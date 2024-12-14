موعد أذان الظهر اليوم السبت 14-12-2024 بتوقيت القاهرة والمحافظات.. اعرف التوقيت

موعد أذان الظهر.. يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد أذان الظهر بشكل خاص في معظم المدن والمجتمعات الإسلامية، حيث يعتبر هذا الوقت من اليوم بمثابة محطة مهمة للراحة والروحانية، فبمجرد أن يعلن الأذان، يتوقف الجميع عن مشاغلهم اليومية لأداء الصلاة، مما يعكس التزامهم بمواعيد العبادة في حياتهم اليومية.

وفي هذا السياق، يعتبر أذان الظهر لحظة محورية في يوم المسلم، حيث يشير إلى بداية فترة من الراحة الروحية والجسدية، وينشر موقع الموجز فيما يلي موعد أذان الظهر في القاهرة والمحافظات.

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة القاهرة

موعد أذان الظهر في الإسكندرية: 11:55 ص

موعد صلاة الظهر في القاهرة: 11:49 ص

موعد صلاة الظهر في 6 أكتوبر (الجيزة): 11:51 ص

موعد أذان الظهر في محافظة أسيوط

موعد أذان الظهر في أسيوط: 11:50 ص

موعد صلاة الظهر في سوهاج: 11:48 ص

موعد أذان الظهر في المنيا: 11:52 ص

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة أسوان

موعد صلاة الظهر في أسوان: 11:43 ص

موعد أذان الظهر في الغردقة (البحر الأحمر): 11:39 ص

موعد أذان الظهر في محافظة الإسماعيلية

موعد صلاة الظهر في الإسماعيلية: 11:46 ص

موعد أذان الظهر في السلوم (مطروح): 12:14 م

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة كفر الشيخ

موعد صلاة الظهر في كفر الشيخ: 11:51 ص

موعد أذان الظهر في مرسى علم (البحر الأحمر): 11:35 ص

موعد صلاة الظهر في دمنهور (البحيرة): 11:53 ص

موعد أذان الظهر في محافظة الاقصر

موعد أذان الظهر في الأقصر: 11:44 ص

موعد صلاة الظهر في كاترين (جنوب سيناء): 11:40 ص

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة الفيوم

موعد أذان الظهر في الفيوم: 11:51 م

موعد صلاة الظهر في المنصورة (الدقهلية): 11:49 ص

سنة الظهر

سنة الظهر تعد من السنن المؤكدة التي تحرص الكثير من المسلمين على أدائها، وهي تتكون من أربع ركعات قبل الصلاة المفروضة (صلاة الظهر) وركعتين بعدها، و تعد الركعات القبلية سنة محببة ومؤكدة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، وقد ورد في الحديث الشريف: “من صلى أربعًا قبل الظهر وأربعًا بعدها حرمه الله على النار”، لذا، فإن أداء سنة الظهر القبلية يُعد من الأعمال التي تقرب العبد إلى الله.

موعد أذان الظهر

أما سنة الظهر البعدية فهي ركعتان تصليان بعد صلاة الفريضة، وهي أيضًا سنة مؤكدة، ويستحب أداء هذه الركعتين لزيادة الأجر والبركة في اليوم، كما أن النوافل عمومًا، مثل سنة الظهر، لها فضل كبير في تعزيز الروحانية والتقرب إلى الله، وتعتبر فرصة للمسلم لإتمام الصلاة بتركيز أكبر والتخفيف من أي نقص قد يحدث في الصلاة المفروضة.

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