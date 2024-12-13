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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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فتاوى وأحكام

موعد أذان الفجر الجمعة 13-12-2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات

موعد أذان الفجر
موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر.. يبحث العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية عن  موعد أذان الفجر  ليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 في كل من القاهرة والإسكندرية.

ويعتبر معرفة وقت  الصلاة  من الأمور الهامة للمسلمين، حيث يحرص الكثيرون على أداء الصلاة في أوقاتها المحددة، في هذا السياق،  يقدم موقع الموجز موعد أذان الفجر لهذا اليوم في المدينتين الكبريين، القاهرة والإسكندرية، لتمكين المواطنين من تنظيم أوقاتهم بما يتماشى مع مواعيد الصلاة.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء26/1/2021 بمحافظات مصر والعواصم العربية - أصول مصر
موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر في الإسكندرية: 5:16 ص

موعد أذان الفجر في القاهرة: 5:9 ص

موعد أذان الفجر في 6 أكتوبر (الجيزة): 5:10 ص

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موعد أذان الفجر في محافظة أسيوط

موعد صلاة الفجر في أسيوط: 5:6 ص

موعد أذان الفجر في سوهاج: 5:3 ص

موعد صلاة الفجر في المنيا: 5:9 ص

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موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:54 ص

موعد صلاة الفجر في الغردقة (البحر الأحمر): 4:55 ص

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 5:6 ص

موعد صلاة الفجر في السلوم (مطروح): 5:36 ص

موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 5:12 ص

موعد صلاة الفجر في مرسى علم (البحر الأحمر): 4:48 ص

موعد أذان الفجر في دمنهور (البحيرة): 5:14 ص

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موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر في محافظة الأقصر

موعد صلاة الفجر في الأقصر: 4:58 ص

موعد أذان الفجر في كاترين (جنوب سيناء): 4:57 ص

موعد أذان الفجر في محافظة الفيوم

موعد صلاة الفجر في الفيوم: 5:10 ص

موعد أذان الفجر في المنصورة (الدقهلية): 5:10 ص

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موعد أذان الفجر

فضل صلاة الفجر

صلاة الفجر تعتبر من أعظم الصلوات التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها، ولها فضل كبير في الإسلام، فهي أول صلاة في اليوم، ويبدأ بها المسلم يومه بنية طيبة وعبادة خالصة،  وقد ورد في الحديث الشريف: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" (رواه مسلم)، مما يدل على عظمة أجرها مقارنة بكل ما في الدنيا، بالإضافة إلى أن الله تعالى يشهد صلاة الفجر مع ملائكته، كما قال سبحانه: "إِنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا" (الإسراء: 78).

وأداء صلاة الفجر يمنح المسلم الكثير من الفوائد الروحية والنفسية، فهي تقوي العلاقة بالله وتزيد من الإيمان، كما أنها تفتح أبواب البركة والطمأنينة في حياة المسلم، وتجعله يشعر بالقوة والنشاط لمواجهة تحديات اليومن وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى الفجر فهو في ذمة الله" (رواه مسلم)، وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يظل في رعاية وحفظ من يصلي الفجر في وقتها.

موعد أذان الفجر غدا الأربعاء 17 يوليو 2024 - الأسبوع
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