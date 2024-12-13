السكك الحديدية تعلن مواعيد القطارات على بعض الخطوط.. منها القنطرة وبئر العبد

مواعيد القطارات في سيناء وبئر العبد.. تعتبر أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المسافرون في تنقلاتهم اليومية داخل مصر، خاصةً على بعض الخطوط الحيوية مثل خطوط سيناء وبئر العبد.

وهذه الخطوط تعد من أبرز المحاور التي تربط بين العديد من المدن والمناطق في شمال وشرق البلاد، حيث تحظى باهتمام كبير من المسافرين سواء للسفر إلى المناطق الساحلية أو للتنقل بين المدن الكبرى ولها يرتفع البحث حول مواعيد القطارات في سيناء وبئر العبد.

الموجز يتناول تفاصيل إعلان الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مواعيد القطارات في سيناء وبئر العبد عبر التقرير التالي:

مواعيد القطارات في سيناء وبئر العبد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن مواعيد القطارات على خط «القنطرة شرق/ بئر العبد» والعكس، وخط «بشتيل/ كفر داوود/ السادات» والعكس، بعربات تحيا مصر.

وفيما يخص مواعيد القطارات على خط سيناء، فإنها تتميز بانتظامها وتوافرها على مدار اليوم، مع وجود قطارات مباشرة تربط بين القاهرة ومدينة العريش، بالإضافة إلى خدمات أخرى تصل إلى مناطق مختلفة في شمال سيناء، وتم تحديد مواعيد القطارات بعناية لتلبية احتياجات المواطنين المحليين والزوار، وتوفير الراحة والسرعة في التنقل عبر هذه المنطقة الحيوية.

وحددت الهيئة مواعيد القطارات على الخطوط المذكورة وفقًا لما يلي:

أولًا: خط «القنطرة شرق/ بئر العبد» والعكس

- تشغيل قطار 291 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30 ليصل محطة بئر العبد الساعة 09:30 بتركيب 4 عربات تحيا مصر.

- تشغيل قطار 290 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 10:00 ليصل محطة القنطرة شرق الساعة 12:00 بتركيب 4 عربات تحيا مصر.

- تشغيل قطار 293 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30 ليصل محطة بئر العبد الساعة 14:30 بتركيب 4 عربات تحيا مصر.

- تشغيل قطار 292 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 15:00 ليصل محطة القنطرة شرق الساعة 17:00 بتركيب 4 عربات تحيا مصر.

ثانيًا: خط «بشتيل/ كفر داوود/ السادات» والعكس

- تشغيل قطار 787 «بشتيل/ السادات» يقوم من محطة بشتيل الساعة 05:10 ليصل محطة السادات الساعة 07:50 بتركيب 5 عربات تحيا مصر، ولا يعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية.

- تشغيل قطار 788 «السادات/ بشتيل» يقوم من محطة السادات الساعة 15:55 ليصل محطة بشتيل الساعة 18:30 بتركيب «5 عربات تحيا مصر»، ولا يعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وأكدت هيئة السكك الحديدية، أنها لا تدخر أي جهد للعمل على راحة جمهور الركاب، حيث تمتاز هذه القطارات بأنها أرخص وأسرع مقارنة بنظيرتها من وسائل المواصلات الأخرى، بما يساهم في خدمة عدد كبير من جمهور الركاب على الخطين، كما أن خط «القنطرة شرق/ بئر العبد» له أهمية كبيرة في المساهمة في تنمية سيناء وخدمة أهالي سيناء الحبيبة.

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