت الصلاة.

موعد صلاة الشروق اليوم

موعد صلاة الشروق

وتحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة، فى جمهورية مصر العربية ، على توفير مواقيت ومواعيد الصلاة فى مصر، للمواطنين وذلك للتعرف على مواعيد كل فريضة من الفرائض الخمسة طوال اليوم.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم

الفجر 5:03

الشروق 6:38

الظهر 11:45

العصر 2:36

المغرب 4:55

العشاء 6:17

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية اليوم

الفجر 5:10

الشروق 6:46

الظهر 11:50

العصر 2:38

المغرب 4:57

العشاء 6:21

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية اليوم

الفجر 5:00

الشروق 6:36

الظهر 11:41

العصر 2:31

المغرب 4:49

العشاء 6:13

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان اليوم

الفجر 4:49

الشروق 6:19

الظهر 11:38

العصر 2:40

المغرب 5:01

العشاء 6:19

أهمية ترديد الأذان

تعتبر متابعة المؤذن، وقول ما يقول خلفه، من السنة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وحث عليها الجميع.

فيجب ألا تصمت أثناء الأذان، بل ردده مع المؤذن، واختمه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا علي، رواه مسلم.

حيث أخرج البخاري في صحيحه، من حديث أبي سعيد الخدري أيضاً -رضي الله عنه- قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

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