إيرادات الحريفة 2 تتخطى 45 مليون جنيه خلال 8 أيام من العرض

يواصل فيلم الحريفة 2 من بطولة نور النبوي تحقيق النجاحات، حيث تصدر المركز الأول في شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه في دور السينما الأسبوع الماضي الفيلم يتفوق على عدد من الأعمال المعروضة حاليًا، ونجح في جذب الجمهور بفضل قصته الشبابية المميزة.

يرصد لكم موقع الموجز ٳيرادات فيلم الحريفة 2 في السطور التالية.

إجمالي إيرادات الحريفة 2 في مصر

وحقق فيلم الحريفة 2 إيرادات قدرها 3 ملايين و450 ألف جنيه بالأمس، مستمراً في صدارة شباك التذاكر وبهذا يصل إجمالي الإيرادات إلى 45 مليون جنيه في 8 أيام فقط من العرض.

قصة الحريفة 2

ينتمي فيلم الحريفة 2 إلى الأعمال الاجتماعية الشبابية لايت، ويقدم العديد من المفاجآت للجمهور حيث تدور أحداثه حول التحاق نور النبوي وشلته المعروفة بالحريفة بالجامعة، مع بروز تغييرات كبيرة في حياتهم، إلى جانب منافستهم في إحدى البطولات العالمية للجامعات ويخوض نور النبوي، الذي يقدم شخصية ماجد، تجربة الاحتراف الأوروبي في نادي سبورتنج براجا البرتغالي، مما يعكس جانباً جديداً من تطور الشخصيات وتجاربهم.

الفيلم استطاع أن يجذب انتباه الجمهور بفضل المزيج بين الكوميديا والعناصر الشبابية، مما جعله الاختيار الأول للجمهور في السينمات.

استمرار النجاح الكبير للجزء الأول

يأتي فيلم الحريفة 2 الريمونتادا بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من السلسلة، الذي عرض في يناير الماضي وحقق إيرادات قربت من 75 مليون جنيه، ليضعه ضمن قائمة أفضل 10 أفلام من حيث الإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

أبطال الحريفة 2

يشارك في بطولة الحريفة 2 نخبة من الفنانين الشباب، بقيادة نور النبوي الذي يحافظ على دوره الرئيسي في تقديم تجربة فنية جديدة إلى جانبه يبرز أحمد غزي، كزبرة، خالد الذهبي، سليم الترك، نور إيهاب، عبدالرحمن محمد، ونورين أبو سعدة، دونا إمام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف مثل آسر ياسين، أحمد فهمي، أسماء جلال، إنجي كيوان، مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف.

الفيلم من تأليف إياد صالح، ومن إخراج كريم سعد، بينما تحمل بصمات الإنتاج لطارق الجنايني، وهو ما يعكس جهوداً متواصلة لدعم هذا العمل الذي يحمل طابعاً شبابياً مميزاً.

نجاح مسلسل نور النبوي الأخير "6 شهور"

نجح الفنان نور النبوي في تحقيق تقدم ملحوظ خلال الفترة الماضية، بفضل مسلسله الأول في البطولة المطلقة "6 شهور"، الذي عرض مؤخراً على منصة WATCH IT.

تفاصيل مسلسل 6 شهور

المسلسل ينتمي إلى النوع الاجتماعي اللايت، ويتناول عالم العقارات Real Estate، حيث يسلط الضوء على حياة الشباب وما يواجهونه من تحديات ومشاكل بعد التخرج من الجامعة وانخراطهم في سوق العمل. يدور العمل حول شخصية نور النبوي التي تعيش تجارب صعبة ومثيرة أثناء محاولتها تحقيق أهدافها المهنية.

شارك في بطولة المسلسل بجانب نور النبوي كل من نور إيهاب، مراد مكرم، أمجد الحجار، مروان فارس، ميشيل ميلاد، وسلوى محمد علي، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف مثل عمرو وهبة ومحمود حافظ.

لمسلسل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، ومن إخراج مصطفى صولي، ومن إنتاج شركة أروم، ولاقى ردود فعل إيجابية من الجمهور والنقاد على حد سواء.

تجربة البطولة المطلقة لنور النبوي في "6 شهور" تعتبر خطوة هامة في مسيرته الفنية، حيث أظهر خلالها قدرته على التفاعل مع الأدوار المركبة والنجاح في جذب الانتباه في بيئة درامية جديدة عليه.

اقرأ أيضاً:

بعد نجاح "الحريفة 2".. نور النبوي يظهر في العمرة مع نجوم الفن

تعرف على توأم نور النبوي ولماذا حقد عليه في مرحلة الطفولة؟