تووليت ينقل الثقافة المصرية إلى العالم.. جولة غنائية وألبوم جديد يحتلان الصدارة

المطرب الصاعد تووليت يشعل الأجواء الفنية بأحدث ألبوماته "كوكتيل"، الذي أطلقه مؤخرًا ولاقى نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

يرصد الموجز أبرز حفلات تووليت خلال السطور التالية.

احتفالًا بهذا النجاح، يستعد تووليت لإحياء سلسلة حفلات عالمية تبدأ من أوروبا، حيث يفتتح جولته في 31 يناير بحفل ضخم في متروبول برلين.

تمتد حفلات تووليت إلى فبراير وتشمل أبرز المدن الأوروبية مثل سالوهين وهولندا، مرورًا بقاعة الستيل يارد بلندن.

وفي شهر مايو، ينتقل تووليت إلى الولايات المتحدة ليحيي حفلات في كاليفورنيا، فلوريدا، ونيويورك، وصولًا إلى ختام جولته في هاوس أوف بلوز.

أغنية جديدة بالتعاون مع ديسكو مصر

لم يتوقف إبداع تووليت عند ألبومه فقط، بل كشف عبر حسابه الرسمي على إنستغرام عن أغنية جديدة بعنوان "في عينيه" بالتعاون مع فريق ديسكو مصر.

تحمل الأغنية المرتقبة توقيع ملوك الديسكو، ومن المتوقع أن تصدر خلال أيام قليلة، وفقًا لما أعلنه النجم بنفسه.

تووليت

احتفاء عالمي بشعبية تووليت



نال تووليت إشادة كبيرة من موقع جوائز الغرامي الموسيقية، حيث وُصف بأنه أحد أبرز نجوم الجيل الجديد الذين ينقلون الموسيقى المصرية إلى العالمية.

في تقرير مميز، أشار الموقع إلى أن تووليت لفت الأنظار منذ إطلاق أغنيته الأولى "مشغول" عام 2023، والتي أظهرت تأثيره في جيل الشباب.

مقابلة خاصة مع تووليت

خلال مقابلة أجراها تووليت مع موقع الغرامي، تحدث عن فخره بتمثيل مصر في المحافل الموسيقية العالمية وتأثير موسيقاه على الجمهور العربي.

أشار التقرير أيضًا إلى نجاح أغنيته "حبيبي ليه" التي استلهمت من أسطورة البوب المصري عمرو دياب، وتم تصويرها في شوارع القاهرة لتعكس جمال الثقافة المصرية.

تووليت

تفاصيل ألبوم "كوكتيل"

ألبوم تووليت الجديد يضم 8 أغنيات متنوعة تمزج بين ألحان التسعينيات العصرية، ومن أبرز الأغاني:

• بقيت وحيد

• عينيكي لون السما بالليل

• لسه بريء

• ماتيجي أعدي عليكي

• ليه بنخبي ومش بنقول

• حبيبي ليه

كل أغنية تقدم تجربة موسيقية فريدة تستهدف محبي البوب والهيب هوب بأسلوب عصري يعكس شخصية تووليت الموسيقية المميزة.

تووليت

جمهور ينتظر المزيد



مع هذه الإنجازات المتتالية، يبقى جمهور تووليت في ترقب مستمر لما سيقدمه هذا الفنان الواعد، الذي استطاع أن يجعل من اسمه أيقونة جديدة للموسيقى المصرية في العالم.

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