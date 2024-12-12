مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات.. صلاتك نجاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة في الإسلام هي الركن الثاني من أركان الدين، وقد وردت أهميتها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً"، فهي أساس الدين وعموده الذي لا يقوم إلا به، كما جاء في قوله ﷺ:"رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله"، فرضت الصلاة على المسلمين في مكة قبل الهجرة أثناء رحلة الإسراء والمعراج، وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، سواء كان رجلاً أو امرأة، مع مراعاة الأعذار التي ترفع التكليف، وقد خصها الله سبحانه وتعالى بذكرها في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، مما يدل على منزلتها العظيمة، حيث قال تعالى:"وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ" سورة البقرة الآية 43.

ويرصد موقع الموجز مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 ديسمبر في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.



مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:09 ص

وقت صلاة الظهر 11:49 ص

وقت صلاة العصر 38: 2 م

وقت صلاة المغرب 4:57 م

وقت صلاة العشاء 6:19 م

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:16 ص

وقت صلاة الظهر 11:54 ص

وقت صلاة العصر 2:40 م

وقت صلاة المغرب 4:59 م

وقت صلاة العشاء 6:22 م



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:06 ص

وقت صلاة الظهر 11:45 ص

وقت صلاة العصر 2:33 م

وقت صلاة المغرب 4:52 م

وقت صلاة العشاء 6:14 م



مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:54 ص

وقت صلاة الظهر 11:37 ص

وقت صلاة العصر 2:30 م

وقت صلاة المغرب 4:50 م

وقت صلاة العشاء 6:10 م



مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:57 ص

وقت صلاة الظهر 11:43 ص

وقت صلاة العصر 41: 2 م

وقت صلاة المغرب 5:03 م

وقت صلاة العشاء 6:20 م

أنواع الصلوات

الصلاة ليست مجرد عبادة تؤدى خمس مرات يومياً، بل هي صلة روحية بين العبد وربه، ووسيلة للتقرب إلى الله وطلب رضاه، إلى جانب الصلوات المفروضة، هناك صلوات تُقام في مناسبات خاصة، مثل صلاة العيدين، وصلاة الجنازة، وصلاة الاستسقاء، وقد عُرفت الصلاة بأنها الفرق بين المسلم والكافر كما جاء في قوله ﷺ:"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر"، والصلاة لم تفرض عبثاً، بل لها أثر عظيم على حياة المسلم؛ فهي نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، كما قال ﷺ:"من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة"، وهي وسيلة لتحقيق الطمأنينة والسكون في النفس، كما ورد في قوله ﷺ:"وجعلت قرة عيني في الصلاة".

اقرأ أيضاً

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات

اعرف هتصلي امتي.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في القاهرة والإسكندرية والمحافظات