مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 10-12-2024 من القاهرة للمحافظات

مواعيد القطارات اليوم.. فى ظل اهتمام المواطنين بـ مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، تتزايد عمليات البحث لمعرفة تفاصيل حركة القطارات ومواعيدها، و تعتبر القطارات وسيلة النقل الرئيسية للكثير من المسافرين في مصر، خاصة في المناطق بين المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، وكذلك المناطق الأخرى.

وتقوم هيئة السكك الحديدية بجدولة مواعيد القطارات بشكل دوري، مع تحديثات مستمرة في حالة وجود أي تأخيرات أو تعديلات بسبب ظروف الطقس أو الأعمال الإنشائية على الخطوط ، وفي هذا السياق، ينشر موقع الموجز في التقرير التالي مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 من الاقهرة للمحافظات.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات اليوم

وأعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، وذلك في إطار الأعمال التطويرية الشاملة التي تقوم بها الهيئة على بعض الخطوط، بهدف تعزيز عوامل السلامة والأمان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وقد بلغ متوسط تأخيرات القطارات على خط "قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة" حوالي 45 دقيقة، نتيجة التهديات التي تم تنفيذها في بعض مواقع العمل المرتبطة بالمشروعات الحديثة الجارية، و تشمل هذه المشروعات تجديد وصيانة السكك، تطوير المزلقانات، والمحطات، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات.

وفي هذا السياق، قدمت الهيئة اعتذارها لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات، مؤكدة أن هذه الأعمال تهدف إلى تحسين الخدمة بشكل عام وضمان أمان وسلامة الركاب في المستقبل.

مواعيد قطارات المنصورة إلى الزقازيق

ينطلق القطار رقم 378 مطور من المنصورة الساعة 5:00 صباحًا، ويصل الزقازيق الساعة 6:58.

ينطلق القطار رقم 330 مطور من المنصورة الساعة 6:05 صباحًا، ويصل الزقازيق الساعة 6:58.

ينطلق القطار رقم 334 مطور من المنصورة الساعة 7:25 صباحًا، ويصل الزقازيق الساعة 8:10.

ينطلق القطار رقم 380 مطور من المنصورة الساعة 9:00 صباحًا، ويصل الزقازيق الساعة 11:00.

ينطلق القطار رقم 382 مطور من المنصورة الساعة 10:40 صباحًا، ويصل الزقازيق الساعة 12:40 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 384 مطور من المنصورة الساعة 12:25 ظهرًا، ويصل الزقازيق الساعة 2:28 عصرًا.

ينطلق القطار رقم 386 مطور من المنصورة الساعة 2:00 عصرًا، ويصل الزقازيق الساعة 4:15 مساء.

ينطلق القطار رقم 336 مطور من المنصورة الساعة 4:00 عصرًا، ويصل الزقازيق الساعة 5:40 مساء.

ينطلق القطار رقم 388 مطور من المنصورة الساعة 4:30 مساء، ويصل الزقازيق الساعة 6:44 مساء.

ينطلق القطار رقم 392 مطور من المنصورة الساعة 6:00 مساء، ويصل الزقازيق الساعة 8:06 مساء.

ينطلق القطار رقم 340 مميز من المنصورة الساعة 7:30 مساء، ويصل الزقازيق الساعة 9:08 مساء.

ينطلق القطار رقم 394 مطور من المنصورة الساعة 9:30 مساء، ويصل الزقازيق الساعة 11:35 مساء.

مواعيد القطارات

مواعيد قطارات الزقازيق إلى المنصورة

ينطلق القطار رقم 375 مطور من الزقازيق الساعة 4:25 صباحًا، ويصل المنصورة الساعة 6:35.

ينطلق القطار رقم 345 مميز من الزقازيق الساعة 5:40 صباحًا، ويصل المنصورة الساعة 7:50.

ينطلق القطار رقم 941 مختلط من الزقازيق الساعة 7:05 صباحًا، ويصل المنصورة الساعة 8:40.

ينطلق القطار رقم 377 مطور من الزقازيق الساعة 8:20 صباحًا، ويصل المنصورة الساعة 10:35.

ينطلق القطار رقم 379 مطور من الزقازيق الساعة 9:12 صباحًا، ويصل المنصورة الساعة 11:20.

ينطلق القطار رقم 381 مطور من الزقازيق الساعة 11:25 صباحًا، ويصل المنصورة الساعة 1:40 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 383 مطور من الزقازيق الساعة 1:10 ظهرًا، ويصل المنصورة الساعة 3:15 عصرًا.

مواعيد قطارات طنطا - القاهرة 2024

الفترة الصباحية:

ينطلق القطار رقم 936 من طنطا الساعة 5:40 صباحًا، ويصل محطة رمسيس الساعة 7:00 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 1904 من طنطا الساعة 7:05 صباحًا، ويصل محطة رمسيس الساعة 8:40 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 902 من طنطا الساعة 8:00 صباحًا، ويصل محطة رمسيس الساعة 9:25 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 900 من طنطا الساعة 10:00 صباحًا، ويصل محطة رمسيس الساعة 11:30 صباحًا.

الفترة المسائية:

ينطلق القطار رقم 912 من طنطا الساعة 12:40 مساءً، ويصل محطة رمسيس الساعة 2:00 مساءً.

ينطلق القطار رقم 914 من طنطا الساعة 2:55 مساءً، ويصل محطة رمسيس الساعة 4:15 مساءً.

ينطلق القطار رقم 922 من طنطا الساعة 5:30 مساءً، ويصل محطة رمسيس الساعة 6:55 مساءً.

ينطلق القطار رقم 928 من طنطا الساعة 8:40 مساءً، ويصل محطة رمسيس الساعة 9:50 مساءً.

موعد القطارات اليوم

مواعيد قطارات القاهرة إلى بورسعيد

ينطلق القطار رقم 945 من القاهرة الساعة 6:10 صباحًا، ويصل بورسعيد الساعة 10:20 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 185 من القاهرة الساعة 8:45 صباحًا، ويصل بورسعيد الساعة 12:40 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 955 من القاهرة الساعة 11:30 صباحًا، ويصل بورسعيد الساعة 3:45 عصرًا.

ينطلق القطار رقم 951 من القاهرة الساعة 2:40 عصرًا، ويصل بورسعيد الساعة 7:05 مساءً.

ينطلق القطار رقم 961 من القاهرة الساعة 7:50 مساءً، ويصل بورسعيد الساعة 11:55 مساءً.

مواعيد قطارات بورسعيد إلى القاهرة

ينطلق القطار رقم 952 من بورسعيد الساعة 5:30 صباحًا، ويصل القاهرة الساعة 9:50 صباحًا.

ينطلق القطار رقم 186 من بورسعيد الساعة 8:25 صباحًا، ويصل القاهرة الساعة 12:45 ظهرًا.

ينطلق القطار رقم 956 من بورسعيد الساعة 1:00 ظهرًا، ويصل القاهرة الساعة 5:10 عصرًا.

ينطلق القطار رقم 960 من بورسعيد الساعة 5:30 عصرًا، ويصل القاهرة الساعة 9:40 مساءً.

ينطلق القطار رقم 962 من بورسعيد الساعة 7:30 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 11:40 مساءً.

موعد القطارات

مواعيد القطارات المنصورة إلى القاهرة

ينطلق قطار رقم 808 (محسن) من المنصورة الساعة 3:40 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 6:50.

ينطلق قطار رقم 378 (محسن) من المنصورة الساعة 4:55 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 9:25.

ينطلق قطار رقم 3018 (مكيف روسي) من المنصورة الساعة 5:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 7:20.

ينطلق قطار رقم 948 (مكيف روسي) من المنصورة الساعة 5:35 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 8:20.

ينطلق قطار رقم 1914 (مختلط) من المنصورة الساعة 6:35 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 8:45.

ينطلق قطار رقم 334 (محسن) من المنصورة الساعة 7:10 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 11:00.

ينطلق قطار رقم 964 (مكيف روسي) من المنصورة الساعة 7:35 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 10:15.

ينطلق قطار رقم 380 (محسن) من المنصورة الساعة 9:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 1:35.

ينطلق قطار رقم 382 (محسن) من المنصورة الساعة 10:40 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 3:30.

ينطلق قطار رقم 384 (محسن) من المنصورة الساعة 12:40 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 5:35.

ينطلق قطار رقم 386 (محسن) من المنصورة الساعة 2:00 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 6:45.

ينطلق قطار رقم 966 (مختلط روسي) من المنصورة الساعة 3:05 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 6:15.

ينطلق قطار رقم 336 (محسن) من المنصورة الساعة 4:00 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 7:40.

ينطلق قطار رقم 388 (محسن) من المنصورة الساعة 4:25 عصرًا ويصل القاهرة الساعة 9:30.

ينطلق قطار رقم 994 (مختلط) من المنصورة الساعة 5:45 مساءً ويصل القاهرة الساعة 8:25.

ينطلق قطار رقم 392 (محسن) من المنصورة الساعة 6:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 10:40.

ينطلق قطار رقم 340 (محسن) من المنصورة الساعة 7:45 مساءً ويصل القاهرة الساعة 11:25.

ينطلق قطار رقم 968 (مكيف روسي) من المنصورة الساعة 8:55 مساءً ويصل القاهرة الساعة 11:50.

القطارات اليوم

مواعيد القطارات القاهرة إلى المنصورة

ينطلق قطار رقم 377 (محسن) من القاهرة الساعة 5:00 صباحًا ويصل المنصورة الساعة 10:35.

ينطلق قطار رقم 941 (مختلط روسي) من القاهرة الساعة 5:15 صباحًا ويصل المنصورة الساعة 8:55.

ينطلق قطار رقم 379 (محسن) من القاهرة الساعة 9:15 صباحًا ويصل المنصورة الساعة 11:20.

ينطلق قطار رقم 965 (مختلط روسي) من القاهرة الساعة 7:15 صباحًا ويصل المنصورة الساعة 10:10.

ينطلق قطار رقم 381 (محسن) من القاهرة الساعة 8:30 صباحًا ويصل المنصورة الساعة 1:20.

ينطلق قطار رقم 967 (مكيف روسي) من القاهرة الساعة 9:30 صباحًا ويصل المنصورة الساعة 12:25.

ينطلق قطار رقم 383 (محسن) من القاهرة الساعة 10:20 صباحًا ويصل المنصورة الساعة 3:15.

ينطلق قطار رقم 333 (محسن) من القاهرة الساعة 12:00 ظهرًا ويصل المنصورة الساعة 3:25.

ينطلق قطار رقم 385 (محسن) من القاهرة الساعة 12:35 ظهرًا ويصل المنصورة الساعة 5:40.

ينطلق قطار رقم 949 (مكيف روسي) من القاهرة الساعة 1:10 ظهرًا ويصل المنصورة الساعة 4:10.

ينطلق قطار رقم 341 (محسن) من القاهرة الساعة 2:10 عصرًا ويصل المنصورة الساعة 6:00.

ينطلق قطار رقم 3017 (مكيف روسي) من القاهرة الساعة 2:15 عصرًا ويصل المنصورة الساعة 4:25.

ينطلق قطار رقم 807 (محسن) من القاهرة الساعة 4:20 عصرًا ويصل المنصورة الساعة 7:10.

ينطلق قطار رقم 391 (محسن) من القاهرة الساعة 4:35 عصرًا ويصل المنصورة الساعة 9:35.

ينطلق قطار رقم 1915 (مختلط) من القاهرة الساعة 5:00 مساءً ويصل المنصورة الساعة 7:35.

ينطلق قطار رقم 393 (محسن) من القاهرة الساعة 5:40 مساءً ويصل المنصورة الساعة 10:40.

ينطلق قطار رقم 969 (مكيف روسي) من القاهرة الساعة 7:20 مساءً ويصل المنصورة الساعة 10:30.

ينطلق قطار رقم 339 (محسن) من القاهرة الساعة 8:40 مساءً ويصل المنصورة الساعة 12:00 منتصف الليل.

أسعار تذاكر القطارات بين بورسعيد والقاهرة والعكس

تتراوح أسعار تذاكر القطارات بين بورسعيد والقاهرة والعكس لعام 2024 كالتالي:

سعر تذكرة القطار من بورسعيد إلى القاهرة للدرجة الأولى حوالي 57.20 جنيه.

سعر تذكرة القطار من بورسعيد إلى القاهرة للدرجة الثانية حوالي 33 جنيه.

سعر تذكرة القطار من القاهرة إلى بورسعيد للدرجة الأولى حوالي 57.20 جنيه.

سعر تذكرة القطار من القاهرة إلى بورسعيد للدرجة الثانية حوالي 33 جنيه.

القطارات اليوم ومواعيدها

أسعار تذاكر قطارات المنصورة القاهرة والعكس

سعر تذكرة قطار محسن من المنصورة إلى القاهرة والعكس: 18 جنيه.

سعر تذكرة قطار روسي من المنصورة إلى القاهرة والعكس: 30 جنيه.

سعر تذكرة قطار مكيف روسي من المنصورة إلى القاهرة والعكس: 35 جنيه.

سعر تذكرة قطار مختلط من المنصورة إلى القاهرة والعكس: 18 إلى 65 جنيه.

سعر تذكرة قطار مختلط روسي من المنصورة إلى القاهرة والعكس: 30 إلى 35 جنيه.

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