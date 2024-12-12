موعد أذان الظهر اليوم الخميس 12-12-2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات

موعد أذان الظهر.. يقدم موقع الموجز في هذا التقرير موعد أذان الظهر اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 في القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وفقًا لإمساكية هيئة المساحة المصرية، الجهة الرسمية المسؤولة عن تحديد أوقات الصلاة يوميًا في مصر.

تعد الصلاة من أهم العبادات في الإسلام، ولا يوجد ما يضاهيها من عبادات أخرى، حيث تُعتبر ركنًا أساسيًا في الدين، بعد الشهادتين، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان" (رواه البخاري ومسلم).

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة القاهرة

موعد أذان الظهر في الإسكندرية: 11:54 ص

موعد صلاة الظهر في القاهرة: 11:49 ص

موعد صلاة الظهر في 6 أكتوبر (الجيزة): 11:50 ص

موعد أذان الظهر في محافظة سوهاج

موعد أذان الظهر في أسيوط: 11:49 ص

موعد صلاة الظهر في سوهاج: 11:47 ص

موعد أذان الظهر في المنيا: 11:51 ص

أذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة أسوان

موعد صلاة الظهر في أسوان: 11:42 ص

موعد أذان الظهر في الغردقة (البحر الأحمر): 11:38 ص

موعد صلاة الظهر في الإسماعيلية: 11:45 ص

موعد أذان الظهر في السلوم (مطروح): 12:13 م

موعد أذان الظهر في محافظة كفر الشيخ

موعد صلاة الظهر في كفر الشيخ: 11:50 ص

موعد أذان الظهر في مرسى علم (البحر الأحمر): 11:34 ص

موعد صلاة الظهر في دمنهور (البحيرة): 11:52 ص

صلاه الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة الأقصر

موعد أذان الظهر في الأقصر: 11:43 ص

موعد صلاة الظهر في كاترين (جنوب سيناء): 11:39 ص

موعد أذان الظهر في محافظة الفيوم

موعد أذان الظهر في الفيوم: 11:50 م

موعد صلاة الظهر في المنصورة (الدقهلية): 11:49 ص

موعد أذان الظهر اليوم

أدعية مستحبة عند بدء الصلاة

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.

سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.

اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، ومن همزه ونفخه، وفتنه.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.

وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين.

صلاه الظهر اليوم

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