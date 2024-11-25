تفاصيل جدول مواعيد القطارات اليوم الإثنين 25-11-2024 من القاهرة إلى المحافظات

جدول مواعيد القطارات اليوم.. في منتصف الأسبوع، ومع بداية يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، يزداد اهتمام العديد من المسافرين بمواعيد القطارات ، حيث يعتبر هذا اليوم نقطة انطلاق هامة للكثيرين في رحلاتهم اليومية سواء كان الهدف من السفر التنقل للعمل أو لمواعيد أخرى.

وتصبح معرفة مواعيد القطارات الدقيقة أمرًا أساسيًا لضمان سير اليوم بسلاسة، و مع ازدياد حركة القطارات في هذا اليوم، يتطلع المسافرون إلى التأكد من مواعيد الانطلاق والوصول، لتجنب أي تأخيرات وضمان التوقيت المناسب لوصولهم إلى وجهاتهم.

جدول مواعيد القطارات اليوم

وينشر موقع “الموجز ”، في التقرير التالي مواعيد القطارات اليوم الإثنين، من القاهرة إلى المحافظات، حيث يمكن للمسافرين الاطلاع على الجدول الزمني المحدث الذي يشمل مواعيد الرحلات من محطة مصر إلى مختلف الوجهات في جميع أنحاء الجمهورية.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات الصعيد

يبدأ قطار رقم 2010 القاهرة - أسوان في الساعة 10:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 982 القاهرة - أسوان في الساعة 12:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 986 القاهرة - الأقصر في الساعة 01:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 966 دمياط - القاهرة في الساعة 15:07 مساءً.

ينطلق قطار رقم 994 دمياط - القاهرة مختلط «مكيف - مميز» في الساعة 17:45 مساءً.

ينطلق قطار رقم 949 القاهرة - المنصورة مختلط «مكيف - مميز» في الساعة 13:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 341 القاهرة - المنصورة مختلط «مكيف - مميز» في الساعة 14:10 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1915 القاهرة - المنصورة مختلط «مكيف - مميز» في الساعة 15:10 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1917 القاهرة - المنصورة في الساعة 16:35 مساءً.

ينطلق قطار رقم 969 القاهرة - دمياط مختلط «مكيف - مميز» في الساعة 19:20 مساءً.

مواعيد قطارات خط «بورسعيد - سوهاج»

ينطلق قطار رقم 186 بورسعيد - سوهاج مختلط «مكيف - مميز» في الساعة 01:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 970 بورسعيد - سوهاج في الساعة 02:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 990 القاهرة - سوهاج في الساعة 04:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 872 القاهرة - أسيوط في الساعة 05:45 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات خط «أسوان - القاهرة»

ينطلق قطار رقم 987 الأقصر - القاهرة في الساعة 10:15 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 891 أسوان - القاهرة VIP في الساعة 03:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 983 أسوان - القاهرة في الساعة 04:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP في الساعة 05:15 مساءً.

ينطلق قطار رقم 2013 أسوان - القاهرة في الساعة 10:10 مساءً.

ينطلق قطار رقم 2007 أسوان - القاهرة VIP في الساعة 11:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 2015 أسوان - القاهرة VIP في الساعة 11:30 مساءً.

مواعيد قطارات خط «القاهرة - الإسكندرية»

ينطلق قطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية في الساعة 11:15 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 913 القاهرة - الإسكندرية في الساعة 12:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 917 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر في الساعة 02:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 919 القاهرة - الإسكندرية في الساعة 02:25 مساءً.

ينطلق قطار رقم 2001 القاهرة - الإسكندرية VIP في الساعة 03:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 915 القاهرة - الإسكندرية في الساعة 03:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 923 القاهرة - الإسكندرية في الساعة 04:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 925 القاهرة - الإسكندرية في الساعة 05:10 مساءً.

ينطلق قطار رقم 921 القاهرة - الإسكندرية VIP في الساعة 06:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 927 القاهرة - الإسكندرية VIP في الساعة 07:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 931 القاهرة - الإسكندرية في الساعة 08:15 مساءً.

ينطلق قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP في الساعة 10:30 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات خط «الإسكندرية - القاهرة»

ينطلق قطار رقم 912 الإسكندرية - القاهرة في الساعة 11:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 914 الإسكندرية - القاهرة في الساعة 01:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 916 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر في الساعة 02:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 918 الإسكندرية - القاهرة في الساعة 03:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 922 الإسكندرية - القاهرة في الساعة 03:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 196 الإسكندرية - الفيوم مختلط «مكيف - مميز» في الساعة 03:40 مساءً.

ينطلق قطار رقم 88 الإسكندرية - أسوان في الساعة 05:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 118 الإسكندرية - القاهرة مختلط «مكيف - مميز» في الساعة 05:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 928 الإسكندرية - القاهرة في الساعة 06:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 926 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر في الساعة 07:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 2008 الإسكندرية - أسوان VIP في الساعة 08:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 930 الإسكندرية - القاهرة في الساعة 08:10 مساءً.

ينطلق قطار رقم 934 الإسكندرية - أسوان VIP في الساعة 10:00 مساءً.

مواعيد قطارات خط «القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد»

ينطلق قطار رقم 971 سوهاج - بورسعيد في الساعة 01:45 مساءً.

ينطلق قطار رقم 955 القاهرة - بورسعيد مختلط «مكيف - مميز» في الساعة 02:40 مساءً.

ينطلق قطار رقم 959 القاهرة - الإسماعيلية مختلط «مكيف - مميز» في الساعة 05:40 مساءً.

ينطلق قطار رقم 186 بورسعيد - سوهاج مختلط «مكيف - مميز» في الساعة 10:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 970 بورسعيد - سوهاج في الساعة 11:15 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 956 بورسعيد - القاهرة مختلط «مكيف - مميز» في الساعة 02:20 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات خط «أسوان - القاهرة - الإسكندرية»

ينطلق قطار رقم 88 الإسكندرية - أسوان في الساعة 08:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 2014 القاهرة - أسوان VIP في الساعة 09:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 976 القاهرة - أسوان VIP في الساعة 09:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 996 القاهرة - أسوان في الساعة 10:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 2008 الإسكندرية - أسوان VIP في الساعة 11:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 890 القاهرة - سوهاج في الساعة 11:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 977 الأقصر - القاهرة في الساعة 12:10 بعد منتصف الليل.

ينطلق قطار رقم 83 أسوان - القاهرة نوم في الساعة 12:20 بعد منتصف الليل.

أسعار تذاكر قطارات الوجه البحري 2024

تصل أسعار تذاكر قطارات بنها 2024 للدرجة الأولى المكيفة إلى 45 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات بنها 2024 للدرجة الثانية المكيفة إلى 35 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات بنها 2024 للدرجة الثالثة المكيفة إلى 25 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات بنها 2024 للدرجة الثالثة تهوية إلى 20 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات بنها 2024 قطارات تحيا مصر إلى 10 جنيهات.

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطارات قويسنا 2024

تصل أسعار تذاكر قطارات قويسنا 2024 للدرجة الأولى المكيفة إلى 55 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات قويسنا 2024 للدرجة الثانية المكيفة إلى 40 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات قويسنا 2024 للدرجة الثالثة المكيفة إلى 30 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات قويسنا 2024 للدرجة الثالثة تهوية إلى 25 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات قويسنا 2024 قطارات تحيا مصر إلى 13 جنيها.

أسعار تذاكر قطارات بركة السبع 2024

تصل أسعار تذاكر قطارات بركة السبع 2024 للدرجة الأولى المكيفة إلى 55 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات بركة السبع 2024 للدرجة الثانية المكيفة إلى 40 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات بركة السبع 2024 للدرجة الثالثة المكيفة إلى 30 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات بركة السبع 2024 للدرجة الثالثة تهوية إلى 25 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات بركة السبع 2024 قطارات تحيا مصر إلى 13 جنيها.

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطارات طنطا 2024

تصل أسعار تذاكر قطارات طنطا 2024 للدرجة الأولى VIP إلى 90 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات طنطا 2024 للدرجة الثانية VIP إلى 80 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات طنطا 2024 للدرجة الأولى المكيفة إلى 65 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات طنطا 2024 للدرجة الثانية المكيفة إلى 45 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات طنطا 2024 للدرجة الثالثة المكيفة إلى 35 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات طنطا 2024 للدرجة الثالثة تهوية إلى 30 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات طنطا 2024 قطارات تحيا مصر إلى 17 جنيها.

أسعار تذاكر قطارات كفر الزيات 2024

تصل أسعار تذاكر قطارات كفر الزيات 2024 للدرجة الأولى المكيفة إلى 65 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات كفر الزيات 2024 للدرجة الثانية المكيفة إلى 45 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات كفر الزيات 2024 للدرجة الثالثة المكيفة إلى 35 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات كفر الزيات 2024 للدرجة الثالثة تهوية إلى 30 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات كفر الزيات 2024 قطارات تحيا مصر إلى 20 جنيها.

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطارات إيتاي البارود 2024

تصل أسعار تذاكر قطارات إيتاي البارود 2024 للدرجة الأولى المكيفة إلى 70 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات إيتاي البارود 2024 للدرجة الثانية المكيفة إلى 55 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات إيتاي البارود 2024 للدرجة الثالثة المكيفة إلى 40 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات إيتاي البارود 2024 للدرجة الثالثة تهوية إلى 30 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات إيتاي البارود 2024 قطارات تحيا مصر إلى 20 جنيها.

أسعار تذاكر قطارات دمنهور 2024

تصل أسعار تذاكر قطارات دمنهور 2024 للدرجة الأولى المكيفة إلى 80 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات دمنهور 2024 للدرجة الثانية المكيفة إلى 65 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات دمنهور 2024 للدرجة الثالثة المكيفة إلى 45 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات دمنهور 2024 للدرجة الثالثة تهوية إلى 35 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات دمنهور 2024 قطارات تحيا مصر إلى 25 جنيها.

أسعار تذاكر قطارات سيدي جابر 2024

تصل أسعار تذاكر قطارات سيدي جابر 2024 للدرجة الأولى VIP إلى 165 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات سيدي جابر 2024 للدرجة الثانية VIP إلى 130 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات سيدي جابر 2024 للدرجة الأولى المكيفة إلى 90 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات سيدي جابر 2024 للدرجة الثانية المكيفة إلى 75 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات سيدي جابر 2024 للدرجة الثالثة المكيفة إلى 70 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات سيدي جابر 2024 للدرجة الثالثة تهوية إلى 45 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات سيدي جابر 2024 قطارات تحيا مصر إلى 35 جنيها.

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطارات الإسكندرية 2024

تصل أسعار تذاكر قطارات الإسكندرية 2024 للدرجة الأولى VIP إلى 165 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات الإسكندرية 2024 للدرجة الثانية VIP إلى 130 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات الإسكندرية 2024 للدرجة الأولى المكيفة إلى 90 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات الإسكندرية 2024 للدرجة الثانية المكيفة إلى 75 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات الإسكندرية 2024 للدرجة الثالثة المكيفة إلى 70 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات الإسكندرية 2024 للدرجة الثالثة تهوية إلى 45 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات الإسكندرية 2024 قطارات تحيا مصر إلى 35 جنيها.

أسعار تذاكر قطارات الوجه القبلي "تالجو" 2024

الدرجة الأولى

تصل أسعار تذاكر قطارات "تالجو" من القاهرة إلى المنيا إلى 350 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات "تالجو" من القاهرة إلى أسيوط إلى 350 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات "تالجو" من القاهرة إلى سوهاج إلى 500 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات "تالجو" من القاهرة إلى قنا إلى 550 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات "تالجو" من القاهرة إلى الأقصر إلى 600 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات "تالجو" من القاهرة إلى أسوان إلى 700 جنيها.

الدرجة الثانية

تصل أسعار تذاكر قطارات "تالجو" من القاهرة إلى المنيا إلى 250 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات "تالجو" من القاهرة إلى أسيوط إلى 250 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات "تالجو" من القاهرة إلى سوهاج إلى 300 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات "تالجو" من القاهرة إلى قنا إلى 350 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات "تالجو" من القاهرة إلى الأقصر إلى 400 جنيها.

تصل أسعار تذاكر قطارات "تالجو" من القاهرة إلى أسوان إلى 550 جنيها.

مواعيد القطارات اليوم

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