محمود الليثي يتصدر تريند اليوتيوب بـ ديو "أنا لا" مع عنبة

أطلق المطرب الشعبي محمود الليثي أغنيته الجديدة "أنا لا"، التي جاءت في دويتو مميز مع مطرب المهرجانات عنبة، وحقق الكليب انتشارًا واسعًا فور عرضه على منصة "يوتيوب".

يرصد الموجز تفاصيل تعاون مع محمود الليثي مع مطرب المهرجانات عنبة في السياق التالي.

حصد دويتو محمود الليثي وعنبة، مشاهدات مرتفعة خلال ساعات قليلة، أغنية "أنا لا" من كلمات حسام موكا، وتوزيع بلوكة، وإخراج ديابلو، في حين تولت شركة أبوالسيد إنتاج العمل، الذي تميز بأجواء شبابية وحماسية.

تعكس كلمات الأغنية روح التحدي والمغامرة، حيث يقول الليثي وعنبة: "أنا أكرف أنت تحن، أنا أرمي وأنت تلم، عفريت وبقلب جن... بطولي أنا عامل دولة، أنا جيت يا بابا كن."

وجاءت الأغنية لتضيف لمسة جديدة على أسلوب الليثي، حيث دمج بين طابع الغناء الشعبي الأصيل وإيقاعات المهرجانات الحديثة، مما جعلها قريبة من مختلف شرائح الجمهور.

محمود الليثي

"أنا لا" خطوة نوعية في مشوار محمود الليثي



يُعد كليب "أنا لا" بمثابة خطوة نوعية في مسيرة محمود الليثي، حيث يعكس العمل تطورًا مستمرًا في مشواره الفني وحرصه على تقديم ألوان غنائية متنوعة تلبي ذوق الجمهور.

كما أن الجمع بين أسلوب المهرجانات والطابع الشعبي الأصيل أضفى على الأغنية رونقًا خاصًا، ما جعلها حديث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي.

عنبة

شراكة النجاح بين محمود الليثي وبوسي

من ناحية أخرى، عبّر محمود الليثي في تصريحات صحفية عن تقديره الكبير للمطربة بوسي، مشيرًا إلى أنها أكثر من مجرد زميلة عمل، بل يعتبرها أختًا وشريكة نجاح حقيقية.

بوسي

وقال الليثي إن بوسي كانت تميمة الحظ في مشواره الفني، إذ ساهمت بشكل كبير في تحقيق نجوميته، خاصة من خلال الأغاني التي جمعتهما، سواء في أفلام سينمائية مثل "عبده موتة" و"حلاوة روح"، أو عبر الأغنيات المنفردة التي نالت إعجاب الجماهير.

محمود الليثي

وأضاف الليثي: "دائمًا أقول لبوسي: إنتِ نص نجاحي. موهبتها الكبيرة وشخصيتها المميزة جعلتها تستحق المكانة التي وصلت إليها اليوم، بل إنها تستحق المزيد."

وكشف الليثي عن احتمالية تعاونهما مجددًا في عمل غنائي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه إذا وُجدت أغنية مناسبة، فسيكون الجمهور على موعد مع عمل مشترك جديد يحمل بصمتهما المميزة.

أيقونات الغناء الشعبي من وجهة نظر الليثي



وعن المطربين الشعبيين الذين يعتبرهم قدوة له، صرّح محمود الليثي بأنه يعشق أغاني أحمد عدوية، الذي يراه أيقونة لن تتكرر في تاريخ الغناء الشعبي المصري.

وأضاف أن عدوية نجح في تقديم لون مميز ومختلف جعل أغانيه خالدة في أذهان الجمهور.

أحمد عدوية

أما عن الفنان حكيم، فقال الليثي إنه يعتبره المجدد للأغنية الشعبية، حيث استطاع أن يطوّر هذا اللون الغنائي وينقله إلى مستوى عالمي، بفضل إبداعه وقدرته على المزج بين الطابع الشعبي المصري والأساليب الموسيقية الحديثة.



حكيم

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