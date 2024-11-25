موعد عودة حركة القطارات على خط بورسعيد - الإسكندرية بعد سقوط جرار

تفاصيل حادث قطار بورسعيد - الإسكندرية.. تعطلت حركة القطارات على خط بورسعيد - الإسكندرية، اليوم، نتيجة سقوط الجرار رقم 2476 الخاص بقطار رقم 571/570، وهو قطار درجة ثالثة مكيف روسي، أثناء دخوله محطة طنطا، الحادث تسبب في توقف مؤقت لحركة القطارات على الخط الحيوي.

جهود رفع الجرار وإعادة الحركة

على الفور، بدأت الهيئة القومية للسكك الحديدية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الجرار باستخدام الأوناش وآلات الرفع الثقيلة، تم إرسال عدد من الأوناش والمعدات إلى موقع الحادث للمساعدة في انتشال الجرار وإعادة الحركة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

بيان الهيئة القومية للسكك الحديدية

أوضحت الهيئة القومية للسكك الحديدية أنها تلقت إخطارًا بالحادث فور وقوعه، وأكدت أنها تعمل بالتنسيق مع فرق العمل الميدانية لتسريع عمليات الإصلاح وعودة حركة القطارات بشكل طبيعي، في أقرب وقت، ويستعرض الموجز تفاصيل ومواعيد القطارات

مواعيد قطارات إسكندرية - بورسعيد وأسعار التذاكر 2024

تعد مواعيد قطارات إسكندرية - بورسعيد والعكس من المعلومات الهامة للعديد من المسافرين بين المحافظتين، سواء لأغراض العمل أو الزيارة، و نستعرض في هذا التقرير جميع التفاصيل المتعلقة بمواعيد القطارات وأسعار التذاكر لعام 2024.

قطارات اسكندرية بور سعيد

مواعيد القطارات من بورسعيد إلى الإسكندرية

القطار رقم 570:

موعد الانطلاق: 7:25 صباحًا.

موعد الوصول: 1:25 ظهرًا.



القطار رقم 590:

موعد الانطلاق: 6:15 مساءً.

موعد الوصول: 12:45 بعد منتصف الليل.

مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى بورسعيد

القطار رقم 588:

موعد الانطلاق: 4:30 صباحًا.

موعد الوصول: 11:15 صباحًا.



القطار رقم 572:

موعد الانطلاق: 4:10 عصرًا.

موعد الوصول: 11:00 مساءً.

أسعار تذاكر قطارات بورسعيد - إسكندرية

تتراوح أسعار تذاكر القطارات بين المحافظتين من 36 جنيهًا للدرجة العادية إلى ما يزيد حسب نوع القطار والخدمات المقدمة.

مواعيد قطارات بديلة: إسكندرية - طنطا - بورسعيد

في حال عدم توفر قطارات مباشرة، يمكن السفر من الإسكندرية إلى طنطا، ومن ثم استكمال الرحلة إلى بورسعيد.

من الإسكندرية إلى طنطا:

القطار رقم 588:

الانطلاق: 4:30 صباحًا.

الوصول: 6:35 صباحًا.



القطار رقم 572:

الانطلاق: 3:55 عصرًا.

الوصول: 6:00 مساءً.

من طنطا إلى بورسعيد:

القطار رقم 588:

الانطلاق: 6:45 صباحًا.

الوصول: 11:10 صباحًا.



القطار رقم 572:

الانطلاق: 6:25 مساءً.

الوصول: 10:25 مساءً.

إذا لم تتمكن من حجز رحلة مباشرة بين إسكندرية وبورسعيد، فإن التنقل عبر طنطا يمثل حلاً بديلاً مناسبًا مع تنوع الخيارات المتاحة للمسافرين.

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