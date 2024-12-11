مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وأعظم شعائر الدين بعد التوحيد، فقد فرضها الله تعالى ليلة الإسراء والمعراج لتكون صلة مباشرة بين العبد وربه، قال النبي ﷺ:"بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً"، وتعد فرضًا يوميًا على كل مسلم بالغ عاقل، وهي وسيلة للمناجاة وتزكية النفس ووسيلة لغرس التقوى في القلوب.

ويرصد موقع الموجز مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:09 ص

موعد صلاة الظهر 11:49ص

موعد صلاة العصر 37: 2 م

موعد صلاة المغرب 4:57 م

موعد صلاة العشاء 6:19 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:15 ص

وقت صلاة الظهر 11:54 ص

وقت صلاة العصر 2:40 م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء 6:22 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

وقت صلاة الظهر 11:45 ص

وقت صلاة العصر 2:32 م

وقت صلاة المغرب 4:52 م

وقت صلاة العشاء 6:14 م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:54 ص

وقت صلاة الظهر 11:37 ص

وقت صلاة العصر 2:30 م

وقت صلاة المغرب 4:50 م

وقت صلاة العشاء 6:10 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:56 ص

وقت صلاة الظهر 11:43 ص

وقت صلاة العصر 41: 2 م

وقت صلاة المغرب 5:02م

وقت صلاة العشاء 6:20 م

مواقيت الصلاة



وقد أُكدت مكانتها العظيمة في الإسلام بقول النبي ﷺ:"أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله"، كما ورد ذكرها في مواضع عديدة من القرآن الكريم، مثل قوله تعالى:﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ سورة البقرة الآية 43.

ومنزلتها العظيمة تظهر أيضًا في أنها كانت أول العبادات التي فرضها الله مباشرة دون وساطة، دليلًا على أهميتها وضرورة الالتزام بها، فهي عمود الدين وصمام أمان الفرد والمجتمع.

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