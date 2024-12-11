موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في المحافظات

موعد أذان الفجر.. مع انطلاق يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024، يتطلع المسلمون في مصر لمعرفة مواقيت الصلاة، ولاسيما موعد أذان الفجر الذي يُعد بداية اليوم وأحد الأوقات المميزة في العبادة، حيث يحظى وقت الفجر بمكانة خاصة في الإسلام، إذ يربط بين عبادة الصلاة وسكينة وقت السحر، وهو من أفضل الأوقات للدعاء والاستغفار.

ويرصد موقع الموجز، مواعيد أذان الفجر اليوم في القاهرة وباقي محافظات مصر.

مواقيت الصلاة

موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة

يحين أذان الفجر اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في القاهرة عند الساعة 5:08 صباحًا.

مواقيت أذان الفجر في المحافظات الأخرى

موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 5:15 صباحًا

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:54 صباحًا

موعد أذان الفجر في الأقصر:

4:57 صباحًا

موعد أذان الفجر في بورسعيد: 5:06 صباحًا

موعد أذان الفجر في دمياط: 5:08 صباحًا

موعد أذان الفجر في السويس: 5:03 صباحًا

موعد أذان الفجر في سوهاج: 5:02 صباحًا

موعد أذان الفجر في أسيوط: 5:05 صباحًا

موعد أذان الفجر في العريش: 5:00 صباحًا

موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:54 صباحًا

موعد أذان الفجر في المنيا: 5:08 صباحًا

موعد أذان الفجر في بني سويف: 5:08 صباحًا

موعد أذان الفجر في طنطا: 5:10 صباحًا

موعد أذان الفجر في الزقازيق: 5:08 صباحًا

مواقيت الصلاة



أهمية الدعاء بعد صلاة الفجر

صلاة الفجر تُعدّ من أعظم الصلوات مكانةً وأجراً، فهي وقت تتنزل فيه الرحمات وتُستجاب فيه الدعوات، لذلك، من المهم أن نغتنم هذا الوقت المبارك بالدعاء والتوجه إلى الله سبحانه، وسوف نعرض الأذكار التي يمكن للمسلم أن يقرأها بعد صلاة الفجر.

الأذكار المستحب قراءتها بعد الصلاة





من الأذكار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات ما يلي:

طلب المغفرة والسلام: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام".

ذكر التوحيد:"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد" .

آية الكرسي:ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم:"من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت".

تسبيح، تحميد، وتكبيرقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من سبّح دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمد ثلاثاً وثلاثين، وكبّر ثلاثاً وثلاثين، ثم قال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر".

المعوذات:قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أمرني أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة".

دعاء النبي لمعاذ: قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول:اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك".

أذكار الصباح والمساء

يمكن للمسلم أن يبدأ يومه بقراءة الأذكار التالية: آية الكرسي، المعوذات قراءتها ثلاث مرات.

"اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور"، "اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعملاً متقبلاً"،"أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق" (ثلاث مرات مساءً)، "سبحان الله وبحمده، مائة مرة".

أعمال صالحة بعد صلاة الفجر





الأعمال الصالحة بين الفجر والشروق تشمل: الترديد مع المؤذن والدعاء بعد الأذان، أداء سنة الفجر ثم فريضة الفجر، تلاوة القرآن وذكر الله حتى طلوع الشمس، أداء صلاة الضحى بعد الشروق.

استغلال هذه الأوقات بالطاعات يجعل المسلم أقرب إلى الله ويزيد من حسناته.

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