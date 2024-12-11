مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات

مواعيد الصلاة اليوم.. تعتبر معرفة مواعيد الصلاة من الأمور الأساسية التي يهتم بها المسلمون يوميًا، حيث أن الصلاة هي ركن من أركان الإسلام ووسيلة للتواصل مع الله، وفي هذا التقرير، نستعرض مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، في القاهرة وبعض المحافظات المصرية، مع التأكيد على أهمية متابعة هذه الأوقات لأداء الصلوات في وقتها المحدد.

تابع معنا مواعيد الصلاة، على موقع الموجز، لتبقى على اطلاع دائم بأوقات الصلاة في مختلف المناطق.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

الفجر: الساعة 5:00 صباحًا

الشروق: الساعة 6:23 صباحًا

الظهر: الساعة 12:15 ظهرًا

العصر: الساعة 3:35 عصرًا

المغرب: الساعة 5:55 مساءً

العشاء: الساعة 7:15 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة اليوم في بعض المحافظات

الإسكندرية:

الفجر: الساعة 5:03 صباحًا

الظهر: الساعة 12:17 ظهرًا

العصر: الساعة 3:38 عصرًا

المغرب: الساعة 5:58 مساءً

العشاء: الساعة 7:18 مساءً

الجيزة:

الفجر: الساعة 5:01 صباحًا

الظهر: الساعة 12:16 ظهرًا

العصر: الساعة 3:36 عصرًا

المغرب: الساعة 5:56 مساءً

العشاء: الساعة 7:16 مساءً

المنصورة:

الفجر: الساعة 5:04 صباحًا

الظهر: الساعة 12:18 ظهرًا

العصر: الساعة 3:39 عصرًا

المغرب: الساعة 5:59 مساءً

العشاء: الساعة 7:19 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم

أسوان

الفجر: الساعة 5:11 صباحًا

الظهر: الساعة 12:22 ظهرًا

العصر: الساعة 3:43 عصرًا

المغرب: الساعة 6:03 مساءً

العشاء: الساعة 7:23 مساءً

سوهاج

الفجر: الساعة 5:07 صباحًا

الظهر: الساعة 12:20 ظهرًا

العصر: الساعة 3:41 عصرًا

المغرب: الساعة 6:01 مساءً

العشاء: الساعة 7:21 مساءً

قنا

الفجر: الساعة 5:08 صباحًا

الظهر: الساعة 12:21 ظهرًا

العصر: الساعة 3:42 عصرًا

المغرب: الساعة 6:02 مساءً

العشاء: الساعة 7:22 مساءً

طنطا (الغربية)

الفجر: الساعة 5:05 صباحًا

الظهر: الساعة 12:19 ظهرًا

العصر: الساعة 3:40 عصرًا

المغرب: الساعة 6:00 مساءً

العشاء: الساعة 7:20 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم

المنيا

الفجر: الساعة 5:09 صباحًا

الظهر: الساعة 12:21 ظهرًا

العصر: الساعة 3:42 عصرًا

المغرب: الساعة 6:02 مساءً

العشاء: الساعة 7:22 مساءً

نصائح للمتابعة اليومية لمواعيد الصلاة

استخدام التطبيقات الإسلامية لمتابعة أوقات الصلاة بدقة.

تخصيص تنبيه على الهاتف المحمول لمواعيد الصلاة.

متابعة المواقع الإلكترونية المختصة بمواقيت الصلاة في مصر.

مواعيد الصلاة اليوم

أهمية معرفة مواعيد الصلاة

تعتبر معرفة مواعيد الصلاة جزءًا من الحفاظ على الالتزام الديني وأداء الصلوات في أوقاتها المحددة. فهي من شروط الصلاة الصحيحة وركيزة من ركائز الإسلام.

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