تعرف على موعد أذان العشاء في جميع المحافظات

موعد أذان العشاء.. يُعد من المواعيد المهمة في حياة المسلمين، حيث يُعلن عن دخول وقت آخر صلاة مفروضة في اليوم.

وصلاة العشاء تأتي بعد غياب الشفق الأحمر من السماء، وهي ختام العبادات اليومية المفروضة، مما يجعلها وقتًا خاصًا للتقرب إلى الله والدعاء قبل انتهاء اليوم لذا يبحث المسلمين باستمرار عن موعد أذان العشاء.

الموجز يرصد في هذا التقرير تفاصيل موعد أذان العشاء بجميع محافظات مصر.

موعد أذان العشاء

يختلف موعد أذان العشاء في جميع المحافظات، حيث يكون دائمًا هناك فارق قد يصل لأكثر من 15 دقيقة بين كل محافظة.

ويأتي موعد أذان العشاء في القاهرة في تمام الساعة 6:18 مساءً.

بينما يأتي موعد أذان العشاء في الإسكندرية 6:22 مساءً.

أما عن موعد أذان العشاء بمحافظة الجيزة يحين في تمام الساعة 6:19 دقيقة.

وينادي لصلاة العشاء في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 6:12 دقيقة.

أما عن موعد أذان العشاء في محافظة السويس فسيحل في تمام الساعة 6:13 مساءً.

ويحل موعد أذان العشاء في المحلة الكبرى حوالي الساعة 6:17.

موعد أذان العشاء

أما موعد أذان العشاء عن باقي المحافظات فهي على النحو التالي:

- يحين صلاة العشاء في محافظة الأقصر في تمام الساعة 6:19 مساءً.

- ينادي المؤذن لصلاة العشاء في أسوان في تمام 6:20 مساءً.

- ويؤذن للعشاء في محافظة قنا حوالي 6:18 مساءً.

- وعن محافظة أسيوط يحين موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:23 مساءً.

- ويحل موعد صلاة العشاء في محافظة البحيرة حوالي الساعة 6:20 مساءً.

- ويؤذن للعشاء في محافظة المنيا بصعيد مصر في تمام الساعة 6:23 مساءً.

-أما عن موعد أذان العشاء في محافظة الفيوم فسيكون في تمام الساعة 6:21 مساءً.

- وفي الإسماعيلية يؤذن للعشاء في تمام الساعة 6:14 مساءً.

-ويؤذن للعشاء في محافظة بني سويف في تمام الساعة 6:20 مساءً.

-موعد أذان العشاء في سوهاج سيكون 6:22 دقيقة.

موعد أذان العشاء في محافظة العريش سيحل في تمام الساعة 6:7 مساءً.

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