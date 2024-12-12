موعد أذان الفجر الخميس 12 ديسمبر في المحافظات

صلاة الفجر هي أولى صلوات اليوم في الإسلام، وتعد من أعظم الصلوات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وتتميز بكونها بداية اليوم المبارك للمسلم، وتمنحه فرصة للتقرب إلى الله في ساعات الصباح الباكر، حيث تكون الأجواء هادئة والنفوس في حالة صفاء.



ويرصد موقع الموجز، مواعيد أذان الفجر اليوم الخميس 12 ديسمبر في القاهرة وباقي محافظات مصر.

موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة



يحين أذان الفجر اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 في القاهرة عند الساعة 5:09 صباحًا.

مواقيت أذان الفجر في المحافظات الأخرى

موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 5:16 صباحًا

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:54 صباحًا

موعد أذان الفجر في الأقصر:

4:58 صباحًا

موعد أذان الفجر في بورسعيد: 5:06 صباحًا

موعد أذان الفجر في دمياط: 5:09 صباحًا

موعد أذان الفجر في السويس: 5:04 صباحًا

موعد أذان الفجر في سوهاج: 5:03 صباحًا

موعد أذان الفجر في أسيوط: 5:05 صباحًا

موعد أذان الفجر في العريش: 5:00 صباحًا

موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:54 صباحًا

موعد أذان الفجر في المنيا: 5:08 صباحًا

موعد أذان الفجر في بني سويف: 5:08 صباحًا

موعد أذان الفجر في طنطا: 5:11 صباحًا

موعد أذان الفجر في الزقازيق: 5:09 صباحًا

موعد أذان الفجر

أدعية يستحب ترديدها بعد صلاة الفجر



دعاء بعد صلاة الفجر وأذكار الصباح من الأعمال التي تحمل أجرًا عظيمًا، حيث يُستحب للمسلم أن يذكر الله بعد انتهائه من الصلاة، مع يقين قوي بأن الله سيستجيب لدعائه مهما كان حجم الطلب. إليك بعض الأدعية المستحب قولها بعد صلاة الفجر:

كما ورد عن الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قال دبر صلاة الفجر وهو جالس قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينل منه ذنب في ذلك اليوم سوى الشرك بالله".

ومن الأدعية التي تقال بعد صلاة الفجر :"اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومالكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشر شركه، وألا أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت"، ويُقال ثلاث مرات.

وأيضًا دعاء "حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم"، يُقال سبع مرات صباحًا ومساءً.

"رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا"، يُقال ثلاث مرات.

"بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم"، يُقال ثلاث مرات.

دعاء "سيد الاستغفار" بعد صلاة الفجر: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته"، يُقال ثلاث مرات بعد صلاة الفجر.

"سبحان الله وبحمده" يُقال مئة مرة.

"يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير"، يُقال مئة مرة.

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