موعد أذان العشاء اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 في مصر

موعد أذان العشاء.. يختلف موعد أذان العشاء من مدينة إلى أخرى بناءً على الموقع الجغرافي، ووفقًا للتوقيت المحلي لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية، إليكم مواعيد أذان العشاء اليوم:

وتبين الموجز فيما يلي موعد أذان العشاء مواقيت الصلاه اليوم

موعد أذان العشاء في القاهرة: 6:18 مساءً.

موعد أذان العشاء في الإسكندرية: 6:21 مساءً.

موعد أذان العشاء في أسوان: 6:20 مساءً.



أهمية الصلاة وأثرها في حياة المسلم

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي من أعظم العبادات التي تقرب العبد من ربه. وقد فرضها الله -عز وجل- على عباده لتكون صلة مباشرة بين العبد وربه، فهي تهذب النفس وتطهر القلب، وتُشعر المسلم بالطمأنينة والسكينة. قال الله -تعالى-: (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ).

الأذان ودوره في إظهار الشعائر الإسلامية

يُعد الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، يُعلن به دخول وقت الصلاة، ويحث المسلمين على التوجه للمساجد وأداء الفريضة. كما يُعد وسيلة لتوحيد صفوف المسلمين، حيث يُنادي المؤذن بصوت واحد يجمع القلوب على ذكر الله.

موعد صلاة العشاء

مواقيت الصلاة اليوم في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة:

موعد اذان الفجر: 5:07

موعد اذان الظهر: 11:47

موعد اذان العصر: 2:36

موعد اذان المغرب: 4:55

موعد اذان العشاء: 6:18



مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية:

موعد اذان الفجر: 5:13

موعد اذان الظهر: 11:52

موعد اذان العصر: 2:39

موعد اذان المغرب: 4:58

موعد اذان العشاء: 6:21



مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان:

موعد اذان الفجر: 4:52

موعد اذان الظهر: 11:41

موعد اذان العصر: 2:41

موعد اذان المغرب: 5:02

موعد اذان العشاء: 6:20



نصيحة للمحافظة على الصلاة

لضمان المواظبة على الصلاة في أوقاتها، يمكن استخدام التطبيقات الحديثة لتذكيرك بمواقيت الأذان، وكما يُنصح بالمبادرة إلى الصلاة فور سماع الأذان، لتنال رضا الله وتعيش حياة مليئة بالبركة والسكينة

الصلاة ليست مجرد أداء للفرائض، بل هي طوق النجاة في الدنيا والآخرة. احرص على تأديتها في أوقاتها، وذكر أهلك وأصدقاءك بأهميتها لتحصيل الأجر والثواب.

إقرأ أيضاً

التوقيت الرسمي| إليك موعد الصلاة في القاهرة والمحافظات

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل الساعة 12 ؟ .. الإفتاء تحسم الجدل

