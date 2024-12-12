موعد أذان العصر اليوم الخميس 12-12-2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات

موعد أذان العصر.. تعتبر صلاة العصر واحدة من الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين، وتؤدى في وقتها المحدد من قبل الله تعالى، و يمثل وقت صلاة العصر فترة هامة من اليوم.

ويحرص المسلمون على أداء هذه الصلاة في وقتها حفاظًا على عبادتهم وإيمانهم، وفى هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي موعد أذان العصر اليوم الخميس في القاهرة والمحافظات.

و يتراوح وقت أذان العصر من بعد الزوال وحتى غروب الشمس، وهو الوقت الذي تنتهي فيه صلاة العصر ويبدأ وقت المغرب ، و من المهم أن يصلي المسلم العصر في وقتها ولا يؤخرها إلى ما قبل غروب الشمس، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة بأداء الصلاة في وقتها.

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة القاهرة

موعد صلاة العصر في الإسكندرية: 2:40 م

موعد أذان العصر في القاهرة: 2:37 م

موعد أذان العصر في 6 أكتوبر (الجيزة): 2:39 م

موعد أذان العصر في محافظة سوهاج

موعد صلاة العصر في أسيوط: 2:43 م

موعد أذان العصر في سوهاج: 2:43 م

موعد صلاة العصر في المنيا: 2:43 م

أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان العصر في أسوان: 2:42 م

موعد صلاة العصر في الغردقة (البحر الأحمر): 2:33 م

موعد أذان العصر في الإسماعيلية: 2:32 م

موعد أذان العصر في محافظة كفر الشيخ

موعد صلاة العصر في السلوم (مطروح): 2:58 م

موعد أذان العصر في كفر الشيخ: 2:36 م

موعد صلاة العصر في مرسى علم (البحر الأحمر): 2:33 م

صلاه العصر

موعد أذان العصر في محافظة البحيرة

موعد أذان العصر في دمنهور (البحيرة): 2:38 م

موعد صلاة العصر في الأقصر: 2:40 م

موعد أذان العصر في كاترين (جنوب سيناء): 2:32 م

موعد أذان العصر في محافظة الفيوم

موعد صلاة العصر في الفيوم: 2:41 م

موعد أذان العصر في المنصورة (الدقهلية): 2:35 م

موعد صلاه العصر

أركان الصلاة

أركان الصلاة هي الأجزاء الأساسية التي لا يمكن أن تصح الصلاة دونها، حيث يجب على المسلم الالتزام بها لضمان صحة عبادته. من أبرز هذه الأركان، النية التي يجب أن تكون في القلب، بالإضافة إلى تكبيرة الإحرام التي تبدأ بها الصلاة، وقراءة سورة الفاتحة في كل ركعة، كما يشمل الركوع والسجود، حيث يجب أداء كل منهما بشكل صحيح، مع الجلوس بين السجدتين والتشهد في الركعة الأخيرة، وفي النهاية يتم السلام.

تعد هذه الأركان أساسية لأنها تشكل هيكل الصلاة الذي يؤديه المسلم بشكل منتظم، مما يعكس خشوعه وطاعته لله، بدون إتمام هذه الأركان بالطريقة الصحيحة، لا تكون الصلاة مقبولة، وفي حال نسيان أي ركن من الأركان، يجب على المسلم الرجوع إليه وإتمامه بشكل صحيح قبل إنهاء الصلاة.

موعد أذان العصر اليوم

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