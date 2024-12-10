موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 10-12-2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات

موعد أذان الظهر.. تعتبر صلاة الظهر واحدة من الصلوات المفروضة على المسلمين، وتعد ثاني صلاة في اليوم بعد صلاة الفجر، وهي صلاة عظيمة تحمل في طياتها بركةً وفضلاً، حيث تعد فرصة للمؤمن للتقرب إلى الله عز وجل، والتضرع إليه بالدعاء والعبادة.

ومن فضل صلاة الظهر أنَّها تمنح المسلم فرصة للراحة الروحية بعد ساعات من العمل والكد، فحينما يرفع المسلم يديه في الصلاة ويستغفر ويذكر الله، يشعر بالقوة والسكينة التي تعينه على مواصلة يومه بكل عزيمة وطمأنينة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ"، في إشارة إلى أهمية إتمام الصلوات في أوقاتها وعدم التفريط فيها، وفي هذا السياق، ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات.

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة القاهرة

موعد أذان الظهر في القاهرة: 11:48 ص

موعد أذان الظهر في الإسكندرية: 11:53 ص

موعد صلاة الظهر في 6 أكتوبر (الجيزة): 11:49 ص

موعد أذان الظهر في محافظة أسيوط

موعد أذان الظهر في أسيوط: 11:48 ص

موعد صلاة الظهر في سوهاج: 11:46 ص

موعد أذان الظهر في المنيا: 11:50 ص

صلاة الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة أسوان

موعد صلاة الظهر في أسوان: 11:41 ص

موعد أذان الظهر في الغردقة (البحر الأحمر): 11:37 ص

موعد صلاة الظهر في الإسماعيلية: 11:44 ص

موعد أذان الظهر في السلوم (مطروح): 12:12 م

موعد أذان الظهر في محافظة كفر الشيخ

موعد صلاة الظهر في كفر الشيخ: 11:49 ص

موعد أذان الظهر في مرسى علم (البحر الأحمر): 11:33 ص

موعد صلاة الظهر في دمنهور (البحيرة): 11:51 ص

موعد أذان الظهر في الأقصر: 11:42 ص

موعد أذان الظهر في محافظة الفيوم

موعد صلاة الظهر في كاترين (جنوب سيناء): 11:38 ص

موعد أذان الظهر في الفيوم: 11:49 م

موعد صلاة الظهر في المنصورة (الدقهلية): 11:47 ص

موعد صلاة الظهر

دعاء ما بعد الصلاة

“اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.”

“أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.”

“اللهم اجعل صلاتنا هذه سبباً لنا في رضاك، وارزقنا بها راحة القلب وسكينة الروح، واجعلها نوراً لنا في الدنيا والآخرة.”

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