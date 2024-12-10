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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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فتاوى وأحكام

اعرف هتصلي امتي.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في القاهرة والإسكندرية والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم.. في إطار الحرص على أداء العبادات في مواعيدها الدقيقة، يواصل المسلمون في شتى أنحاء العالم أداء صلواتهم اليومية التي تعد من أركان الدين الأساسية، ومع حلول يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، يتزامن الوقت مع  مواقيت الصلاة  التي تحددها حركة الشمس ومواضعها. وتأتي الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة ليمارس المسلمون عباداتهم وفقاً للشرع، من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء، في إطار من التفرغ لله عز وجل.

مواقيت الصلاة اليوم

وإن معرفة مواعيد الصلاة بدقة أمر بالغ الأهمية، إذ يساعد ذلك المؤمنين على تنظيم وقتهم والقيام بواجباتهم الدينية دون تأخير أو إهمال، وفي هذا السياق، ينشر موقع  الموجز في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم   لعدد من المدن الرئيسية لهذا اليوم، لتسهيل عملية تنظيم أوقات الصلاة على المسلمين في مختلف الأماكن.

صلاة الظهر - الصلوات الخمس - سنة الظهر
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر: 05:08 صباحًا
صلاة الشروق: 06:40 صباحًا
صلاة الظهر: 11:48 صباحًا
صلاة العصر: 02:37 مساءً
صلاة المغرب: 04:56 مساءً
صلاة العشاء: 06:19 مساءً

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موعد أذان العصر اليوم الاثنين 9-12-2024 بالقاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر: 05:15 صباحًا
صلاة الشروق: 06:48 صباحًا
صلاة الظهر: 11:53 صباحًا
صلاة العصر: 02:40 مساءً
صلاة المغرب: 04:58 مساءً
صلاة العشاء: 06:22 مساءً

حديث عن عدد ركعات كل صلاة
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في مدينة أسيوط

صلاة الفجر: 05:04 صباحًا
صلاة الشروق: 06:34 صباحًا
صلاة الظهر: 11:48 صباحًا
صلاة العصر: 02:43 مساءً
صلاة المغرب: 05:02 مساءً
صلاة العشاء: 06:23 مساءً

مواقيت الصلاة في مدينة كفر الشيخ

صلاة الفجر: 05:10 صباحًا
صلاة الشروق: 06:44 صباحًا
صلاة الظهر: 11:49 صباحًا
صلاة العصر: 02:36 مساءً
صلاة المغرب: 04:54 مساءً
صلاة العشاء: 06:18 مساءً

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مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في مدينة أسوان

صلاة الفجر: 04:53 صباحًا
صلاة الشروق: 06:21 صباحًا
صلاة الظهر: 11:41 صباحًا
صلاة العصر: 02:42 مساءً
صلاة المغرب: 05:02 مساءً
صلاة العشاء: 06:20 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر: 05:07 صباحًا
صلاة الشروق: 06:40 صباحًا
صلاة الظهر: 11:46 صباحًا
صلاة العصر: 02:34 مساءً
صلاة المغرب: 04:52 مساءً
صلاة العشاء: 06:16 مساءً

أدعية للمحافظة على الصلاة
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في مدينة الإسماعيلية

صلاة الفجر: 05:04 صباحًا
صلاة الشروق: 06:37 صباحًا
صلاة الظهر: 11:44 صباحًا
صلاة العصر: 02:32 مساءً
صلاة المغرب: 04:50 مساءً
صلاة العشاء: 06:14 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة البحر الأحمر

صلاة الفجر: 04:49 صباحًا
صلاة الشروق: 06:17 صباحًا
صلاة الظهر: 11:36 صباحًا
صلاة العصر: 02:36 مساءً
صلاة المغرب: 04:56 مساءً
صلاة العشاء: 06:14 مساءً

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مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

صلاة الفجر: 05:01 صباحًا
صلاة الشروق: 06:31 صباحًا
صلاة الظهر: 11:46 صباحًا
صلاة العصر: 02:42 مساءً
صلاة المغرب: 05:01 مساءً
صلاة العشاء: 06:22 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

صلاة الفجر: 05:07 صباحًا
صلاة الشروق: 06:38 صباحًا
صلاة الظهر: 11:50 صباحًا
صلاة العصر: 02:43 مساءً
صلاة المغرب: 05:02 مساءً
صلاة العشاء: 06:23 مساءً

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مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في محافظة السلوم

صلاة الفجر: 05:34 صباحًا
صلاة الشروق: 07:08 صباحًا
صلاة الظهر: 12:12 ظهرًا
صلاة العصر: 02:58 مساءً
صلاة المغرب: 05:16 مساءً
صلاة العشاء: 06:41 مساءً

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دعاء ختم الصلاة

دعاء ختم الصلاةهو الدعاء الذي يقال بعد الانتهاء من أداء الصلاة وقبل التسليم. يعتبر هذا الدعاء من السنن التي يمكن للمسلم أن يلتزم بها بعد الصلاة، وهو ليس واجبًا ولكن من المستحب الدعاء به، وهناك عدة صيغ يمكن أن تقال في هذا السياق، ومنها:

  • اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
  • اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسأت وما عملت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
  • اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، ومن فتنة القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات.
  • ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

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