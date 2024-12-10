اعرف هتصلي امتي.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في القاهرة والإسكندرية والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم.. في إطار الحرص على أداء العبادات في مواعيدها الدقيقة، يواصل المسلمون في شتى أنحاء العالم أداء صلواتهم اليومية التي تعد من أركان الدين الأساسية، ومع حلول يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، يتزامن الوقت مع مواقيت الصلاة التي تحددها حركة الشمس ومواضعها. وتأتي الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة ليمارس المسلمون عباداتهم وفقاً للشرع، من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء، في إطار من التفرغ لله عز وجل.

مواقيت الصلاة اليوم

وإن معرفة مواعيد الصلاة بدقة أمر بالغ الأهمية، إذ يساعد ذلك المؤمنين على تنظيم وقتهم والقيام بواجباتهم الدينية دون تأخير أو إهمال، وفي هذا السياق، ينشر موقع الموجز في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم لعدد من المدن الرئيسية لهذا اليوم، لتسهيل عملية تنظيم أوقات الصلاة على المسلمين في مختلف الأماكن.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر: 05:08 صباحًا

صلاة الشروق: 06:40 صباحًا

صلاة الظهر: 11:48 صباحًا

صلاة العصر: 02:37 مساءً

صلاة المغرب: 04:56 مساءً

صلاة العشاء: 06:19 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر: 05:15 صباحًا

صلاة الشروق: 06:48 صباحًا

صلاة الظهر: 11:53 صباحًا

صلاة العصر: 02:40 مساءً

صلاة المغرب: 04:58 مساءً

صلاة العشاء: 06:22 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في مدينة أسيوط

صلاة الفجر: 05:04 صباحًا

صلاة الشروق: 06:34 صباحًا

صلاة الظهر: 11:48 صباحًا

صلاة العصر: 02:43 مساءً

صلاة المغرب: 05:02 مساءً

صلاة العشاء: 06:23 مساءً

مواقيت الصلاة في مدينة كفر الشيخ

صلاة الفجر: 05:10 صباحًا

صلاة الشروق: 06:44 صباحًا

صلاة الظهر: 11:49 صباحًا

صلاة العصر: 02:36 مساءً

صلاة المغرب: 04:54 مساءً

صلاة العشاء: 06:18 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في مدينة أسوان

صلاة الفجر: 04:53 صباحًا

صلاة الشروق: 06:21 صباحًا

صلاة الظهر: 11:41 صباحًا

صلاة العصر: 02:42 مساءً

صلاة المغرب: 05:02 مساءً

صلاة العشاء: 06:20 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر: 05:07 صباحًا

صلاة الشروق: 06:40 صباحًا

صلاة الظهر: 11:46 صباحًا

صلاة العصر: 02:34 مساءً

صلاة المغرب: 04:52 مساءً

صلاة العشاء: 06:16 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في مدينة الإسماعيلية

صلاة الفجر: 05:04 صباحًا

صلاة الشروق: 06:37 صباحًا

صلاة الظهر: 11:44 صباحًا

صلاة العصر: 02:32 مساءً

صلاة المغرب: 04:50 مساءً

صلاة العشاء: 06:14 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة البحر الأحمر

صلاة الفجر: 04:49 صباحًا

صلاة الشروق: 06:17 صباحًا

صلاة الظهر: 11:36 صباحًا

صلاة العصر: 02:36 مساءً

صلاة المغرب: 04:56 مساءً

صلاة العشاء: 06:14 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

صلاة الفجر: 05:01 صباحًا

صلاة الشروق: 06:31 صباحًا

صلاة الظهر: 11:46 صباحًا

صلاة العصر: 02:42 مساءً

صلاة المغرب: 05:01 مساءً

صلاة العشاء: 06:22 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

صلاة الفجر: 05:07 صباحًا

صلاة الشروق: 06:38 صباحًا

صلاة الظهر: 11:50 صباحًا

صلاة العصر: 02:43 مساءً

صلاة المغرب: 05:02 مساءً

صلاة العشاء: 06:23 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في محافظة السلوم

صلاة الفجر: 05:34 صباحًا

صلاة الشروق: 07:08 صباحًا

صلاة الظهر: 12:12 ظهرًا

صلاة العصر: 02:58 مساءً

صلاة المغرب: 05:16 مساءً

صلاة العشاء: 06:41 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم

دعاء ختم الصلاة

دعاء ختم الصلاةهو الدعاء الذي يقال بعد الانتهاء من أداء الصلاة وقبل التسليم. يعتبر هذا الدعاء من السنن التي يمكن للمسلم أن يلتزم بها بعد الصلاة، وهو ليس واجبًا ولكن من المستحب الدعاء به، وهناك عدة صيغ يمكن أن تقال في هذا السياق، ومنها:

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسأت وما عملت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، ومن فتنة القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

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