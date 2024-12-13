موعد اذان العصر.. اطلع على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13-12-2024 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم.. يتساءل العديد من المواطنين في مصر عن موعد اذان العصر اليوم، الجمعة 13 ديسمبر 2024، والذي يُعتبر من الأوقات المهمة التي يحرص المسلمون على معرفتها يوميًا.

موعد اذان العصر اليوم الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية عن مواقيت الصلاة في جميع المحافظات، بما في ذلك موعد آذان العصر, والذي يتفاوت بين المدن المصرية بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة

تستعرض جريدة “الموجز” مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024, في المدن والمحافظات المصرية.

موعد آذان العصر.. اطلع على مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة:

موعد أذان الفجر: 5:09 صباحًا

الشروق: 6:42 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:49 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:37 مساءً

موعد أذان المغرب: 4:56 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:19 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية:

موعد آذان العصر.. اطلع على مواقيت الصلاة اليوم

موعد أأذان الفجر: 5:16 صباحًا

الشروق: 6:50 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:54 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:40 مساءً

موعد أذان المغرب: 4:59 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:23 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا:

أذان الفجر: 5:11 صباحًا

الشروق: 6:45 صباحًا

أذان الظهر: 11:50 صباحًا

أذان العصر: 2:37 مساءً

أذان المغرب: 4:56 مساءً

أذان العشاء: 6:19 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة:

أذان الفجر: 5:10 صباحًا

الشروق: 6:44 صباحًا

أذان الظهر: 11:49 صباحًا

أذان العصر: 2:35 مساءً

أذان المغرب: 4:53 مساءً

أذان العشاء: 6:17 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق:

أذان الفجر: 5:09 صباحًا

الشروق: 6:42 صباحًا

أذان الظهر: 11:48 صباحًا

أذان العصر: 2:35 مساءً

أذان المغرب: 4:54 مساءً

أذان العشاء: 6:17 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط:

أذان الفجر: 5:06 صباحًا

الشروق: 6:36 صباحًا

أذان الظهر: 11:49 صباحًا

أذان العصر: 2:44 مساءً

أذان المغرب: 5:03 مساءً

أذان العشاء: 6:24 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج:

أذان الفجر: 5:03 صباحًا

الشروق: 6:32 صباحًا

أذان الظهر: 11:47 صباحًا

أذان العصر: 2:43 مساءً

أذان المغرب: 5:02 مساءً

أذان العشاء: 6:22 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في قنا:

أذان الفجر: 4:58 صباحًا

الشروق: 6:27 صباحًا

أذان الظهر: 11:43 صباحًا

أذان العصر: 2:40 مساءً

أذان المغرب: 4:59 مساءً

أذان العشاء: 6:19 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان:

أذان الفجر: 4:54 صباحًا

الشروق: 6:22 صباحًا

أذان الظهر: 11:42 صباحًا

أذان العصر: 2:43 مساءً

أذان المغرب: 5:03 مساءً

أذان العشاء: 6:21 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في مطروح:

أذان الفجر: 5:27 صباحًا

الشروق: 7:01 صباحًا

أذان الظهر: 12:05 مساءً

أذان العصر: 2:51 مساءً

أذان المغرب: 5:09 مساءً

أذان العشاء: 6:33 مساءً

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