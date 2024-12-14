موعد أذان الفجر في المحافظات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

المحافظة على الصلوات في أوقاتها هي دليل إيمان المسلم، وعلامة من علامات الإحسان، ورغم أن أغلب المسلمين يحرصون على أداء الصلوات في مواعيدها، ولكن الأغلب الأعم قد يتغافل عن أداء صلاة الفجر في معادها، لذا يوضح الموجز موعد أذان الفجر للمصلين في محافظات مصر حتى لا يضيعوا على أنفسهم بركة أدائها.

موعد أذان الفجر في محافظات مصر يوم السبت 14 ديسمبر 2024

يختلف موعد أذان الفجر اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 من محافظة لأخرى وهي كالتالي:

القاهرة: الساعة 5:10 صباحًا.

الإسكندرية: الساعة 5:17 صباحًا.

أسيوط: الساعة 5:08 صباحًا.

موعد أذان الفجر ليوم السبت 14 ديسمبر 2023 في بعض المحافظات المصرية:

الإسماعيلية: الساعة 5:07 صباحًا.

المنيا: الساعة 5:13 صباحًا.

سوهاج: الساعة 5:04 صباحًا.

قنا: الساعة 4:59 صباحًا.

العريش: الساعة 5:01 صباحًا.

الفيوم: الساعة 5:11 صباحًا.

كفر الشيخ: الساعة 5:13 صباحًا.

المحلة الكبرى: الساعة 5:12 صباحًا.

وفي السياق ذاته مواعيد الصلوات الخمس اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 في القاهرة هي كالتالي:

الفجر: 5:10 صباحًا.

الشروق: 6:42 صباحًا.

الظهر: 11:49 صباحًا.

العصر: 2:38 مساءً.

المغرب: 4:56 مساءً.

العشاء: 6:19 مساءً.

مواعيد الصلوات الخمس محافظة الإسكندرية يوم السبت 14 ديسمبر 2024:

الفجر: 5:17 صباحًا.

الشروق: 6:51 صباحًا.

الظهر: 11:55 صباحًا.

العصر: 2:41 مساءً.

المغرب: 5:00 مساءً.

العشاء: 6:24 مساءً.

مأذنة

مواقيت الصلاة 14 ديسمبر 2024 في محافظة أسيوط هي كالتالي:

الشروق: 6:38 صباحًا.

الظهر: 11:51 صباحًا.

العصر: 2:45 مساءً.

المغرب: 5:04 مساءً.

العشاء: 6:25 مساءً.

مواقيت الصلاة ليوم السبت 14 ديسمبر 2024 في محافظة أسوان هي كالتالي:

الشروق: 6:59 صباحًا.

الظهر: 12:19 ظهرًا.

العصر: 3:19 مساءً.

المغرب: 5:39 مساءً،

والعشاء: 6:58 مساءً.

مواقيت الصلاة التقريبية للجيزة يوم الأحد 14 ديسمبر 2024:

الشروق: حوالي الساعة 6:45 صباحًا.

الظهر: حوالي الساعة 11:51 صباحًا.

العصر: حوالي الساعة 2:39 مساءً.

المغرب: حوالي الساعة 4:57 مساءً.

العشاء: حوالي الساعة 6:21 مساءً.

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