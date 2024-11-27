سكك حديد مصر.. مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 27-11-2024 من القاهرة إلى المحافظات

مواعيد القطارات اليوم.. مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع وزيادة حركة السفر بين المدن، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، حيث توفر هيئة السكك الحديدية مواعيد القطارات لتلبية احتياجات الركاب سواء للسفر في الرحلات الطويلة بين المحافظات أو التنقلات المحلية.

وفيما يلي يقدم موقع الموجز في التقرير التالي مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، وفقًا للمصادر المتاحة من هيئة السكك الحديدية ، لتسهيل التنقلات للمسافرين خلال هذا اليوم، و تشمل المواعيد الرحلات بين المدن الكبرى والمحافظات المختلفة، وهي كالتالي:

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات الاسكندرية القاهرة

يُغادر قطار رقم 2 روسي الساعة 2:25 صباحًا، ويصل الساعة 6:35 صباحًا إلى القاهرة.

يُغادر قطار رقم 2012 ثالثة مكيف الساعة 4:00 صباحًا، ويصل الساعة 9:55 صباحًا إلى مراكز بورسعيد.

يُغادر قطار رقم 1008 روسي الساعة 7:25 مساءً، ويصل الساعة 10:55 مساءً إلى القاهرة.

يُغادر قطار رقم 558 مكيف "تحيا مصر" الساعة 4:10 صباحًا، ويصل الساعة 11:10 صباحًا إلى مراكز بورسعيد.

يُغادر قطار رقم 1904 مكيف H1 اكسبريس الساعة 5:00 صباحًا، ويصل الساعة 8:40 صباحًا إلى مراكز القاهرة.

يُغادر قطار رقم 8 روسي الساعة 5:10 صباحًا، ويصل الساعة 9:15 صباحًا إلى مراكز القاهرة.

يُغادر قطار رقم 3008 روسي مكيف الساعة 5:45 صباحًا، ويصل الساعة 8:30 صباحًا إلى محافظات القاهرة (لا يتوقف في بنها).

يُغادر قطار رقم 902 مكيف H1 الساعة 6:00 صباحًا، ويصل الساعة 9:25 صباحًا إلى مراكز القاهرة.

يُغادر قطار رقم 2022 تالجو H1 الساعة 7:00 صباحًا، ويصل الساعة 9:35 صباحًا إلى القاهرة.

مواعيد القطارات 2024 من الاسكندرية إلى القاهرة والصعيد

يُغادر قطار رقم 158 روسي الساعة 7:15 صباحًا، ويصل الساعة 10:25 مساءً إلى محافظات الأقصر.

يُغادر قطار رقم 906 H1 VIP الساعة 7:30 صباحًا، ويصل الساعة 10:05 صباحًا إلى مراكز القاهرة.

يُغادر قطار رقم 900 مكيف H1 الساعة 8:15 مساءً، ويصل الساعة 10:20 مساءً إلى محافظات القاهرة.

يُغادر قطار رقم 3024 روسي مكيف الساعة 10:00 صباحًا، ويصل الساعة 12:40 صباحًا إلى محافظات القاهرة.

يُغادر قطار رقم 912 مكيف H1 الساعة 11:00 صباحًا، ويصل الساعة 1:55 مساءً إلى محافظات (لا يتوقف في دمنهور).

يُغادر قطار رقم 164 روسي الساعة 12:00 صباحًا، ويصل الساعة 3:15 مساءً إلى محافظات أسوان.

يُغادر قطار رقم 914 مكيف H1 الساعة 1:00 مساءً، ويصل الساعة 4:20 مساءً إلى مراكز القاهرة.

يُغادر قطار رقم 2024 تالجو H1 الساعة 2:00 مساءً، ويصل الساعة 4:30 مساءً إلى مراكز القاهرة.

يُغادر قطار رقم 24 روسي الساعة 2:30 مساءً، ويصل الساعة 6:40 مساءً إلى مراكز القاهرة.

يُغادر قطار رقم 914 VIP H1 الساعة 3:00 مساءً، ويصل الساعة 5:30 مساءً إلى مباشر القاهرة.

يُغادر قطار رقم 922 مكيف H1 الساعة 3:30 مساءً، ويصل الساعة 6:30 مساءً إلى محافظات القاهرة.

يُغادر قطار رقم 196 مكيف "تحيا مصر" الساعة 3:40 مساءً، ويصل الساعة 7:35 مساءً إلى الإسكندرية والفيوم.

يُغادر قطار رقم 118 روسي الساعة 5:10 مساءً، ويصل الساعة 10:20 صباحًا إلى مراكز منوف.

يُغادر قطار رقم 88 مكيف H1 الساعة 5:50 مساءً، ويصل الساعة 9:50 مساءً إلى محافظات القاهرة وأسوان.

يُغادر قطار رقم 928 مكيف H1 الساعة 7:00 مساءً، ويصل الساعة 9:50 مساءً إلى الإسكندرية والقاهرة.

يُغادر قطار رقم 1008 روسي الساعة 7:35 مساءً، ويصل الساعة 11:15 مساءً إلى الإسكندرية وأسوان.

يُغادر قطار رقم 2008 VIP H1 الساعة 8:00 مساءً، ويصل الساعة 11:00 مساءً إلى مباشر القاهرة وأسوان.

يُغادر قطار رقم 930 مكيف H1 الساعة 8:00 مساءً، ويصل الساعة 11:25 مساءً إلى محافظات القاهرة.

يُغادر قطار رقم 3006 مكيف روسي الساعة 9:45 مساءً، ويصل الساعة 12:50 صباحًا إلى الإسكندرية والقاهرة وأسوان.

يُغادر قطار رقم 934 VIP H1 الساعة 10:15 مساءً، ويصل الساعة 1:15 صباحًا إلى الإسكندرية والقاهرة والأقصر.

يُغادر قطار رقم 36 روسي الساعة 10:25 مساءً، ويصل الساعة 12:45 صباحًا إلى مراكز طنطا.

يُغادر قطار رقم 3020 ثالثة مكيف الساعة 11:00 مساءً، ويصل الساعة 12:35 صباحًا إلى طنطا ومحافظات المنصورة.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات خط التل الكبير إلى القاهرة

يبدأ قطار رقم 946 من نوع قطار مكيف روسي رحلته من التل الكبير في الساعة 5:48 صباحًا ويصل إلى محطة رمسيس في الساعة 8:00 صباحًا.

يبدأ قطار رقم 1122 من نوع قطار محسن رحلته من التل الكبير في الساعة 7:22 صباحًا ويصل إلى محطة رمسيس في الساعة 10:05 صباحًا.

يبدأ قطار رقم 952 من نوع قطار مكيف روسي رحلته من التل الكبير في الساعة 7:42 صباحًا ويصل إلى محطة رمسيس في الساعة 9:55 صباحًا.

يبدأ قطار رقم 186 من نوع قطار مكيف روسي رحلته من التل الكبير في الساعة 10:50 صباحًا ويصل إلى محطة رمسيس في الساعة 12:50 ظهراً.

يبدأ قطار رقم 954 من نوع قطار روسي رحلته من التل الكبير في الساعة 1:29 ظهراً ويصل إلى محطة رمسيس في الساعة 3:50 عصراً.

يبدأ قطار رقم 956 من نوع قطار مختلط رحلته من التل الكبير في الساعة 3:10 عصراً ويصل إلى محطة رمسيس في الساعة 5:25 مساءً.

يبدأ قطار رقم 594 من نوع قطار محسن رحلته من التل الكبير في الساعة 5:52 مساءً ويصل إلى محطة رمسيس في الساعة 8:18 مساءً.

يبدأ قطار رقم 960 من نوع قطار محسن رحلته من التل الكبير في الساعة 7:37 مساءً ويصل إلى محطة رمسيس في الساعة 9:45 مساءً.

يبدأ قطار رقم 962 من نوع قطار محسن رحلته من التل الكبير في الساعة 9:37 مساءً ويصل إلى محطة رمسيس في الساعة 11:50 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات خط القاهرة إلى التل الكبير

يبدأ قطار رقم 593 من نوع قطار محسن رحلته من محطة رمسيس في الساعة 5:00 صباحًا ويصل إلى التل الكبير في الساعة 7:12 صباحًا.

يبدأ قطار رقم 945 من نوع قطار مختلط رحلته من محطة رمسيس في الساعة 6:10 صباحًا ويصل إلى التل الكبير في الساعة 8:17 صباحًا.

يبدأ قطار رقم 1113 من نوع قطار محسن رحلته من محطة رمسيس في الساعة 7:00 صباحًا ويصل إلى التل الكبير في الساعة 9:39 صباحًا.

يبدأ قطار رقم 185 من نوع قطار مكيف روسي رحلته من محطة رمسيس في الساعة 8:40 صباحًا ويصل إلى التل الكبير في الساعة 10:37 صباحًا.

يبدأ قطار رقم 951 من نوع قطار محسن رحلته من محطة رمسيس في الساعة 12:00 ظهراً ويصل إلى التل الكبير في الساعة 2:30 عصراً.

يبدأ قطار رقم 955 من نوع قطار مختلط رحلته من محطة رمسيس في الساعة 2:40 عصراً ويصل إلى التل الكبير في الساعة 4:51 مساءً.

يبدأ قطار رقم 961 من نوع قطار روسي رحلته من محطة رمسيس في الساعة 5:40 مساءً ويصل إلى التل الكبير في الساعة 7:45 مساءً.

يبدأ قطار رقم 959 من نوع قطار مكيف روسي رحلته من محطة رمسيس في الساعة 7:50 مساءً ويصل إلى التل الكبير في الساعة 10:00 مساءً.

يبدأ قطار رقم 963 من نوع قطار محسن رحلته من محطة رمسيس في الساعة 10:00 مساءً ويصل إلى التل الكبير في الساعة 12:15 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطارات خط التل الكبير

يبلغ سعر تذكرة القطار المحسن المتجه من التل الكبير إلى القاهرة والعكس 13 جنيه.

يبلغ سعر تذكرة القطار الروسي المكيف المتجه من التل الكبير إلى القاهرة والعكس 55 جنيه.

يبلغ سعر تذكرة القطار الروسي العادي المتجه من التل الكبير إلى القاهرة والعكس 25 جنيه.

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