موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 10-12-2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات

أذان العصر.. يمثل موعد أذان العصر فرصة مهمة للمسلم للتوقف عن مشاغل الحياة والعودة إلى الله، حيث تأتي صلاة العصر في وقت يتوسط اليوم، ما يجعلها لحظة للتقرب إلى الله، وتعد تذكيرًا بأن كل لحظة من حياتنا فرصة للعبادة، كما ورد في الحديث الشريف: "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله"، مما يبرز أهمية هذه الصلاة في حياة المسلم.

أداء صلاة العصر في وقتها مهم، حيث يراها المسلمون فرصة لتجديد النشاط الروحي بعد يوم من العمل أو الدراسة، كما تساعد الصلاة في استعادة التوازن النفسي والروحاني، وتعزز العلاقة بالله، مما يضفي على يوم المؤمن طمأنينة وسلامًا داخليًا، وفي هذا السياق، ينشر موقع الموجز موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في القاهرة والإسكندرية والمحافظات.

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة القاهرة

موعد أذان العصر في القاهرة: 2:37 م

موعد صلاة العصر في الإسكندرية: 2:39 م

موعد أذان العصر في 6 أكتوبر (الجيزة): 2:38 م

موعد أذان العصر في محافظة أسيوط

موعد صلاة العصر في أسيوط: 2:43 م

موعد أذان العصر في سوهاج: 2:42 م

موعد صلاة العصر في المنيا: 2:43 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة أسوان

موعد أذان العصر في أسوان: 2:42 م

موعد صلاة العصر في الغردقة (البحر الأحمر): 2:32 م

موعد أذان العصر في الإسماعيلية: 2:32 م

موعد أذان العصر في محافظة كفر الشيخ

موعد صلاة العصر في السلوم (مطروح): 2:58 م

موعد أذان العصر في كفر الشيخ: 2:36 م

موعد صلاة العصر في مرسى علم (البحر الأحمر): 2:32 م

موعد أذان العصر في دمنهور (البحيرة): 2:38 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة الاقصر

موعد صلاة العصر في الأقصر: 2:40 م

موعد أذان العصر في كاترين (جنوب سيناء): 2:31 م

موعد أذان العصر في محافظة الفيوم

موعد صلاة العصر في الفيوم: 2:40 م

موعد أذان العصر في المنصورة (الدقهلية): 2:34 م

موعد أذان العصر

دعاء ختم صلاة العصر

بعد أداء صلاة العصر، يمكن للمسلم أن يدعو الله بما شاء من الدعوات، ومن الأدعية المستحبة التي يمكن أن تُقال في هذا الوقت:

اللهم اجعلني من أهل الصلاة وأهل القرآن، وارزقني حسن الخاتمة، واغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر.

اللهم إني أسالك من فضلك ورحمتك، اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ووفقني لما تحب وترضى.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدنيا ونعوذ بك من فتنة القبر، اللهم اجعلنا من أهل الجنة ونجنا من عذاب النار.

اللهم اجعل صلاتنا هذه خالصة لوجهك الكريم، واغفر لنا ما وقع منا من تقصير، برحمتك يا أرحم الراحمين.

كما يمكن أيضًا تكرار "سبحان الله" و "الحمد لله" و "الله أكبر" بعد الصلاة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

موعد أذان العصر

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