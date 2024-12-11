مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 11-12-2024 من القاهرة إلى المحافظات

مواعيد القطارات اليوم.. مع قرب الإجازة الأسبوعية، يحرص الكثير من المسافرين على معرفة مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، لتخطيط رحلاتهم بسهولة، وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول مواعيد القطارات العاملة على الوجهين البحري والقبلي، بما في ذلك القطارات المكيفة والروسية التي تسير بين محطات «الإسكندرية» و«أسوان» والعكس.

وينشر موقع الموجز فى التقرير التالي مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 من القاهرة للمحافظات.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان

ينطلق قطار رقم 1010: مكيف من القاهرة الساعة 00:05 صباحًا إلى أسوان.

ينطلق قطار رقم 1902: إسباني مطور من القاهرة الساعة 00:20 صباحًا إلى أسوان.

ينطلق قطار رقم 3006: روسي من القاهرة الساعة 00:50 صباحًا إلى أسوان.

ينطلق قطار رقم 980: خدمة خاصة من القاهرة الساعة 08:00 صباحًا إلى أسوان.

ينطلق قطار رقم 3008: روسي من القاهرة الساعة 08:40 صباحًا إلى أسوان.

ينطلق قطار رقم 80: روسي مكيف من القاهرة الساعة 09:00 صباحًا إلى أسوان.

ينطلق قطار رقم 1004: روسي من القاهرة الساعة 09:30 صباحًا إلى أسوان.

ينطلق قطار رقم 2010: خدمة خاصة من القاهرة الساعة 10:00 صباحًا إلى أسوان.



ينطلق قطار رقم 988: مكيف روسي من القاهرة الساعة 07:10 مساءً ويصل الساعة 07:50 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1012: مكيف روسي من القاهرة الساعة 08:20 مساءً ويصل الساعة 11:15 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2014: إسباني مطور من القاهرة الساعة 09:00 مساءً ويصل الساعة 09:40 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 88: إسباني مطور من الإسكندرية الساعة 09:25 مساءً ويصل الساعة 12:10 مساءً.

ينطلق قطار رقم 996: خدمة خاصة من القاهرة الساعة 10:00 مساءً ويصل الساعة 11:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 90: روسي من القاهرة الساعة 10:10 مساءً ويصل الساعة 01:30 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1088: إسباني مطور من الإسكندرية الساعة 10:20 مساءً ويصل الساعة 12:00 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 2008: إسباني مطور من الإسكندرية الساعة 11:00 مساءً ويصل الساعة 11:45 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 982: مكيف من القاهرة الساعة 12:00 صباحًا ويصل الساعة 02:25 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 164: روسي من القاهرة الساعة 03:30 صباحًا ويصل الساعة 07:40 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2006: روسي من القاهرة الساعة 05:15 صباحًا ويصل الساعة 06:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2012: روسي من القاهرة الساعة 05:30 صباحًا ويصل الساعة 06:20 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 188: روسي من القاهرة الساعة 06:00 صباحًا إلى السد العالي.

ينطلق قطار رقم 1014: روسي من القاهرة الساعة 06:50 صباحًا ويصل الساعة 09:00 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 2030: روسي من القاهرة الساعة 07:00 صباحًا ويصل الساعة 06:40 صباح اليوم التالي.

ينطلق قطار رقم 988: مكيف روسي من القاهرة الساعة 07:10 مساءً ويصل الساعة 07:50 صباح اليوم التالي.

تفاصيل مواعيد القطارات اليوم

مواعيد قطارات كفر الزيات إلى القاهرة

ينطلق قطار رقم 2: قطار روسي من محطة كفر الزيات الساعة 4:15 صباحًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 6:25 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1108: قطار روسي من محطة كفر الزيات الساعة 5:00 صباحًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 6:45 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 538: قطار محسن من محطة كفر الزيات الساعة 5:20 صباحًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 9:10 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1904: قطار مكيف من محطة كفر الزيات الساعة 6:38 صباحًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 8:40 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 8: قطار روسي من محطة كفر الزيات الساعة 7:16 صباحًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 9:15 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 902: قطار مكيف من محطة كفر الزيات الساعة 7:37 صباحًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 9:25 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 14: قطار مكيف روسي من محطة كفر الزيات الساعة 9:30 صباحًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 10:55 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1212: قطار محسن من محطة كفر الزيات الساعة 11:09 صباحًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 1:30 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 132: قطار روسي من محطة كفر الزيات الساعة 12:04 ظهرًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 2:20 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 914: قطار مكيف من محطة كفر الزيات الساعة 2:35 عصرًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 4:20 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 18: قطار روسي من محطة كفر الزيات الساعة 3:05 عصرًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 5:15 مساءً.

ينطلق قطار رقم 1208-1209: قطار روسي من محطة كفر الزيات الساعة 3:09 عصرًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 5:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 24: قطار روسي من محطة كفر الزيات الساعة 4:36 عصرًا ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 6:40 مساءً.

ينطلق قطار رقم 922: قطار مكيف من محطة كفر الزيات الساعة 5:05 مساءً ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 6:50 مساءً.

ينطلق قطار رقم 118: قطار روسي من محطة كفر الزيات الساعة 6:58 مساءً ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 10:20 مساءً.

ينطلق قطار رقم 32: قطار روسي من محطة كفر الزيات الساعة 8:36 مساءً ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 10:35 مساءً.

ينطلق قطار رقم 930: قطار مكيف مطور من محطة كفر الزيات الساعة 9:48 مساءً ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 11:25 مساءً.

ينطلق قطار رقم 28: قطار روسي من محطة كفر الزيات الساعة 10:12 مساءً ويصل محطة مصر برمسيس الساعة 12:15 منتصف الليل.

تفاصيل القطارات اليوم

مواعيد قطارات القاهرة إلى كفر الزيات

ينطلق قطار رقم 119: قطار روسي من محطة مصر برمسيس الساعة 5:00 صباحًا ويصل محطة كفر الزيات الساعة 8:13 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 903: قطار مكيف من محطة مصر برمسيس الساعة 6:00 صباحًا ويصل محطة كفر الزيات الساعة 7:53 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 7: قطار روسي من محطة مصر برمسيس الساعة 6:20 صباحًا ويصل محطة كفر الزيات الساعة 8:23 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 539: قطار محسن من محطة مصر برمسيس الساعة 7:20 صباحًا ويصل محطة كفر الزيات الساعة 11:15 صباحًا.

ينطلق قطار رقم 1021: قطار محسن من محطة مصر برمسيس الساعة 10:10 صباحًا ويصل محطة كفر الزيات الساعة 12:19 ظهرًا.

ينطلق قطار رقم 15: قطار روسي من محطة مصر برمسيس الساعة 12:15 ظهرًا ويصل محطة كفر الزيات الساعة 2:08 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 919: قطار مكيف من محطة مصر برمسيس الساعة 2:25 عصرًا ويصل محطة كفر الزيات الساعة 4:27 عصرًا.

ينطلق قطار رقم 16: قطار روسي من محطة مصر برمسيس الساعة 3:25 عصرًا ويصل محطة كفر الزيات الساعة 5:27 مساءً.

ينطلق قطار رقم 923: قطار مكيف من محطة مصر برمسيس الساعة 4:00 عصرًا ويصل محطة كفر الزيات الساعة 5:47 مساءً.

ينطلق قطار رقم 23: قطار روسي من محطة مصر برمسيس الساعة 4:30 عصرًا ويصل محطة كفر الزيات الساعة 6:48 مساءً.

ينطلق قطار رقم 557: قطار محسن من محطة مصر برمسيس الساعة 6:40 مساءً ويصل محطة كفر الزيات الساعة 10:45 مساءً.

ينطلق قطار رقم 931: قطار مكيف من محطة مصر برمسيس الساعة 8:15 مساءً ويصل محطة كفر الزيات الساعة 10:04 مساءً.

ينطلق قطار رقم 31: قطار روسي من محطة مصر برمسيس الساعة 8:45 مساءً ويصل محطة كفر الزيات الساعة 10:23 مساءً.

ينطلق قطار رقم 29: قطار روسي من محطة مصر برمسيس الساعة 9:30 مساءً ويصل محطة كفر الزيات الساعة 11:28 مساءً.

موعد القطارات اليوم

أسعار تذاكر قطارات كفر الزيات القاهرة

تذكرة قطار من نوع محسن بين القاهرة وكفر الزيات (والعكس) بسعر 14 جنيه.

تذكرة قطار من نوع روسي بين القاهرة وكفر الزيات (والعكس) بسعر 25 جنيه.

تذكرة قطار من نوع مكيف بين القاهرة وكفر الزيات (والعكس) تتراوح بين 45 و 50 جنيه.

تذكرة قطار من نوع مكيف روسي بين القاهرة وكفر الزيات (والعكس) بسعر 55 جنيه.

أسعار تذاكر قطار القاهرة اسوان

تذكرة قطار من نوع روسي بين القاهرة وأسوان (والعكس) بسعر 100 جنيه.

تذكرة قطار من نوع روسي مكيف بين القاهرة وأسوان (والعكس) بسعر 170 جنيه.

تذكرة قطار من نوع مكيف مطور بين القاهرة وأسوان (والعكس) تتراوح بين 215 و 335 جنيه.

تذكرة قطار من نوع خدمة خاصة بين القاهرة وأسوان (والعكس) تتراوح بين 215 و 335 جنيه.

تذكرة قطار من نوع تالجو بين القاهرة وأسوان (والعكس) تتراوح بين 550 و 700 جنيه.

تذكرة قطار من نوع نوم بين القاهرة وأسوان (والعكس) تتراوح بين 640 و 950 جنيه للقطارات القديمة، ومن 850 إلى 1250 جنيه للقطارات الحديثة.

تذاكر القطارات

طرق حجز تذاكر القطارات

أتاحت هيئة السكة الحديد 5 طرق لحجز تذاكر السفر على جميع قطاراتها بهدف تسهيل الخدمة للركاب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم، بالإضافة إلى الحد من التكدس أمام شبابيك التذاكر. وتشمل هذه الطرق:

شبابيك التذاكر في محطات القطارات.

الحجز الإلكتروني عبر موقع الحجز الإلكتروني من هنا .

التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر على الأندرويد من هنا وعلى الأيفون من هنا.

المكاتب التابعة لبعض الهيئات والنقابات الحكومية في أماكن مختلفة بالجمهورية.

منظومة الدفع الفوري عبر وكلاء البيع التابعين لشركتي (فورى – خالص) المنتشرين في جميع أنحاء الجمهورية بعدد يصل إلى 820 ألف نقطة بيع، وتشمل كافة قطارات "تحيا مصر" وقطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية والمكيفة) بالوجهين القبلي والبحري، بالإضافة إلى 4 قطارات VIP على خط القاهرة - الإسكندرية (أرقام 905، 917، 906، 916).

وأوضحت الهيئة أنه يمكن للركاب حجز تذاكرهم قبل السفر بـ14 يومًا، كما يتم قبول الدفع عبر الكروت الذكية (كروت الائتمان وكروت الخصم المباشر Debit Card) من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (POS) المتوفرة في 100 ماكينة ببعض محطات القطارات على مستوى الجمهورية.

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