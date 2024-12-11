موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 11-12-2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات

موعد أذان العصر اليوم .. يعد وقت الصلاة من الأوقات المقدسة في حياة المسلمين، ويعتبر من أهم العبادات اليومية التي تربط المسلم بربه طوال اليوم، وتختلف أوقات الصلاة حسب الموقع الجغرافي والفصول، حيث تتفاوت ساعات النهار.

ومن أبرز هذه الصلوات هي صلاة العصر، التي تأتي في منتصف فترة النهار، وتحدد بدقة وفقًا لحسابات فلكية وزمانية، ومن أجل تأدية الصلاة في وقتها الصحيح، يحرص المسلمون على معرفة مواعيد الأذان بدقة، في هذا السياق، يبحث الكثيرون عن وقت أذان العصر في مناطقهم لضمان أداء الصلاة في وقتها المحدد، وينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات.

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة القاهرة

موعد أذان العصر في القاهرة: 2:37 م

موعد صلاة العصر في الإسكندرية: 2:39 م

موعد أذان العصر في 6 أكتوبر (الجيزة): 2:39 م

موعد أذان العصر في محافظة سوهاج

موعد صلاة العصر في أسيوط: 2:43 م

موعد أذان العصر في سوهاج: 2:42 م

موعد صلاة العصر في المنيا: 2:43 م

أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان العصر في أسوان: 2:42 م

موعد صلاة العصر في الغردقة (البحر الأحمر): 2:32 م

موعد أذان العصر في الإسماعيلية: 2:32 م

موعد صلاة العصر في السلوم (مطروح): 2:58 م

موعد أذان العصر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان العصر في كفر الشيخ: 2:36 م

موعد صلاة العصر في مرسى علم (البحر الأحمر): 2:32 م

موعد أذان العصر في دمنهور (البحيرة): 2:38 م

موعد أذان العصر اليوم

موعد أذان العصر في محافظة الأقصر

موعد صلاة العصر في الأقصر: 2:40 م

موعد أذان العصر في كاترين (جنوب سيناء): 2:31 م

موعد صلاة العصر في الفيوم: 2:40 م

موعد أذان العصر في المنصورة (الدقهلية): 2:34 م

أهمية أداء صلاة العصر في وقتها

تعد صلاة العصر من أهم الصلوات الخمس المفروضة على المسلم، حيث يأتي توقيتها بعد أذان العصر الذي يعد إشعارًا بموعد أداء هذه العبادة العظيمة، ويجدر بالمسلم أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها المحدد، إذ أن تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر يعتبر من الذنوب.

وبعد سماع أذان العصر، يجب على المسلم الاستعداد بشكل جيد من خلال الوضوء إذا لزم الأمر، ومن ثم أداء الصلاة بخشوع وتفكر. وإذا كان المسلم في المسجد، فيستحب له أن يؤدي السنة القبلية الموصى بها قبل صلاة العصر، وهي ركعتان من سنة مؤكدة تساهم في تعزيز الأجر.

أذان العصر اليوم

كيف تستغل الوقت بين الأذان والإقامة

بين أذان العصر وإقامته، توجد فرصة ثمينة لزيادة الأجر من خلال الدعاء والاستغفار، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الوقت يعد من الأوقات المستجابة للدعاء، حيث يستحب للمسلم أن يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء لطلب الرحمة والمغفرة.

ويمكن للمسلم أيضًا أن يخصص هذه اللحظات لقراءة القرآن أو ممارسة الذكر، ما يعزز من روحه ويجعله أقرب إلى ربه. إن استغلال هذه الفترات القصيرة في الأعمال الصالحة يعد من أفضل الطرق للاستفادة من الأوقات الطيبة التي تتيحها العبادات اليومية.

اقرأ أيضا:

موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 10-12-2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات

موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 10-12-2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات