مواعيد القطارات اليوم الجمعة 13 ديسمبر من القاهرة لجميع المحافظات

مواعيد القطارات اليوم.. تعد من أهم وسائل النقل في مصر، حيث توفر خدمة مميزة للمواطنين، خاصة الطلبة والمسافرين إلى مختلف المدن والمحافظات.

ومع حلول يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، الذي يتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، يزداد الطلب على القطارات حيث يسعى الكثيرون للتخطيط لرحلاتهم من أجل الاستمتاع بإجازتهم أو السفر للعمل أو الدراسة ولهذا ترتفع معدلات البحث حول مواعيد القطارات اليوم.

مواعيد القطارات اليوم

ولذلك، يتزايد البحث عن مواعيد القطارات لضمان الوصول إلى الوجهات في الوقت المحدد، وفيما يلي يقدم موقع الموجز لكم أبرز مواعيد القطارات اليوم الجمعة، جميع الخطوط" جدول مواعيد قطارات اليوم الجمعة المتجهة إلى الوجه البحري والوجه القبلي، لتسهيل عملية التنقل وتوفير الوقت للمسافرين.

مواعيد القطارات اليوم



مواعيد القطارات من الجيزة إلى القاهرة

قطار رقم 1007 (روسي) - 2:10 صباحًا من الجيزة، 2:30 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 2013 (مكيف روسي) - 2:45 صباحًا من الجيزة، 3:05 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 163 (روسي) - 3:20 صباحًا من الجيزة، 4:10 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 1013 (روسي) - 3:35 صباحًا من الجيزة، 3:55 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 2007 (خدمة خاصة) - 3:45 صباحًا من الجيزة، 4:05 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 2015 (مكيف مطور) - 4:00 صباحًا من الجيزة، 4:20 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 977 (خدمة خاصة) - 4:40 صباحًا من الجيزة، 5:00 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 83 (نوم) - 5:10 صباحًا من الجيزة، 5:30 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 1903 (مكيف روسي) - 5:30 صباحًا من الجيزة، 5:50 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 87 (نوم) - 6:05 صباحًا من الجيزة، 6:25 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 2009 (مكيف مطور) - 6:15 صباحًا من الجيزة، 6:40 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 2031 (تالجو) - 6:40 صباحًا من الجيزة، 7:00 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 1085 (نوم) - 7:10 صباحًا من الجيزة، 7:30 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 141 (روسي) - 7:25 صباحًا من الجيزة، 7:45 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 1015 (روسي) - 7:25 صباحًا من الجيزة، 8:25 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 1009 (مكيف روسي) - 7:45 صباحًا من الجيزة، 8:05 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 1109 (مكيف روسي) - 8:05 صباحًا من الجيزة، 8:35 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 185 (مكيف روسي) - 8:20 صباحًا من الجيزة، 9:10 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 973 (روسي) - 8:55 صباحًا من الجيزة، 9:15 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 871 (مكيف روسي) - 9:00 صباحًا من الجيزة، 9:20 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 1087 (نوم) - 9:10 صباحًا من الجيزة، 9:40 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 85 (روسي) - 9:15 صباحًا من الجيزة، 9:35 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 997 (خدمة خاصة) - 9:30 صباحًا من الجيزة، 9:50 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 187 (روسي) - 10:25 صباحًا من الجيزة، 10:45 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 89 (مكيف مطور) - 10:40 صباحًا من الجيزة، 11:15 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 989 (مكيف مطور) - 11:15 صباحًا من الجيزة، 11:35 صباحًا في محطة مصر.

قطار رقم 971 (مكيف) - 12:45 ظهرًا من الجيزة، 1:05 ظهرًا في محطة مصر.

قطار رقم 1011 (روسي) - 12:55 ظهرًا من الجيزة، 1:15 ظهرًا في محطة مصر.

قطار رقم 165 (روسي) - 1:35 ظهرًا من الجيزة، 1:55 ظهرًا في محطة مصر.

قطار رقم 91 (روسي) - 2:30 عصرًا من الجيزة، 2:50 عصرًا في محطة مصر.

قطار رقم 1011 (روسي) - 2:50 عصرًا من الجيزة، 3:10 عصرًا في محطة مصر.

قطار رقم 987 (مكيف) - 3:15 عصرًا من الجيزة، 3:35 عصرًا في محطة مصر.

قطار رقم 3025 (مكيف روسي) - 4:20 عصرًا من الجيزة، 4:40 عصرًا في محطة مصر.

قطار رقم 833 (روسي) - 4:50 عصرًا من الجيزة، 5:10 مساءً في محطة مصر.

قطار رقم 937 (خدمة خاصة) - 5:10 مساءً من الجيزة، 5:30 مساءً في محطة مصر.

قطار رقم 891 (مكيف روسي) - 5:15 مساءً من الجيزة، 5:35 مساءً في محطة مصر.

قطار رقم 2011 (خدمة خاصة) - 5:40 مساءً من الجيزة، 6:00 مساءً في محطة مصر.

قطار رقم 159 (روسي) - 6:30 مساءً من الجيزة، 6:50 مساءً في محطة مصر.

قطار رقم 3503 (مكيف روسي) - 6:40 مساءً من الجيزة، 7:00 مساءً في محطة مصر.

قطار رقم 157 (روسي) - 7:00 مساءً من الجيزة، 7:40 مساءً في محطة مصر.

قطار رقم 981 (خدمة خاصة) - 7:15 مساءً من الجيزة، 7:35 مساءً في محطة مصر.

قطار رقم 975 (روسي) - 8:40 مساءً من الجيزة، 9:00 مساءً في محطة مصر.

قطار رقم 979 (مكيف روسي) - 9:00 مساءً من الجيزة، 9:20 مساءً في محطة مصر.

قطار رقم 983 (خدمة خاصة) - 9:20 مساءً من الجيزة، 9:40 مساءً في محطة مصر.

قطار رقم 935 (خدمة خاصة) - 9:45 مساءً من الجيزة، 10:30 مساءً في محطة مصر.

قطار رقم 81 (مكيف روسي) - 9:55 مساءً من الجيزة، 10:15 مساءً في محطة مصر.

قطار رقم 3007 (مكيف روسي) - 10:05 مساءً من الجيزة، 11:00 مساءً في محطة مصر.



مواعيد القطارات من القاهرة إلى الجيزة اليوم الجمعة

قطار رقم 1010 (روسي) - 12:05 منتصف الليل من محطة مصر، 12:30 منتصف الليل في الجيزة.

قطار رقم 1902 (مكيف مطور) - 12:20 منتصف الليل من محطة مصر، 12:50 منتصف الليل في الجيزة.

قطار رقم 3006 (مكيف روسي) - 12:50 منتصف الليل من محطة مصر، 1:15 صباحًا في الجيزة.

قطار رقم 934 (خدمة خاصة) - 1:15 صباحًا من محطة مصر، 1:40 صباحًا في الجيزة.

قطار رقم 3502 (روسي) - 1:30 صباحًا من محطة مصر، 1:55 صباحًا في الجيزة.

قطار رقم 974 (مكيف روسي) - 5:20 صباحًا من محطة مصر، 5:45 صباحًا في الجيزة.

قطار رقم 1006 (روسي) - 6:00 صباحًا من محطة مصر، 6:25 صباحًا في الجيزة.

قطار رقم 978 (مكيف روسي) - 6:30 صباحًا من محطة مصر، 7:00 صباحًا في الجيزة.

قطار رقم 936 (خدمة خاصة) - 7:35 صباحًا من محطة مصر، 8:00 صباحًا في الجيزة.

قطار رقم 980 (خدمة خاصة) - 8:00 صباحًا من محطة مصر، 8:20 صباحًا في الجيزة.

قطار رقم 3008 (مكيف روسي) - 8:40 صباحًا من محطة مصر، 9:05 صباحًا في الجيزة.

قطار رقم 142 (روسي) - 8:45 صباحًا من محطة مصر، 9:15 صباحًا في الجيزة.

قطار رقم 80 (روسي) - 9:00 صباحًا من محطة مصر، 9:25 صباحًا في الجيزة.

قطار رقم 1004 (مكيف روسي) - 9:30 صباحًا من محطة مصر، 10:00 صباحًا في الجيزة.

قطار رقم 2010 (خدمة خاصة) - 10:00 صباحًا من محطة مصر، 10:25 صباحًا في الجيزة.

قطار رقم 158 (روسي) - 10:35 صباحًا من محطة مصر، 11:00 صباحًا في الجيزة.

قطار رقم 982 (خدمة خاصة) - 12:00 ظهرًا من محطة مصر، 12:30 ظهرًا في الجيزة.

قطار رقم 160 (روسي) - 12:15 ظهرًا من محطة مصر، 12:40 ظهرًا في الجيزة.

قطار رقم 186 (مكيف روسي) - 1:30 ظهرًا من محطة مصر، 1:55 ظهرًا في الجيزة.

قطار رقم 188 (مكيف روسي) - 2:20 ظهرًا من محطة مصر، 2:45 ظهرًا في الجيزة.

قطار رقم 150 (روسي) - 3:00 عصرًا من محطة مصر، 3:30 عصرًا في الجيزة.

قطار رقم 144 (روسي) - 4:10 عصرًا من محطة مصر، 4:40 عصرًا في الجيزة.

قطار رقم 120 (روسي) - 5:05 مساءً من محطة مصر، 5:35 مساءً في الجيزة.

قطار رقم 160 (روسي) - 5:40 مساءً من محطة مصر، 6:10 مساءً في الجيزة.

قطار رقم 182 (مكيف روسي) - 6:00 مساءً من محطة مصر، 6:30 مساءً في الجيزة.

مواعيد القطارات اليوم الجمعة من القاهرة إلى الإسكندرية

قطار رقم 903 مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 6:00 صباحًا.

قطار رقم 905 مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا.

قطار رقم 901 مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 8:10 صباحًا.

قطار رقم 911 مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 10:00 صباحًا.

قطار رقم 913 مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 12:30 مساءً.

قطار رقم 1203 روسي يتحرك من القاهرة الساعة 1:25 مساءً.

قطار رقم 917 مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 2:00 مساءً.

قطار رقم 919 مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 2:25 مساءً.

قطار رقم 915 مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 3:35 مساءً.

قطار رقم 23 روسي يتحرك من القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

قطار رقم 925 مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 5:10 مساءً.

قطار رقم 923 مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

قطار رقم 931 مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 8:15 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم «الإسكندرية - القاهرة»

قطار رقم 2022 يتحرك من الإسكندرية الساعة 5:50 مساءً.

قطار رقم 2024 يتحرك من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا.

قطار رقم 2026 يتحرك من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً.

قطار رقم 914 يتحرك من الإسكندرية الساعة 1:00 ظهرًا.

قطار رقم 916 يتحرك من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا.

قطار رقم 922 يتحرك من الإسكندرية الساعة 3:30 مساءً.

قطار رقم 928 يتحرك من الإسكندرية الساعة 3:00 مساءً.

قطار رقم 930 يتحرك من الإسكندرية الساعة 8:10 مساءً.

قطار رقم 18 يتحرك من الإسكندرية الساعة 1:10 ظهرًا.

قطار رقم 28 يتحرك من الإسكندرية الساعة 8:20 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم «أسوان - القاهرة»

قطار رقم 2011 يتحرك من محطة أسوان الساعة 5:15 صباحًا.

قطار رقم 981 يتحرك من محطة أسوان الساعة 5:30 صباحًا.

قطار رقم 982 يتحرك من محطة أسوان الساعة 7:30 صباحًا.

قطار رقم 2007 يتحرك من محطة أسوان الساعة 3:15 مساءً.

قطار رقم 2021 يتحرك من محطة أسوان الساعة 7:00 مساءً.

قطار رقم 85 يتحرك من محطة أسوان الساعة 8:20 مساءً.



مواعيد القطارات اليوم «أسيوط - القاهرة»

قطار رقم 978 تهوية يتحرك من أسيوط الساعة 6:30 صباحًا ويصل الساعة 12:50 ظهرًا.

قطار رقم 980 VIP يتحرك من أسيوط الساعة 8:00 صباحًا ويصل الساعة 1:25 ظهرًا.

قطار رقم 1006 يتحرك من أسيوط الساعة 6:00 صباحًا ويصل الساعة 11:50 ظهرًا.

قطار رقم 988 يتحرك من أسيوط الساعة 7:10 مساءً ويصل الساعة 00:15 صباحًا.

قطار رقم 1004 يتحرك من أسيوط الساعة 9:30 مساءً ويصل الساعة 2:50 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم الجمعة «القاهرة - سوهاج»

قطار رقم 982 VIP يتحرك من القاهرة الساعة 12:00 مساءً ويصل الساعة 7:15 مساءً.

قطار رقم 988 مكيف روسي يتحرك من القاهرة الساعة 7:10 مساءً ويصل الساعة 1:40 صباحًا.

قطار رقم 1012 مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 8:30 مساءً ويصل الساعة 4:20 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم الجمعة من القاهرة إلى الأقصر

قطار رقم 980 VIP يتحرك من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا ويصل الساعة 6:55 مساءً.

قطار رقم 996 مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 10:00 مساءً ويصل الساعة 8:15 صباحًا.

أسعار تذاكر قطارات الجيزة القاهرة والعكس

سعر تذكرة قطار الجيزة - القاهرة والعكس من نوع "روسي" هو 10 جنيهات.

سعر تذكرة قطار الجيزة - القاهرة والعكس من نوع "مكيف روسي" هو 40 جنيهًا.

سعر تذكرة قطار الجيزة - القاهرة والعكس من نوع "مكيف" يتراوح بين 30 إلى 35 جنيهًا.

سعر تذكرة قطار الجيزة - القاهرة والعكس من نوع "مكيف مطور" يتراوح بين 45 إلى 50 جنيهًا.

سعر تذكرة قطار الجيزة - القاهرة والعكس من نوع "خدمة خاصة" يتراوح بين 45 إلى 50 جنيهًا.

سعر تذكرة قطار الجيزة - القاهرة والعكس من نوع "تالجو" هو 80 جنيهًا.

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