من لقاء عابر لحياة مليئة بالخير.. أبرز تصريحات محمود الليثي عن علاقته بزوجته وأبنائه

حل المطرب الشعبي محمود الليثي، ضيفًا مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج "العالم علمين" المذاع على قناة CBC، وكشف خلال اللقاء عن العديد من الكواليس المتعلقة بحياته الشخصية منها سبب اعتداء والده بالضرب عليه عندما كشف له عن رغبته في دخول مجال الطرب، كما تحدث عن علاقته بزوجته وأبنائه، ويرصد الموجز في السطور التالية أبرز تصريحاته.

تصريحات محمود الليثي

وتحدث المطرب الشعبي محمود الليثي أيضًا عن كواليس غنائه لأغنية "هيجيلي موجوع" للنجم تامر عاشور، مشيرًا إلى أن تامر عاشور أشاد بأدائه للأغنية بطريقة الغناء الشعبي، وأعرب عن فخره بإعجاب عاشور بأدائه، وخاصةً بجملة "دموعه في عينه تعبان"، مُعلقًا:"محدش خد باله إني عملتها باللون اللي بغني بيه، الغناء الشعبي، وطلبت من صديق لي رقم تامر عاشور، وشكرته على الفيديو اللي عمله، وطلب مني غناء الأغنية، قالي جملة دموعه في عينه تعبان حلوة بصوتي، الجملة دي بسطتني وأنا صاحب الغنوة يا ليثي، قالي عجبتني الجملة منك لأن أصحابي قالولي الليثي بيغني الغنوة دي، بشكل جميل لازم تسمعها، فقولتله يا نجم ده شرف ليا وكونك عملت فيديو وتنزله عشانها".

التحديات التي تعرض لها محمود الليثي في بداية حياته

كما تحدث المطرب الشعبي محمود الليثي عن التحديات التي واجهها في بداياته، بما في ذلك تعرضه للعقاب من والده عندما أعلن رغبته في دخول مجال الطرب، لخوف والده من تأثير ذلك على دراسته بكلية الهندسة، مُضيفًا: "أبويا ضربني ضرب موت لما قلت له عايز أدخل مجال الطرب، عشان كان خايف ده يؤثر على دراستي في كلية الهندسة".



محمود الليثي يستعيد الذكريات المؤلمة لرحيل خاله ووالدته

وتطرق المطرب الشعبي محمود الليثي إلى صعوبات أخرى في حياته الشخصية، مثل وفاة والدته وخاله في يوم مشابه خلال عامي 2020 و2024، وأنه شعر بحب الجمهور له في عزاء والدته، قائلاً:" بعد اللي شوفته في عزاء أمي من الناس وكمية البشر القيمة والقامة، مكنتش مصدق إن دا عزاء، كان أكتر من 1500 عربية، ورحت عملت حج لأمي، وقلت لهم لو بطلت الشغلانة دي كفاية حب الناس اللي شوفته".



كما أعرب المطرب الشعبي محمود الليثي عن سعادته الكبيرة بمشاركته في مهرجان العلمين، لأنه من أوائل الناس التي كانت تقوم بعمل دعاية للمهرجان، قائلاً:"شرف لي إني أشارك في المهرجان ومن أول الناس اللي بتعمل دعاية للمهرجان، وفرحان بالحاجات اللي حصلت في العلمين، والمدينة اللي كانت كلها ألغام بقت بتحيا بالأنغام".

طريقة تعامل محمود الليثي مع أعداء النجاح

كما تطرق المطرب الشعبي محمود الليثي، لطريقه تعامله مع أعداء النجاح، مُعلقًا :"أعداء النجاح بتجاهلهم، ولو متضايق من حد بعمله بلوك، تجنبا إني مش عاوز أتابع أخباره وإنه خرج من حياتي، وعاوز أركز في حب الناس".

وأشاد المطرب الشعبي محمود الليثي بالإنجازات التي تم تحققيها في مصر بواسطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكشف عن أغنية جديدة أعدها خصيصًا للرئيس بعنوان "جنة جنة خلى مصر جنة"، وأنه يشعر بالفخر تجاه تلك الإنجازات، مُعقبًا:" أنا أكتر واحد عارف قد أيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بيحب مصر، وعامل غنوة لسيادته اسمها جنة جنة خلّى مصر جنة، وخلوها مفاجأة، البلد دي بعد اللي كلنا شوفناه كلنا اترعبنا، ويجي بطل، والله ما أنا اللي بقول بس، المخلصين هم اللي بيقولوا، وبرة فيه مواطنين من دول تانية بيقولولي نتمنى يبقى عندنا زعيم زيه".

علاقة محمود الليثي بأبنائه

كما تحدث المطرب الشعبي محمود الليثي، عن موهبة نجله في الغناء، مشيرًا إلى أنه رغم موهبته المميزة، إلا أنه لا يرغب في دخول مجال الفن، مفضلًا التركيز على كرة القدم، موضحًا:" عندي عيل صوته خطر لكن هو مش حابب يغني بيقولي لا، ولادي طموحهم كرة والنادي الأهلي ومتابعين لكل لاعبي العالم وعارفين أسماء كل اللاعبين وجنسياتهم وبلادهم، أولادي شايفين إن حياتي صعبة وبوحشهم أوي، والله العظيم لما بروح بيكلموني في أي كلام علشان بس يتكلموا معايا وأنا بسمعهم بحب، بعد وفاة والدتي شعرت بالحنية من ابنتي الوحيدة".

علاقة محمود الليثي بزوجته

وأختتم المطرب الشعبي محمود الليثي حديثه بالإشارة إلى حبه الكبير لزوجته، وكيف أن علاقتهم بدأت بشكل غير متوقع، وأنه أطلق اسم صديقه سيد على نجله بسبب حبه الشديد له، قائلاً أنها تنتمي لعائلة عريقة في السيدة زينب، وهي اخت صديقه، ولم يكن يعرف أنها شقيقته إلا بالصدفة، حيث كان يتواجد في المحل الخاص بشقيقها لكي يقوم بإصلاح سيارته، ورأها وقتها وقد تحدثت معه بطريقة سيئة، مُعلقًا:"كلمتني وحش وأنا مبحبش حد يكلمني وحش، وعندما أتى صديقي قلت له ظنا مني أنها إحدى الزبائن فأخبرني أنها شقيقته، وقررت اتجوزها، ودي وش السعد والنعمة وشفت معاها الخير كله".

اقرأ أيضًا:

أغنية هيجيلي موجوع تحقق 300 الف مشاهدة

فعاليات فنية متنوعة.. أسبوع خامس مميز في مهرجان العلمين الجديدة 2024