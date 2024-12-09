انتبه لفرق التوقيت.. موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 9-12-2024 في القاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب.. يقدم موقع الموجز في هذا التقرير موعد أذان المغرب اليوم، الاثنين 9-12-2024، في مدن ومحافظات الجمهورية، بما في ذلك القاهرة والإسكندرية، وفقًا لمواقيت الصلاة المعتمدة من إمساكية هيئة المساحة المصرية.

و صلاة المغرب هي الصلاة التي تؤدى بعد غروب الشمس، وهي واحدة من الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين. تُصلى المغرب بعد الأذان مباشرة، وتكون ركعاتها ثلاث ركعات فريضة، أما بالنسبة لـ سنة صلاة المغرب، فهي سنة مؤكدة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد صلاة المغرب. وهذه السنة يمكن أن تؤدى بعد أداء صلاة المغرب الفريضة، إجمالاً، يستحب للمسلم أن يلتزم بأداء السنة بعد الفريضة، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد المغرب في المسجد، وإن لم يتمكن من ذلك فيمكنه أداء السنة في المنزل أيضًا.

موعد أذان المغرب

موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة

موعد أذان المغرب في الإسكندرية: 4:58 م

موعد صلاة المغرب في القاهرة: 4:55 م

موعد صلاة المغرب في 6 أكتوبر (الجيزة): 4:57 م

موعد أذان المغرب في محافظة سوهاج

موعد أذان المغرب في أسيوط: 5:2 م

موعد صلاة المغرب في سوهاج: 5:1 م

موعد أذان المغرب في المنيا: 5:2 م

موعد أذان المغرب

موعد أذان المغرب في محافظة أسوان

موعد صلاة المغرب في أسوان: 5:2 م

موعد أذان المغرب في الغردقة (البحر الأحمر): 4:51 م

موعد صلاة المغرب في الإسماعيلية: 4:50 م

موعد أذان المغرب في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان المغرب في السلوم (مطروح): 5:16 م

موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ: 4:54 م

موعد أذان المغرب في مرسى علم (البحر الأحمر): 4:51 م

موعد أذان المغرب

موعد أذان المغرب في محافظة الاقصر

موعد صلاة المغرب في دمنهور (البحيرة): 4:56 م

موعد أذان المغرب في الأقصر: 4:59 م

موعد صلاة المغرب في كاترين (جنوب سيناء): 4:50 م

موعد أذان المغرب في محافظة الفيوم

موعد أذان المغرب في الفيوم: 4:59 م

موعد صلاة المغرب في المنصورة (الدقهلية): 4:52 م

موعد أذان المغرب

كيفية أداء صلاة المغرب

تؤدى صلاة المغرب بعد غروب الشمس، وهي الصلاة الثالثة من الصلوات الخمس المفروضة، ويبدأ المسلم بتكبير الإحرام، قائلاً "الله أكبر"، ثم يقرأ سورة الفاتحة ويعقبها بسورة قصيرة أو آية من القرآن الكريم في الركعة الأولى. ثم ينحني المسلم للركوع ويقول "سبحان ربي العظيم" ثلاث مرات، وبعد ذلك يرفع رأسه قائلاً "سمع الله لمن حمده" ثم يسجد ويقول "سبحان ربي الأعلى" ثلاث مرات. هذه الخطوات تتكرر في الركعتين الثانية والثالثة.

سنة صلاة المغرب

بعد إتمام صلاة المغرب الفريضة، يستحب للمسلم أن يؤدي سنتين بعد الصلاة، وتسمى “سنة المغرب”، و تكون هاتان الركعتان سنة مؤكدة، ويفضل أن تُصلى في المكان الذي أُديت فيه الصلاة الفريضة، سواء في المسجد أو في المنزل، وتتمثل سنة المغرب في الركعتين التي تُصلى بعد الصلاة الفريضة، ويستحب أن يقرأ المسلم في الركعة الأولى سورة الفاتحة وسورة "القدر" أو "الإخلاص"، وفي الركعة الثانية يمكنه قراءة نفس السور أو ما تيسر من القرآن.

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