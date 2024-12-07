مواعيد القطارات اليوم السبت 7-12-2024 من القاهرة للمحافظات .. إعرف ميعاد سفرك

مواعيد القطارات اليوم.. يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 حركة نشطة في مواعيد القطارات من القاهرة إلى مختلف المحافظات، حيث يحرص المسافرون على متابعة توقيتات الرحلات لضمان سفرهم في الوقت المناسب، و توفر هيئة السكك الحديدية العديد من القطارات التي تربط العاصمة بالقاهرة بباقي المدن المصرية، بما في ذلك الوجه البحري والقبلي.

في هذا التقرير، ينشر موقع الموجز، أبرز مواعيد القطارات اليوم ، لتكون مرجعًا للمسافرين في تحديد مواعيد انطلاق القطارات وأماكن توقفها، بما يسهل عليهم التخطيط لرحلاتهم بكل يسر وسهولة.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية مع أسعار التذاكر

القطارات الصباحية:

قطار رقم 119: ينطلق من القاهرة الساعة 5:00 ص، يصل إلى الإسكندرية الساعة 9:50 ص، سعر التذكرة 65 جنيه.

قطار رقم 2025 (تالجو): ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 ص، يصل إلى الإسكندرية الساعة 10:30 ص، سعر التذكرة درجة أولى 225 جنيه، درجة ثانية 150 جنيه.

قطار رقم 901 (إكسبريس مكيف): ينطلق من القاهرة الساعة 8:10 ص، يصل إلى الإسكندرية الساعة 11:15 ص، سعر التذكرة درجة أولى 80 جنيه، درجة ثانية 65 جنيه.

قطار رقم 905 (VIP): ينطلق من القاهرة الساعة 9:00 ص، يصل إلى الإسكندرية الساعة 11:30 ص، سعر التذكرة درجة أولى 145 جنيه، درجة ثانية 115 جنيه.

قطار رقم 911 (إكسبريس مكيف): ينطلق من القاهرة الساعة 10:00 ص، يصل إلى الإسكندرية الساعة 1:30 م.

قطار رقم 89 (توربيني): ينطلق من القاهرة الساعة 11:15 ص، يصل إلى الإسكندرية الساعة 1:55 م، سعر التذكرة درجة أولى 105 جنيه، درجة ثانية 75 جنيه.

قطار رقم 913 (إكسبريس إسباني): ينطلق من القاهرة الساعة 12:00 م، يصل إلى الإسكندرية الساعة 2:50 م، سعر التذكرة درجة أولى 80 جنيه، درجة ثانية 65 جنيه.

القطارات المسائية:

قطار رقم 2023 (تالجو): ينطلق من القاهرة الساعة 2:00 م، يصل إلى الإسكندرية الساعة 4:30 م، سعر التذكرة درجة أولى 225 جنيه، درجة ثانية 150 جنيه.

قطار رقم 919 (إكسبريس مكيف): ينطلق من القاهرة الساعة 2:25 م، يصل إلى الإسكندرية الساعة 6:30 م، سعر التذكرة درجة أولى 80 جنيه، درجة ثانية 65 جنيه.

قطار رقم 917 (VIP): ينطلق من القاهرة الساعة 3:00 م، يصل إلى الإسكندرية الساعة 5:30 م، سعر التذكرة درجة أولى 145 جنيه، درجة ثانية 115 جنيه.

قطار رقم 915 (إكسبريس مكيف): ينطلق من القاهرة الساعة 3:20 م، يصل إلى الإسكندرية الساعة 6:20 م، سعر التذكرة درجة أولى 80 جنيه، درجة ثانية 65 جنيه.

قطار رقم 921 (VIP): ينطلق من القاهرة الساعة 6:00 م، يصل إلى الإسكندرية الساعة 8:35 م، سعر التذكرة درجة أولى 145 جنيه، درجة ثانية 115 جنيه.

قطار رقم 2027 (تالجو): ينطلق من القاهرة الساعة 7:00 م، يصل إلى الإسكندرية الساعة 9:30 م، سعر التذكرة درجة أولى 225 جنيه، درجة ثانية 150 جنيه.

قطار رقم 931 (إكسبريس مكيف): ينطلق من القاهرة الساعة 8:15 م، يصل إلى الإسكندرية الساعة 11:35 م، سعر التذكرة درجة أولى 80 جنيه، درجة ثانية 65 جنيه.

قطار رقم 935 (VIP): ينطلق من القاهرة الساعة 10:30 م، يصل إلى الإسكندرية الساعة 1:30 ص، سعر التذكرة درجة أولى 145 جنيه، درجة ثانية 115 جنيه.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات القاهرة سوهاج

ينطلق قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج في تمام الساعة 16:00 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج في تمام الساعة 23:30 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج (روسى) في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 186 بورسعيد سوهاج مختلط (مكيف - مميز) في تمام الساعة 9:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة في تمام الساعة 5:20 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة في تمام الساعة 6:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة في تمام الساعة 11:00 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 1007 سوهاج القاهرة (روسى) في تمام الساعة 19:35 مساءً.

ينطلق قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط (مكيف - مميز) في تمام الساعة 8:30 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات منيا القمح القاهرة

ينطلق قطار رقم 944 (مختلط) من محطة قطارات منيا القمح الساعة 6:04 صباحًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 7:20 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 946 (مكيف روسي) من محطة قطارات منيا القمح الساعة 6:49 صباحًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 7:55 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 952 (مكيف روسي) من محطة قطارات منيا القمح الساعة 8:43 صباحًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 10:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 186 (مكيف روسي) من محطة قطارات منيا القمح الساعة 11:50 صباحًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 1:30 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 954 (مكيف روسي) من محطة قطارات منيا القمح الساعة 2:32 عصرًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 3:50 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 956 (مكيف روسي) من محطة قطارات منيا القمح الساعة 4:37 عصرًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 5:45 مساءً.

ينطلق قطار رقم 3016 (مكيف روسي) من محطة قطارات منيا القمح الساعة 6:20 مساءً ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 7:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 594 (محسن) من محطة قطارات منيا القمح الساعة 6:52 مساءً ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 8:15 مساءً.

ينطلق قطار رقم 960 (محسن) من محطة قطارات منيا القمح الساعة 9:57 مساءً ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 11:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 962 (مكيف روسي) من محطة قطارات منيا القمح الساعة 11:30 مساءً ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 12:40 منتصف الليل.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات القاهرة منيا القمح

ينطلق قطار رقم 3015 (مكيف روسي) من محطة مصر برمسيس الساعة 4:50 صباحًا ويصل محطة قطارات منيا القمح الساعة 5:53 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 593 (محسن) من محطة مصر برمسيس الساعة 5:00 صباحًا ويصل محطة قطارات منيا القمح الساعة 6:16 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 941 (مختلط روسي) من محطة مصر برمسيس الساعة 5:15 صباحًا ويصل محطة قطارات منيا القمح الساعة 6:37 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 945 (مكيف روسي) من محطة مصر برمسيس الساعة 6:10 صباحًا ويصل محطة قطارات منيا القمح الساعة 7:12 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1113 (مكيف روسي) من محطة مصر برمسيس الساعة 7:25 صباحًا ويصل محطة قطارات منيا القمح الساعة 8:57 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 185 (مكيف روسي) من محطة مصر برمسيس الساعة 9:10 صباحًا ويصل محطة قطارات منيا القمح الساعة 10:10 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 951 (محسن) من محطة مصر برمسيس الساعة 11:30 صباحًا ويصل محطة قطارات منيا القمح الساعة 12:51 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 955 (مكيف روسي) من محطة مصر برمسيس الساعة 2:40 صباحًا ويصل محطة قطارات منيا القمح الساعة 3:53 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 957 (مختلط) من محطة مصر برمسيس الساعة 3:40 صباحًا ويصل محطة قطارات منيا القمح الساعة 4:58 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 961 (مكيف روسي) من محطة مصر برمسيس الساعة 5:40 صباحًا ويصل محطة قطارات منيا القمح الساعة 6:43 مساءً.

ينطلق قطار رقم 959 (مكيف روسي) من محطة مصر برمسيس الساعة 7:50 صباحًا ويصل محطة قطارات منيا القمح الساعة 9:05 مساءً.

ينطلق قطار رقم 339 (محسن) من محطة مصر برمسيس الساعة 8:40 صباحًا ويصل محطة قطارات منيا القمح الساعة 10:00 مساءً.

ينطلق قطار رقم 963 (محسن) من محطة مصر برمسيس الساعة 9:45 صباحًا ويصل محطة قطارات منيا القمح الساعة 11:00 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطارات منية القمح - القاهرة والعكس

تتراوح أسعار تذاكر قطار منية القمح القاهرة والعكس من نوع قطار مختلط بين 10 و 35 جنيهًا.

تتراوح أسعار تذاكر قطار منية القمح القاهرة والعكس من نوع قطار مختلط روسي بين 20 و 25 جنيهًا.

سعر تذكرة قطار منية القمح القاهرة والعكس من نوع قطار مكيف روسي يبلغ 25 جنيهًا.

سعر تذكرة قطار منية القمح القاهرة والعكس من نوع قطار محسن يبلغ 10 جنيهات.

مواعيد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطارات سوهاج - القاهرة والعكس

سعر تذكرة قطار سوهاج القاهرة والعكس من نوع قطار روسي يبلغ 65 جنيهًا.

سعر تذكرة قطار سوهاج القاهرة والعكس من نوع قطار مكيف يتراوح بين 100 و 130 جنيهًا.

سعر تذكرة قطار سوهاج القاهرة والعكس من نوع قطار مكيف روسي يبلغ 120 جنيهًا.

سعر تذكرة قطار سوهاج القاهرة والعكس من نوع قطار مكيف مطور يتراوح بين 155 و 220 جنيهًا.

سعر تذكرة قطار سوهاج القاهرة والعكس من نوع قطار خدمة خاصة يتراوح بين 155 و 220 جنيهًا.

سعر تذكرة قطار سوهاج القاهرة والعكس من نوع قطار تالجو يتراوح بين 300 و 500 جنيه.

سعر تذكرة قطار سوهاج القاهرة والعكس من نوع قطار نوم يتراوح بين 640 و 1150 جنيهًا حسب الفئة.

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